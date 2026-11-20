«Barselona» «Manchester Siti» yulduziga ko‘z tikdi: transfer 75 mln yevro bo‘lishi mumkin
«Barselona» kelasi yozgi transfer oynasida «Manchester Siti»ning xorvatiyalik himoyachisi Yoshko Gvardiolni tarkibiga qo‘shib olishni maqsad qilmoqda. Kataloniya klubi uchun bu transfer jiddiy moliyaviy sarfni talab qilishi mumkin, ammo futbolchining o‘ziga bo‘lgan qiziqish tobora kuchaymoqda.
«Barselona» himoya chizig‘ini kuchaytirish uchun Premer-liganing eng qimmat futbolchilaridan biriga e’tibor qaratdi. El Nacional nashri xabar berishicha, kataloniyaliklar «Manchester Siti»da to‘p tepayotgan Yoshko Gvardiolning transferi imkoniyatlarini o‘rganmoqda.
Xorvatiya terma jamoasi a’zosi zamonaviy futbolda universal himoyachilardan biri hisoblanadi. U markaziy himoyada ham, chap qanotda ham harakat qila oladi. Aynan bu xususiyatlar Gvardiolni yirik klublar uchun jozibali nomzodga aylantirmoqda.
Gvardiol transferi kelasi yozda amalga oshishi mumkin
El Nacional ma’lumotlariga ko‘ra, «Barselona» Yoshko Gvardiol bilan jiddiy qiziqmoqda. Biroq futbolchini joriy mavsumning o‘zida kataloniyaliklar safiga olib kelish ehtimoli past. Transfer masalasi kelasi yozgi oynada ko‘rib chiqilishi mumkin.
Bu kelishuvning amalga oshishi oson bo‘lmaydi. Gvardiolning «Manchester Siti» bilan shartnomasi 2031 yil yozigacha amal qiladi. Shu sababli angliyalik klub futbolchini sotishga rozi bo‘lsa ham, transfer narxi yuqori bo‘lishi ehtimoldan xoli emas.
Transfermarkt portali xorvat himoyachisining bozor qiymatini 75 million yevro atrofida baholamoqda. Bu summa «Barselona»ning moliyaviy imkoniyatlari nuqtayi nazaridan ham transferni murakkablashtirishi mumkin.
«Manchester Siti»ning ehtimoliy jazosi transferga ta’sir qiladimi?
Gvardiolning kelajagi haqidagi xabarlar «Manchester Siti» atrofidagi moliyaviy qoidalar bilan bog‘liq bahslar fonida ham diqqatga sazovor bo‘lmoqda.
Avvalroq klub Angliya Premer-ligasi moliyaviy qoidalarini buzish bilan bog‘liq ayblovlar markazida bo‘lgan. «Siti»ga nisbatan ehtimoliy sanksiyalar, jumladan, chempionatdan chiqarib yuborish kabi og‘ir jazo variantlari ham ommaviy axborot vositalarida muhokama qilingan.
Biroq klubning kelajagiga oid bunday ssenariylar hozircha ehtimoliy choralar va muhokamalar doirasida. Gvardiolning transferi ham aynan shu holatlar sabab amalga oshishi yoki tezlashishi haqida hozircha rasmiy ma’lumot yo‘q.
«Barselona»ning xorvat futbolchisiga qiziqishi haqidagi xabar transfer bozoridagi navbatdagi katta ehtimollardan biri sifatida qaralmoqda. Agar kataloniyaliklar bu maqsadga erishmoqchi bo‘lsa, ular nafaqat «Manchester Siti» bilan muzokara olib borishi, balki futbolchining yuqori transfer qiymati bilan bog‘liq moliyaviy masalalarni ham hal qilishi kerak bo‘ladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…