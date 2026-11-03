Kunde va Garsiyadan kuchli: Husanovning “Barselona”ga o‘tish imkoniyatlari tahlil qilindi

·134·Sport
Kunde va Garsiyadan kuchli: Husanovning “Barselona”ga o‘tish imkoniyatlari tahlil qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniyaning «Barselona» klubi 22 yoshli markaziy himoyachi Abduqodir Husanovga jiddiy qiziqish bildirmoqda.
  • Sofascore tahlillariga ko‘ra, o‘zbekistonlik futbolchi jismoniy kuch, yakkama-yakka kurashlar hamda to‘pni olib qo‘yish ko‘rsatkichlari bo‘yicha kataloniyalik himoyachilar Jyul Kunde va Erik Garsiyadan ustunroqdir.

Angliyaning «Manchester Siti» klubi atrofidagi moliyaviy va tashkiliy noaniqliklar fonida jamoa yetakchilarining boshqa grandlarga o‘tish ehtimoli faol muhokama qilinmoqda. Xususan, avvalroq Angliyaning «Chelsi», «Aston Villa», «Everton» va «Bornmut» kabi klublari e’tiborini tortgan 22 yoshli markaziy himoyachi Abduqodir Husanovga endilikda Ispaniya chempioni «Barselona» ham jiddiy qiziqish bildira boshladi.

Jahon futboli tahlilchilari mazkur ehtimoliy transferni har tomonlama o‘rganib, nufuzli Sofascore portali statistikasiga tayangan holda o‘zbek futbolchisi Kataloniya klubining amaldagi himoyachilaridan qator muhim jihatlar bo‘yicha ustun ekanini ma’lum qildi.

Sofascore tahlili: Husanov nega Kunde va Garsiyadan kuchliroq?

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, yozda Rodrining transferi bilan tayanch chizig‘i mustahkamlangan «Barselona»ga mudofaada jismoniy muvozanat va barqarorlik yetishmayapti. Pau Kubarsining asosiy tarkibdagi o‘rni mustahkam bo‘lsa-da, Abduqodir boshqa markaziy himoyachilar — Jyul Kunde, Erik Garsiya va Jerar Martindan bir qator ko‘rsatkichlar bo‘yicha ilgarilab ketgan:

  • Yosh va jismoniy kuch: Husanov nomlari qayd etilgan raqobatchilaridan yosh bo‘lishi bilan birga, bo‘y-basti, atletik quvvati va yakkama-yakka janglardagi mustahkamligi bilan ustunlik qiladi;

  • To‘pni olib qo‘yish va blokirovka: Sofascore ma’lumotlariga ko‘ra, u bir o‘yindagi aniq uzun paslar, to‘pni olib qo‘yish harakatlari va raqib zarbalarini to‘sib qolish (blok) bo‘yicha kataloniyalik vizavilarini sezilarli darajada ortda qoldirmoqda;

  • Yakkama-yakka kurashlar qiroli: Ham yerdagi, ham havodagi kurashlarda g‘alaba qozonish soni va umumiy foiz samaradorligi bo‘yicha Husanov ancha yuqori baholarga ega.

Tahlilchilar uning maydondagi bunday keskin nazoratini «El-Klasiko»da Lamin Yamalni samarali zararsizlantirgan Mark Kukurelyaning harakatlariga qiyoslamoqda — Husanov raqib hujumchilariga bo‘sh hudud qoldirmaydi.

Transfer yo‘lidagi asosiy to‘siqlar

Iqtidorli himoyachini Kataloniyaga olib kelish naqadar foydali ko‘rinmasin, kelishuv osonlikcha amalga oshmasligi mumkin:

  • «Manchester Siti» bilan kelishuv: Transfer borasidagi bosh xavotir Kataloniya grandi rahbariyatining Manchester superklubi bilan murosaga kela olishiga bog‘liq bo‘lib qolmoqda;

  • Sud jarayonlari va moliyaviy sanksiyalar: FullTime Report nashrining qayd etishicha, «Manchester Siti»ga qarshi ochilgan moliyaviy qoidabuzarliklar ishi va kutilayotgan ehtimoliy jazolar yulduzlarning klubni tark etishiga sabab bo‘lishi mumkin, biroq sud jarayoni yakunlanmaguncha vaziyat mavhumligicha qoladi;

  • Muzokaralar bosimi: Moliyaviy imkoniyatlari cheklangan «Barselona» rahbariyati ingliz klubi talab qiladigan tovon pulini qondira oladimi-yo‘qmi, hozircha noma’lum.

Husanovning «Barselona»ga o‘tishi O‘zbekiston va jahon futboli uchun yil voqealaridan biriga aylanishi mumkin, biroq bu transfer murakkab diplomatik va moliyaviy kelishuvlarni talab etadi.

Abduqodir HusanovBarselonaManchester SitiTransfer
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Husanovga grandlar ovi: “Barselona” va “Chelsi” 22 yoshli o‘zbek himoyachisini nishonga oldiHusanovga grandlar ovi: “Barselona” va “Chelsi” 22 yoshli o‘zbek himoyachisini nishonga oldi1 noyabr 19:30Husanovga grandlar ovi: “Barselona” Abduqodir bo‘yicha rasmiy taklifga tayyorlanmoqdaHusanovga grandlar ovi: “Barselona” Abduqodir bo‘yicha rasmiy taklifga tayyorlanmoqda24 oktabr 07:29Shov-shuvli transfer rejasi: “Barselona” Husanov uchun rasmiy taklif yuborishga shaylanmoqdaShov-shuvli transfer rejasi: “Barselona” Husanov uchun rasmiy taklif yuborishga shaylanmoqda23 oktabr 20:34Nega Abduqodir Husanov aynan “Barselona”ga kerak? (Tahlil va 4 ta asosiy sabab)Nega Abduqodir Husanov aynan “Barselona”ga kerak? (Tahlil va 4 ta asosiy sabab)Kecha 07:23Abduqodir Husanov “Brayton”ga qarshi bahsda “Etihad” muxlislarini qoyil qoldirdi (video)Abduqodir Husanov “Brayton”ga qarshi bahsda “Etihad” muxlislarini qoyil qoldirdi (video)1 noyabr 18:06Angliya nashrlari Abduqodir Husanov hamda “Siti” yulduzlarini qanday baholadi? (video)Angliya nashrlari Abduqodir Husanov hamda “Siti” yulduzlarini qanday baholadi? (video)31 oktabr 23:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi