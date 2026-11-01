Husanovga grandlar ovi: “Barselona” va “Chelsi” 22 yoshli o‘zbek himoyachisini nishonga oldi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi va «Manchester Siti»ning 22 yoshli markaziy himoyachisi Abduqodir Husanov faoliyatida katta burilish yuz berishi mumkin. Jahon futboli grandlari «shaharliklar» atrofidagi moliyaviy qoidabuzarliklar ishi va kutilayotgan muqarrar jazo choralari sababli yuzaga kelgan noaniqlikdan foydalanib, manchesterliklarning yetakchilarini o‘z safiga qo‘shib olish harakatini boshlab yubordi.
Futbol xabarlariga ixtisoslashgan FullTime Report va bir qator yevropalik insayderlar tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, o‘zbek iqtidori qishki transfer oynasining bosh qahramonlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.
Flikning maxsus rejasi: «Barselona» rasmiy taklif tayyorlamoqda
Kataloniyaning «Barselona» klubi himoya chizig‘idagi barqarorlikni ta’minlash maqsadida Husanovni asosiy nishonlardan biri sifatida belgilab, aniq strategiya ishlab chiqdi:
2027 yil yanvaridagi rasmiy taklif: «Ko‘k-anorranglilar» qishki transfer oynasidayoq 22 yoshli futbolchi bo‘yicha «Manchester Siti»ga to‘g‘ridan to‘g‘ri taklif bilan chiqishni mo‘ljallamoqda;
Xansi Flikning talabi: Kataloniyaliklar ustozi himoya markazida tezkor, yakkakurashlarda jismonan baquvvat va to‘p bilan xotirjam harakatlana oladigan zamonaviy ijrochi sifatida aynan Abduqodirni ko‘rmoqda.
Xabi Alonso va APL klublarining raqobati
Husanov uchun kurash faqatgina «Barselona» bilan cheklanib qolmaydi. Transfer bozorida uni qo‘lga kiritish istagida bo‘lgan boshqa da’vogarlar ham bor:
«Chelsi» varianti: Xabarlarga ko‘ra, londonliklarning himoya muammolarini hal etish maqsadida jamoaga o‘zbek futbolchisini taklif etish varianti ko‘rib chiqilmoqda;
Premer-liganing boshqa vakillari: Himoyachining xizmatlariga «Aston Villa», «Everton» va «Bornmut» kabi klublar ham jiddiy qiziqish bildirgan.
«Manchester Siti»dagi vaziyat va qaror omili
Hozirgi bosqichda barcha o‘zgarishlar Angliya Premer-ligasi tomonidan «Manchester Siti»ga qo‘llaniladigan yakuniy sanksiyalar ko‘lamiga chambarchas bog‘liq. Agar klubga nisbatan og‘ir jazo choralari e’lon qilinsa, jamoa yetakchilari, jumladan Husanovning ham Yevropaning boshqa top-klublariga transferi jadallashishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…