Husanovga grandlar ovi: “Barselona” va “Chelsi” 22 yoshli o‘zbek himoyachisini nishonga oldi

·8·Sport
Husanovga grandlar ovi: “Barselona” va “Chelsi” 22 yoshli o‘zbek himoyachisini nishonga oldi

O‘zbekiston milliy terma jamoasi va «Manchester Siti»ning 22 yoshli markaziy himoyachisi Abduqodir Husanov faoliyatida katta burilish yuz berishi mumkin. Jahon futboli grandlari «shaharliklar» atrofidagi moliyaviy qoidabuzarliklar ishi va kutilayotgan muqarrar jazo choralari sababli yuzaga kelgan noaniqlikdan foydalanib, manchesterliklarning yetakchilarini o‘z safiga qo‘shib olish harakatini boshlab yubordi.

Futbol xabarlariga ixtisoslashgan FullTime Report va bir qator yevropalik insayderlar tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, o‘zbek iqtidori qishki transfer oynasining bosh qahramonlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

Flikning maxsus rejasi: «Barselona» rasmiy taklif tayyorlamoqda

Kataloniyaning «Barselona» klubi himoya chizig‘idagi barqarorlikni ta’minlash maqsadida Husanovni asosiy nishonlardan biri sifatida belgilab, aniq strategiya ishlab chiqdi:

  • 2027 yil yanvaridagi rasmiy taklif: «Ko‘k-anorranglilar» qishki transfer oynasidayoq 22 yoshli futbolchi bo‘yicha «Manchester Siti»ga to‘g‘ridan to‘g‘ri taklif bilan chiqishni mo‘ljallamoqda;

  • Xansi Flikning talabi: Kataloniyaliklar ustozi himoya markazida tezkor, yakkakurashlarda jismonan baquvvat va to‘p bilan xotirjam harakatlana oladigan zamonaviy ijrochi sifatida aynan Abduqodirni ko‘rmoqda.

Xabi Alonso va APL klublarining raqobati

Husanov uchun kurash faqatgina «Barselona» bilan cheklanib qolmaydi. Transfer bozorida uni qo‘lga kiritish istagida bo‘lgan boshqa da’vogarlar ham bor:

  • «Chelsi» varianti: Xabarlarga ko‘ra, londonliklarning himoya muammolarini hal etish maqsadida jamoaga o‘zbek futbolchisini taklif etish varianti ko‘rib chiqilmoqda;

  • Premer-liganing boshqa vakillari: Himoyachining xizmatlariga «Aston Villa», «Everton» va «Bornmut» kabi klublar ham jiddiy qiziqish bildirgan.

«Manchester Siti»dagi vaziyat va qaror omili

Hozirgi bosqichda barcha o‘zgarishlar Angliya Premer-ligasi tomonidan «Manchester Siti»ga qo‘llaniladigan yakuniy sanksiyalar ko‘lamiga chambarchas bog‘liq. Agar klubga nisbatan og‘ir jazo choralari e’lon qilinsa, jamoa yetakchilari, jumladan Husanovning ham Yevropaning boshqa top-klublariga transferi jadallashishi kutilmoqda.

Abduqodir HusanovManchester SitiBarselonaTransfer
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Husanovga grandlar ovi: “Barselona” Abduqodir bo‘yicha rasmiy taklifga tayyorlanmoqdaHusanovga grandlar ovi: “Barselona” Abduqodir bo‘yicha rasmiy taklifga tayyorlanmoqda24 oktabr 07:29Shov-shuvli transfer rejasi: “Barselona” Husanov uchun rasmiy taklif yuborishga shaylanmoqdaShov-shuvli transfer rejasi: “Barselona” Husanov uchun rasmiy taklif yuborishga shaylanmoqda23 oktabr 20:34Abduqodir Husanov “Brayton”ga qarshi bahsda “Etihad” muxlislarini qoyil qoldirdi (video)Abduqodir Husanov “Brayton”ga qarshi bahsda “Etihad” muxlislarini qoyil qoldirdi (video)Bugun 18:06Angliya nashrlari Abduqodir Husanov hamda “Siti” yulduzlarini qanday baholadi? (video)Angliya nashrlari Abduqodir Husanov hamda “Siti” yulduzlarini qanday baholadi? (video)Kecha 23:00“Etihad”da kutilmagan sensatsiya: “Brayton” “Manchester Siti”ni mag‘lub etdi“Etihad”da kutilmagan sensatsiya: “Brayton” “Manchester Siti”ni mag‘lub etdiKecha 22:09Abduqodir Husanov asosiy tarkibda: “Manchester Siti” “Brayton”ga qarshi saf tortmoqdaAbduqodir Husanov asosiy tarkibda: “Manchester Siti” “Brayton”ga qarshi saf tortmoqdaKecha 19:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi