“Barselona” radariga tushgan Husanovning “Manchester Siti”dagi o‘rni qanday baholanmoqda?

·60·Sport
“Barselona” radariga tushgan Husanovning “Manchester Siti”dagi o‘rni qanday baholanmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniyaning «Barselona» klubi 22 yoshli o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovga qiziqish bildirmoqda.
  • «Manchester Siti» futbolchini uzoq muddatga saqlab qolish maqsadida shartnomani 2031 yilgacha uzaytirgan va uning bozor qiymatini 50 million yevroga baholamoqda.
  • Ruben Diash va Yoshko Gvardiolning jarohatlaridan so‘ng asosiy tarkibdan muqim o‘rin olgan Husanov himoyaning istalgan nuqtasida o‘ynay oladigan universal futbolchiga aylandi.

Ispaniyaning «Barselona» klubi tomonidan Abduqodir Husanovga qiziqish bildirilayotgani haqidagi xabarlar fonida Angliya futboli ekspertlari va tahlilchilari 22 yoshli o‘zbekistonlik himoyachining «Manchester Siti» tizimidagi ahamiyatini qayta tahlil qilmoqda.

Mudofaaning istalgan nuqtasida — markazda, o‘ng va chap qanotlarda teng darajada ishonchli harakat qila oladigan universal iqtidor egasi «shaharliklar» mudofaa chizig‘ining ajralmas bo‘lagiga aylanib ulgurdi.

«Chelsi»ga qarshi xatodan keyingi sinov va «Lans» bonuslari

Husanovning Manchesterdagi faoliyati oson boshlanmagan edi:

  • Og‘ir debyut: 2025 yilning yanvarida transfer rasmiylashganidan atigi bir necha kun o‘tib, Xosep Gvardiola Abduqodirni «Chelsi»ga qarshi o‘yinda maydonga tashladi. Uchrashuvda xatoga yo‘l qo‘ygan bo‘lsa-da, jamoa g‘alaba qozondi, futbolchining o‘zi esa tezda ruhiy va jismoniy formasini tiklab oldi;

  • Ketma-ket 5 ta o‘yin va zaxira siri: APLda qatorasiga 5 ta uchrashuvni asosiy tarkibda boshlagan Husanov to‘satdan zaxiraga o‘tkazilib, mavsum oxirigacha jami 9 ta bahs bilan cheklandi (hatto oxirgi 4 tur qaydnomasidan ham tushib qoldi). Bunga fransiyalik sobiq jamoasi «Lans» bilan tuzilgan shartnomadagi band — agar u mavsumda 10 ta o‘yinda qatnashsa, qo‘shimcha katta bonus to‘lanishi kerakligi sabab bo‘lgani aytilgan.

Diash va Gvardiolning jarohatlari ortidan ochilgan yo‘l

Keyingi mavsumdan boshlab vaziyat tubdan o‘zgardi:

  • Asosiy tarkibdan muqim o‘rin: Ruben Diash hamda Yoshko Gvardiol safdan chiqqach, Gvardiola o‘zbek futbolchisiga katta ishonch bildirdi. Qishda qanotdan yana sevimli markaziy himoya nuqtasiga qaytarilgan Abduqodir mavsum so‘ngigacha asosiy tarkibdagi o‘rnini hech kimga bermadi;

  • APL darajasidagi yakkama-yakka kurashlar: Dunyoning eng jismoniy va tezkor ligasida Husanov to‘p uchun kurashlardagi g‘alaba ko‘rsatkichlarini keskin oshirdi, raqib zarbalarini bloklash va to‘pni olib qo‘yish bo‘yicha jamoaning eng foydali ijrochilaridan biriga aylandi.

Mareska taktikasi va universallik: «Barselona» uni olib keta oladimi?

Jamoa boshqaruviga Enso Mareska kelganidan so‘ng Abduqodirning vazifalar ko‘lami yanada kengaydi:

  • Himoyaning har uchala nuqtasida: Murabbiy Husanovning jismoniy quvvatidan samarali foydalanmoqda. U joriy mavsumda 5 ta bahsni markazda, 5 tasini o‘ng qanotda o‘tkazdi, shuningdek, chap qanotda ham ishonchli harakat qildi. Mark Gexining o‘yinida pasayish kuzatilayotgan bir paytda Husanovning roli hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda;

  • 2031 yilgacha shartnoma va 50 million yevrolik qiymat: «Barselona» yoki Yevropaning boshqa istalgan grandi uchun bu transferni amalga oshirish juda murakkab. «Manchester Siti» uni o‘z safida uzoq yillar saqlab qolish maqsadida yozda shartnomani 2031 yil yarmigacha uzaytirgan;

  • Narxning oshishi: Ayni damda Transfermarkt portali o‘zbekistonlik himoyachining bozor qiymatini 50 million yevroga baholamoqda (inglizlar uni 40 million yevroga sotib olgan edi). Faqatgina favqulodda taklif yoki astronomik summa «shaharliklar»ni muzokara stoliga o‘tkazishi mumkin.

Abduqodir HusanovManchester SitiBarselonaAPL
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi28 oktabr 13:08Mareskadan kutilmagan qaror: “Brayton”ga qarshi bahsda Husanov qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?Mareskadan kutilmagan qaror: “Brayton”ga qarshi bahsda Husanov qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?27 oktabr 19:29Kunde va Garsiyadan kuchli: Husanovning “Barselona”ga o‘tish imkoniyatlari tahlil qilindiKunde va Garsiyadan kuchli: Husanovning “Barselona”ga o‘tish imkoniyatlari tahlil qilindiKecha 08:28Nega Abduqodir Husanov aynan “Barselona”ga kerak? (Tahlil va 4 ta asosiy sabab)Nega Abduqodir Husanov aynan “Barselona”ga kerak? (Tahlil va 4 ta asosiy sabab)2 noyabr 07:23Husanovga grandlar ovi: “Barselona” va “Chelsi” 22 yoshli o‘zbek himoyachisini nishonga oldiHusanovga grandlar ovi: “Barselona” va “Chelsi” 22 yoshli o‘zbek himoyachisini nishonga oldi1 noyabr 19:30Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildiHusanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi19 oktabr 07:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi