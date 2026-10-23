Shov-shuvli transfer rejasi: “Barselona” Husanov uchun rasmiy taklif yuborishga shaylanmoqda

·131·Sport
Shov-shuvli transfer rejasi: “Barselona” Husanov uchun rasmiy taklif yuborishga shaylanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniyaning «Barselona» klubi 22 yoshli o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovni qishki transfer oynasida o‘z safiga qo‘shib olishni rejalashtirmoqda.
  • Bosh murabbiy Hansi Flik mudofaa chizig‘ini kuchaytirish maqsadida «Manchester Siti» futbolchisi uchun rasmiy taklif yuborishga tayyorgarlik ko‘rmoqda.
  • «Siti»dagi moliyaviy cheklovlar va futbolchining joriy mavsumdagi ishonchli o‘yinlari ushbu transfer amalga oshishi ehtimolini oshirmoqda.

Yevropa futbolining ikki giganti o‘rtasida o‘zbekistonlik iqtidorli futbolchi atrofida katta transfer harakati boshlanishi kutilmoqda. Ispaniyaning «Barselona» klubi Angliyaning «Manchester Siti» jamoasi markaziy himoyachisi, 22 yoshli hamyurtimiz Abduqodir Husanovni qishki transfer oynasida o‘z safiga qo‘shib olishni rejalashtirmoqda.

Mazkur kutilmagan va shov-shuvli xabarni nufuzli FullTime Report nashri o‘z manbalariga tayanib e’lon qildi.

Yanvardagi rasmiy taklif: Kataloniyaliklar jiddiy kirishmoqda

Manba ma’lumotlariga ko‘ra, kataloniyaliklar Husanovning transferi bo‘yicha allaqachon aniq harakatlar rejasini tuzib chiqqan:

  • Qishki qadam: «Barselona» 2027 yilning yanvar oyida bo‘ladigan qishki transfer darchasi vaqtida o‘zbekistonlik himoyachi borasida «shaharliklar»ga to‘g‘ridan to‘g‘ri rasmiy taklif yuborishni mo‘ljallamoqda;

  • Flikning talabi: Jamoa bosh murabbiyi Hansi Flik markaziy mudofaa chizig‘idagi barqarorlikni oshirish uchun jismonan baquvvat, tezkor va to‘p bilan ishonchli harakat qila oladigan yosh iqtidorni jamoasiga qo‘shib olishni istamoqda.

«Barsa»ning mudofaa muammosi va «Siti»dagi moliyaviy cheklovlar

Ushbu transferning amalga oshish ehtimolini oshirayotgan bir nechta muhim omillar mavjud:

  • Yozdagi muvaffaqiyatsiz urinishlar: «Barselona» o‘tgan yozgi transferlar mavsumidayoq markaziy himoyani kuchaytirishni asosiy maqsad qilgan, biroq muzokaralar yakuniga yetmay, birorta himoyachi bilan kelishuvga erisha olmagan edi;

  • «Siti»dagi moliyaviy bosim: Angliyaning amaldagi chempioni moliyaviy feyr-pley qoidalari bilan bog‘liq cheklovlar va balansni tiklash zaruriyati sababli ayrim futbolchilarini sotishga yoki qo‘yib yuborishga majbur bo‘lishi mumkin;

  • Ikkala tomon uchun manfaat: Bunday sharoitda Kataloniya klubining taklifi ingliz klubi uchun moliyaviy jihatdan ham maqbul yechimga aylanishi ehtimoldan xoli emas.

Husanovning «Siti»dagi joriy mavsum ko‘rsatkichlari

O‘zbekistonlik 22 yoshli mudofaa vakili ushbu mavsumda Pep Gvardiola boshchiligidagi jamoada quyidagi natijalarni qayd etdi:

  • Maydondagi o‘yinlar: Barcha turnirlar doirasida jami 8 ta uchrashuvda ishtirok etdi;

  • O‘yin vaqti: Jami 596 daqiqa davomida yashil maydonda harakat qilib, mudofaadagi ishonchli o‘yinlari bilan nufuzli klublar skautlari e’tiborini tortdi.

Agar tomonlar qishda kelishuvga erishsa, Abduqodir Husanov «Barselona»dek tarixiy va buyuk klub libosini kiygan ilk o‘zbekistonlik futbolchiga aylanishi mumkin.

Abduqodir HusanovBarselonaManchester SitiTransfer
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildiHusanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi19 oktabr 07:06Enso Mareskaning taktik xatosi: Ekspertlar PSJga qarshi o‘yinda kimlarni tanqid qildi?Enso Mareskaning taktik xatosi: Ekspertlar PSJga qarshi o‘yinda kimlarni tanqid qildi?15 oktabr 07:13Erling Xolandning kelajagi: Ispaniya grandlari uni oʻziga jalb eta oladimiErling Xolandning kelajagi: Ispaniya grandlari uni oʻziga jalb eta oladimi2 sentabr 12:37Ruben Diash “PSJ” bilan o‘yin oldidan Abduqodir Husanov haqida nimalar dedi?Ruben Diash “PSJ” bilan o‘yin oldidan Abduqodir Husanov haqida nimalar dedi?13 oktabr 19:21«Manchester Siti» safarda «Liverpul»ni yirik hisobda mag‘lub etdi«Manchester Siti» safarda «Liverpul»ni yirik hisobda mag‘lub etdi11 oktabr 22:40Erli̇ng Xolandning Barselonaga oʻtishi haqidagi mish-mishlar muhokamadaErli̇ng Xolandning Barselonaga oʻtishi haqidagi mish-mishlar muhokamada25 avgust 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi