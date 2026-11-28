«Futbolchilar oldida bunday hakamlik uchun uyalaman»: Abramov «Neftchi» bilan durangdan so‘ng
O‘zbekiston Superligasining 29-turidan o‘rin olgan «Neftchi» — «Dinamo» (2:2) uchrashuvidan keyin samarqandliklar bosh murabbiyi Vadim Abramov jurnalistlar savollariga javob berdi. Tajribali mutaxassis Farg‘ona klubini chempionlik bilan tabriklagan holda, 2:0 hisobidagi ustunlik qo‘ldan chiqarilgani, hakamlik saviyasi va Samarqanddagi futbol muhiti haqida ochiq fikr bildirdi.
«2:0 hisobining o‘zi kamlik qildi, 3:0 yoki 4:0 kerak ekan»
Vadim Abramov avvalo stadionga tashrif buyurgan muxlislar qarshisida hayajonli bahs o‘tganini ta’kidlab, boy berilgan g‘alaba yuzasidan shunday dedi:
«Bugun stadionga juda ko‘p muxlislar tashrif buyurdi va natijada juda qiziqarli, hayajonli o‘yin guvohi bo‘ldik. O‘ylaymanki, muxlislarga ham uchrashuv yoqdi. «Neftchi»ni chempionatdagi g‘alabasi bilan tabriklaymiz.
2:0 hisobida oldinda borayotgan paytda g‘alabani qo‘ldan chiqarish alamli bo‘ldimi? Yo‘q, bugungi o‘yindan ko‘rinib turibdiki, 2:0 hisobida g‘alaba qozonib bo‘lmaydi. Buning uchun 3:0 yoki 4:0 hisobida oldinda bo‘lish kerak ekan. 2:0 hisobining o‘zi kamlik qildi».
Hakamlikdan norozilik va futbolchilardan so‘ralgan uzr
Murabbiy mavsum ancha og‘ir kechganini qayd etar ekan, o‘yindan so‘ng kiyinish xonasida shogirdlaridan hakamlik va yaratilgan sharoitlar uchun uzr so‘raganini ma’lum qildi:
«Ularga bugungi o‘yin uchun minnatdorchilik bildirdim va uzr so‘radim. Chunki futbolchilarimizga munosib hakamlikni ta’minlay olmayapmiz. «Bunyodkor» bilan o‘yindan keyin ham shunday degandim. Futbolchilar oldida bunday hakamlik uchun uyalaman. Ular, albatta, maydonda bor kuchini ishga solishmoqda, qo‘llaridan kelgan barcha ishni qilishyapti. Biz esa ularning mehnatiga munosib sharoit yaratib bera olmayapmiz».
Shuningdek, Vadim Abramov Farg‘onadagi bayramona atmosferani Samarqanddagi vaziyat bilan taqqoslab, afsus bildirdi: «Bugungi shunday futbol bayramini ko‘rib, Samarqand uchun ham iching achiydi. Afsuski, Farg‘onada shunday bayramona muhit bor, ammo Samarqandda bunday futbol bayrami yo‘q. Vaholanki, u yerda ham xuddi shunday bayramni tashkil qilish mumkin edi».
Vadim Abramov bayonotining asosiy nuqtalari
Mavzu yo‘nalishi
Murabbiyning pozitsiyasi
Uchrashuv va natija
«Neftchi»ni chempionlik bilan tabrikladi; 2:0 hisobi g‘alaba uchun kamlik qilganini kinoya bilan qayd etdi
Hakamlikka munosabat
Shogirdlari oldida bunday hakamlik uchun uyalishini aytib, futbolchilardan uzr so‘radi (avvalgi «Bunyodkor» bilan o‘yinni ham esladi)
Mavsum taassurotlari
Mavsum juda qiyin kechganini va jamoa qo‘lidan kelgan barcha ishni qilganini ta’kidladi
Samarqand va Farg‘ona taqqosi
Farg‘onadagi futbol bayrami muhiti Samarqandda yo‘qligidan afsusda ekanini bildirdi
Sizningcha, «Neftchi» — «Dinamo» (2:2) bahsidagi penaltilar va hakamlik yuzasidan Vadim Abramovning tanqidlari qanchalik asosli?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va O‘zbekiston Superligasi hamda «Dinamo» atrofidagi eng so‘nggi bayonotlarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…