“Barselona” radariga tushgan Husanovning “Manchester Siti”dagi o‘rni qanday baholanmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniyaning «Barselona» klubi 22 yoshli o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovga qiziqish bildirmoqda.
- «Manchester Siti» futbolchini uzoq muddatga saqlab qolish maqsadida shartnomani 2031 yilgacha uzaytirgan va uning bozor qiymatini 50 million yevroga baholamoqda.
- Ruben Diash va Yoshko Gvardiolning jarohatlaridan so‘ng asosiy tarkibdan muqim o‘rin olgan Husanov himoyaning istalgan nuqtasida o‘ynay oladigan universal futbolchiga aylandi.
Ispaniyaning «Barselona» klubi tomonidan Abduqodir Husanovga qiziqish bildirilayotgani haqidagi xabarlar fonida Angliya futboli ekspertlari va tahlilchilari 22 yoshli o‘zbekistonlik himoyachining «Manchester Siti» tizimidagi ahamiyatini qayta tahlil qilmoqda.
Mudofaaning istalgan nuqtasida — markazda, o‘ng va chap qanotlarda teng darajada ishonchli harakat qila oladigan universal iqtidor egasi «shaharliklar» mudofaa chizig‘ining ajralmas bo‘lagiga aylanib ulgurdi.
«Chelsi»ga qarshi xatodan keyingi sinov va «Lans» bonuslari
Husanovning Manchesterdagi faoliyati oson boshlanmagan edi:
Og‘ir debyut: 2025 yilning yanvarida transfer rasmiylashganidan atigi bir necha kun o‘tib, Xosep Gvardiola Abduqodirni «Chelsi»ga qarshi o‘yinda maydonga tashladi. Uchrashuvda xatoga yo‘l qo‘ygan bo‘lsa-da, jamoa g‘alaba qozondi, futbolchining o‘zi esa tezda ruhiy va jismoniy formasini tiklab oldi;
Ketma-ket 5 ta o‘yin va zaxira siri: APLda qatorasiga 5 ta uchrashuvni asosiy tarkibda boshlagan Husanov to‘satdan zaxiraga o‘tkazilib, mavsum oxirigacha jami 9 ta bahs bilan cheklandi (hatto oxirgi 4 tur qaydnomasidan ham tushib qoldi). Bunga fransiyalik sobiq jamoasi «Lans» bilan tuzilgan shartnomadagi band — agar u mavsumda 10 ta o‘yinda qatnashsa, qo‘shimcha katta bonus to‘lanishi kerakligi sabab bo‘lgani aytilgan.
Diash va Gvardiolning jarohatlari ortidan ochilgan yo‘l
Keyingi mavsumdan boshlab vaziyat tubdan o‘zgardi:
Asosiy tarkibdan muqim o‘rin: Ruben Diash hamda Yoshko Gvardiol safdan chiqqach, Gvardiola o‘zbek futbolchisiga katta ishonch bildirdi. Qishda qanotdan yana sevimli markaziy himoya nuqtasiga qaytarilgan Abduqodir mavsum so‘ngigacha asosiy tarkibdagi o‘rnini hech kimga bermadi;
APL darajasidagi yakkama-yakka kurashlar: Dunyoning eng jismoniy va tezkor ligasida Husanov to‘p uchun kurashlardagi g‘alaba ko‘rsatkichlarini keskin oshirdi, raqib zarbalarini bloklash va to‘pni olib qo‘yish bo‘yicha jamoaning eng foydali ijrochilaridan biriga aylandi.
Mareska taktikasi va universallik: «Barselona» uni olib keta oladimi?
Jamoa boshqaruviga Enso Mareska kelganidan so‘ng Abduqodirning vazifalar ko‘lami yanada kengaydi:
Himoyaning har uchala nuqtasida: Murabbiy Husanovning jismoniy quvvatidan samarali foydalanmoqda. U joriy mavsumda 5 ta bahsni markazda, 5 tasini o‘ng qanotda o‘tkazdi, shuningdek, chap qanotda ham ishonchli harakat qildi. Mark Gexining o‘yinida pasayish kuzatilayotgan bir paytda Husanovning roli hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda;
2031 yilgacha shartnoma va 50 million yevrolik qiymat: «Barselona» yoki Yevropaning boshqa istalgan grandi uchun bu transferni amalga oshirish juda murakkab. «Manchester Siti» uni o‘z safida uzoq yillar saqlab qolish maqsadida yozda shartnomani 2031 yil yarmigacha uzaytirgan;
Narxning oshishi: Ayni damda Transfermarkt portali o‘zbekistonlik himoyachining bozor qiymatini 50 million yevroga baholamoqda (inglizlar uni 40 million yevroga sotib olgan edi). Faqatgina favqulodda taklif yoki astronomik summa «shaharliklar»ni muzokara stoliga o‘tkazishi mumkin.
Izohlar 0
…