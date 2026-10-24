Husanovga grandlar ovi: “Barselona” Abduqodir bo‘yicha rasmiy taklifga tayyorlanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona» klubi 2027-yilning yanvar oyida «Manchester Siti» himoyachisi Abduqodir Husanovni o‘z safiga qo‘shib olish uchun rasmiy taklif yuborishni rejalashtirmoqda.
- Bosh murabbiy Xans-Diter Flik 22 yoshli futbolchining jismoniy va texnik imkoniyatlarini yuqori baholab, uni mudofaa chizig‘ini kuchaytirish uchun asosiy nomzod sifatida tanlagan.
- Ayni paytda o‘zbekistonlik himoyachiga «Chelsi», «Aston Villa», «Everton» va «Bornmut» klublari ham qiziqish bildirmoqda.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi va «Manchester Siti» himoyachisi Abduqodir Husanov faoliyatida katta burilish yuz berishi mumkin. Hozirda «shaharliklar» safida barqaror harakat qilayotgan 22 yoshli markaziy himoyachi Yevropaning yetakchi grand klublari diqqat markaziga tushib ulgurdi.
Bunga Angliya chempioni atrofidagi moliyaviy qoidabuzarliklar bo‘yicha ehtimoliy jazo choralari va klub kelajagidagi mavhumlik ham turtki bo‘lmoqda. Vaziyatdan unumli foydalanishni istagan grandlar manchesterliklarning yetakchi ijrochilarini o‘z safiga qo‘shib olish rejasini tuzmoqda.
«Barselona»ning qishki strategiyasi: Xansi Flik talabi
Transfer xabarlariga ixtisoslashgan FullTime Report manbasining yozishicha, Kataloniya klubi Abduqodir Husanovning transferi bo‘yicha allaqachon aniq harakatlar strategiyasini shakllantirib bo‘lgan:
Qishki rasmiy taklif: «Barselona» 2027 yilning yanvar oyida ochiladigan qishki transfer oynasida 22 yoshli himoyachi bo‘yicha «Manchester Siti»ga to‘g‘ridan to‘g‘ri rasmiy taklif yuborishni mo‘ljallamoqda;
Murabbiy tanlovi: Bosh murabbiy Xans-Diter Flik markaziy mudofaa chizig‘idagi barqarorlikni oshirish uchun jismonan baquvvat, tezkor va to‘p bilan ishonchli harakatlana oladigan yosh iqtidor sifatida aynan Husanovni tanlagan.
APL klublari va Alonso omili: Raqobat kuchaymoqda
Husanovga bo‘lgan qiziqish faqatgina Ispaniya grandi bilan cheklanib qolmaydi:
«Chelsi» va Xabi Alonso: Manbalar mudofaadagi kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida jamoaga o‘zbekistonlik himoyachini jalb etish istagi borligini bildirgan;
Premer-liganing boshqa da’vogarlari: Shuningdek, APLning «Aston Villa», «Everton» hamda «Bornmut» klublari ham futbolchining holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda.
Kelajak qachon hal bo‘ladi?
«Manchester Siti» yulduzlari, jumladan, Abduqodir Husanovning keyingi taqdiri ko‘p jihatdan Angliya Premer-ligasi va xalqaro futbol mutasaddilari tomonidan klubga qo‘llaniladigan yakuniy qaror va jazo sanksiyalariga bog‘liq bo‘lib turibdi.
Agar kataloniyaliklar qishda ushbu kelishuvga erishsa, Husanov «Barselona» tarixidagi ilk o‘zbekistonlik futbolchiga aylanishi mumkin.
Izohlar 0
…