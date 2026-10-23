Shov-shuvli transfer rejasi: “Barselona” Husanov uchun rasmiy taklif yuborishga shaylanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniyaning «Barselona» klubi 22 yoshli o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovni qishki transfer oynasida o‘z safiga qo‘shib olishni rejalashtirmoqda.
- Bosh murabbiy Hansi Flik mudofaa chizig‘ini kuchaytirish maqsadida «Manchester Siti» futbolchisi uchun rasmiy taklif yuborishga tayyorgarlik ko‘rmoqda.
- «Siti»dagi moliyaviy cheklovlar va futbolchining joriy mavsumdagi ishonchli o‘yinlari ushbu transfer amalga oshishi ehtimolini oshirmoqda.
Yevropa futbolining ikki giganti o‘rtasida o‘zbekistonlik iqtidorli futbolchi atrofida katta transfer harakati boshlanishi kutilmoqda. Ispaniyaning «Barselona» klubi Angliyaning «Manchester Siti» jamoasi markaziy himoyachisi, 22 yoshli hamyurtimiz Abduqodir Husanovni qishki transfer oynasida o‘z safiga qo‘shib olishni rejalashtirmoqda.
Mazkur kutilmagan va shov-shuvli xabarni nufuzli FullTime Report nashri o‘z manbalariga tayanib e’lon qildi.
Yanvardagi rasmiy taklif: Kataloniyaliklar jiddiy kirishmoqda
Manba ma’lumotlariga ko‘ra, kataloniyaliklar Husanovning transferi bo‘yicha allaqachon aniq harakatlar rejasini tuzib chiqqan:
Qishki qadam: «Barselona» 2027 yilning yanvar oyida bo‘ladigan qishki transfer darchasi vaqtida o‘zbekistonlik himoyachi borasida «shaharliklar»ga to‘g‘ridan to‘g‘ri rasmiy taklif yuborishni mo‘ljallamoqda;
Flikning talabi: Jamoa bosh murabbiyi Hansi Flik markaziy mudofaa chizig‘idagi barqarorlikni oshirish uchun jismonan baquvvat, tezkor va to‘p bilan ishonchli harakat qila oladigan yosh iqtidorni jamoasiga qo‘shib olishni istamoqda.
«Barsa»ning mudofaa muammosi va «Siti»dagi moliyaviy cheklovlar
Ushbu transferning amalga oshish ehtimolini oshirayotgan bir nechta muhim omillar mavjud:
Yozdagi muvaffaqiyatsiz urinishlar: «Barselona» o‘tgan yozgi transferlar mavsumidayoq markaziy himoyani kuchaytirishni asosiy maqsad qilgan, biroq muzokaralar yakuniga yetmay, birorta himoyachi bilan kelishuvga erisha olmagan edi;
«Siti»dagi moliyaviy bosim: Angliyaning amaldagi chempioni moliyaviy feyr-pley qoidalari bilan bog‘liq cheklovlar va balansni tiklash zaruriyati sababli ayrim futbolchilarini sotishga yoki qo‘yib yuborishga majbur bo‘lishi mumkin;
Ikkala tomon uchun manfaat: Bunday sharoitda Kataloniya klubining taklifi ingliz klubi uchun moliyaviy jihatdan ham maqbul yechimga aylanishi ehtimoldan xoli emas.
Husanovning «Siti»dagi joriy mavsum ko‘rsatkichlari
O‘zbekistonlik 22 yoshli mudofaa vakili ushbu mavsumda Pep Gvardiola boshchiligidagi jamoada quyidagi natijalarni qayd etdi:
Maydondagi o‘yinlar: Barcha turnirlar doirasida jami 8 ta uchrashuvda ishtirok etdi;
O‘yin vaqti: Jami 596 daqiqa davomida yashil maydonda harakat qilib, mudofaadagi ishonchli o‘yinlari bilan nufuzli klublar skautlari e’tiborini tortdi.
Agar tomonlar qishda kelishuvga erishsa, Abduqodir Husanov «Barselona»dek tarixiy va buyuk klub libosini kiygan ilk o‘zbekistonlik futbolchiga aylanishi mumkin.
Izohlar 0
…