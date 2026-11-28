«Neftchi» bugun O‘zbekiston chempioniga aylanishi mumkin
Bugun, 28 noyabr kuni O‘zbekiston Superligasining 29-turidan o‘rin olgan ikki muhim uchrashuv bo‘lib o‘tadi. Ularning natijasiga ko‘ra, mamlakat chempioni nomi bugunning o‘zida aniqlanishi mumkin.
Kunning markaziy bahsi Farg‘onada kechadi. Unda «Neftchi» o‘z maydonida Samarqandning «Dinamo» jamoasini qabul qiladi. Agar mezbonlar g‘alaba qozonsa yoki durang o‘ynasa, chempionlikni muddatidan oldin rasmiylashtiradi.
Parallel ravishda Navoiyda «Qizilqum» Toshkentning «Paxtakor» klubiga qarshi maydonga tushadi. Har ikki uchrashuv soat 16:15 da boshlanishi belgilangan.
Chempionlik uchun kurash qanday kechmoqda?
Ayni vaqtda Superliga turnir jadvalida «Neftchi» 64 ochko bilan birinchi o‘rinda bormoqda. «Paxtakor» 59 ochko bilan ikkinchi, «Navbahor» esa 58 ochko bilan uchinchi o‘rinni egallagan.
«Neftchi» bugun kamida bir ochko qo‘lga kiritsa, chempionlik kubogi Farg‘onada qoladi. O‘zbekiston Professional futbol ligasi ham ushbu holatda uchrashuvdan keyin «Neftchi»ni taqdirlash marosimini o‘tkazishni rejalashtirgan.
Agar farg‘onaliklar «Dinamo»ga mag‘lub bo‘lsa, chempionlik masalasi so‘nggi turga qoladi. Bunday vaziyatda nafaqat «Neftchi» va «Paxtakor», balki «Navbahor»ning ham oltin medallar uchun imkoniyati saqlanib qoladi.
Shu tariqa, bugungi uchrashuvlar nafaqat chempionlik taqdirini hal qilishi, balki mavsumning so‘nggi turi oldidan kurashni yanada qiziqarli tusga kiritishi mumkin.
Ma’lumot uchun, «Neftchi» so‘nggi marta 2025 yilgi mavsumda O‘zbekiston chempioni bo‘lgan. Jamoa bunga 24 yillik tanaffusdan keyin erishgan edi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…