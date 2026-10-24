Husanovga grandlar ovi: “Barselona” Abduqodir bo‘yicha rasmiy taklifga tayyorlanmoqda

·138·Sport
Husanovga grandlar ovi: “Barselona” Abduqodir bo‘yicha rasmiy taklifga tayyorlanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Barselona» klubi 2027-yilning yanvar oyida «Manchester Siti» himoyachisi Abduqodir Husanovni o‘z safiga qo‘shib olish uchun rasmiy taklif yuborishni rejalashtirmoqda.
  • Bosh murabbiy Xans-Diter Flik 22 yoshli futbolchining jismoniy va texnik imkoniyatlarini yuqori baholab, uni mudofaa chizig‘ini kuchaytirish uchun asosiy nomzod sifatida tanlagan.
  • Ayni paytda o‘zbekistonlik himoyachiga «Chelsi», «Aston Villa», «Everton» va «Bornmut» klublari ham qiziqish bildirmoqda.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi va «Manchester Siti» himoyachisi Abduqodir Husanov faoliyatida katta burilish yuz berishi mumkin. Hozirda «shaharliklar» safida barqaror harakat qilayotgan 22 yoshli markaziy himoyachi Yevropaning yetakchi grand klublari diqqat markaziga tushib ulgurdi.

Bunga Angliya chempioni atrofidagi moliyaviy qoidabuzarliklar bo‘yicha ehtimoliy jazo choralari va klub kelajagidagi mavhumlik ham turtki bo‘lmoqda. Vaziyatdan unumli foydalanishni istagan grandlar manchesterliklarning yetakchi ijrochilarini o‘z safiga qo‘shib olish rejasini tuzmoqda.

«Barselona»ning qishki strategiyasi: Xansi Flik talabi

Transfer xabarlariga ixtisoslashgan FullTime Report manbasining yozishicha, Kataloniya klubi Abduqodir Husanovning transferi bo‘yicha allaqachon aniq harakatlar strategiyasini shakllantirib bo‘lgan:

  • Qishki rasmiy taklif: «Barselona» 2027 yilning yanvar oyida ochiladigan qishki transfer oynasida 22 yoshli himoyachi bo‘yicha «Manchester Siti»ga to‘g‘ridan to‘g‘ri rasmiy taklif yuborishni mo‘ljallamoqda;

  • Murabbiy tanlovi: Bosh murabbiy Xans-Diter Flik markaziy mudofaa chizig‘idagi barqarorlikni oshirish uchun jismonan baquvvat, tezkor va to‘p bilan ishonchli harakatlana oladigan yosh iqtidor sifatida aynan Husanovni tanlagan.

APL klublari va Alonso omili: Raqobat kuchaymoqda

Husanovga bo‘lgan qiziqish faqatgina Ispaniya grandi bilan cheklanib qolmaydi:

  • «Chelsi» va Xabi Alonso: Manbalar mudofaadagi kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida jamoaga o‘zbekistonlik himoyachini jalb etish istagi borligini bildirgan;

  • Premer-liganing boshqa da’vogarlari: Shuningdek, APLning «Aston Villa», «Everton» hamda «Bornmut» klublari ham futbolchining holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda.

Kelajak qachon hal bo‘ladi?

«Manchester Siti» yulduzlari, jumladan, Abduqodir Husanovning keyingi taqdiri ko‘p jihatdan Angliya Premer-ligasi va xalqaro futbol mutasaddilari tomonidan klubga qo‘llaniladigan yakuniy qaror va jazo sanksiyalariga bog‘liq bo‘lib turibdi.

Agar kataloniyaliklar qishda ushbu kelishuvga erishsa, Husanov «Barselona» tarixidagi ilk o‘zbekistonlik futbolchiga aylanishi mumkin.

Abduqodir HusanovManchester SitiBarselonaTransfer
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shov-shuvli transfer rejasi: “Barselona” Husanov uchun rasmiy taklif yuborishga shaylanmoqdaShov-shuvli transfer rejasi: “Barselona” Husanov uchun rasmiy taklif yuborishga shaylanmoqdaKecha 20:34Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildiHusanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi19 oktabr 07:06Enso Mareskaning taktik xatosi: Ekspertlar PSJga qarshi o‘yinda kimlarni tanqid qildi?Enso Mareskaning taktik xatosi: Ekspertlar PSJga qarshi o‘yinda kimlarni tanqid qildi?15 oktabr 07:13Erling Xolandning kelajagi: Ispaniya grandlari uni oʻziga jalb eta oladimiErling Xolandning kelajagi: Ispaniya grandlari uni oʻziga jalb eta oladimi2 sentabr 12:37Ruben Diash “PSJ” bilan o‘yin oldidan Abduqodir Husanov haqida nimalar dedi?Ruben Diash “PSJ” bilan o‘yin oldidan Abduqodir Husanov haqida nimalar dedi?13 oktabr 19:21«Manchester Siti» safarda «Liverpul»ni yirik hisobda mag‘lub etdi«Manchester Siti» safarda «Liverpul»ni yirik hisobda mag‘lub etdi11 oktabr 22:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi