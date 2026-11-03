Kunde va Garsiyadan kuchli: Husanovning “Barselona”ga o‘tish imkoniyatlari tahlil qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniyaning «Barselona» klubi 22 yoshli markaziy himoyachi Abduqodir Husanovga jiddiy qiziqish bildirmoqda.
- Sofascore tahlillariga ko‘ra, o‘zbekistonlik futbolchi jismoniy kuch, yakkama-yakka kurashlar hamda to‘pni olib qo‘yish ko‘rsatkichlari bo‘yicha kataloniyalik himoyachilar Jyul Kunde va Erik Garsiyadan ustunroqdir.
Angliyaning «Manchester Siti» klubi atrofidagi moliyaviy va tashkiliy noaniqliklar fonida jamoa yetakchilarining boshqa grandlarga o‘tish ehtimoli faol muhokama qilinmoqda. Xususan, avvalroq Angliyaning «Chelsi», «Aston Villa», «Everton» va «Bornmut» kabi klublari e’tiborini tortgan 22 yoshli markaziy himoyachi Abduqodir Husanovga endilikda Ispaniya chempioni «Barselona» ham jiddiy qiziqish bildira boshladi.
Jahon futboli tahlilchilari mazkur ehtimoliy transferni har tomonlama o‘rganib, nufuzli Sofascore portali statistikasiga tayangan holda o‘zbek futbolchisi Kataloniya klubining amaldagi himoyachilaridan qator muhim jihatlar bo‘yicha ustun ekanini ma’lum qildi.
Sofascore tahlili: Husanov nega Kunde va Garsiyadan kuchliroq?
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, yozda Rodrining transferi bilan tayanch chizig‘i mustahkamlangan «Barselona»ga mudofaada jismoniy muvozanat va barqarorlik yetishmayapti. Pau Kubarsining asosiy tarkibdagi o‘rni mustahkam bo‘lsa-da, Abduqodir boshqa markaziy himoyachilar — Jyul Kunde, Erik Garsiya va Jerar Martindan bir qator ko‘rsatkichlar bo‘yicha ilgarilab ketgan:
Yosh va jismoniy kuch: Husanov nomlari qayd etilgan raqobatchilaridan yosh bo‘lishi bilan birga, bo‘y-basti, atletik quvvati va yakkama-yakka janglardagi mustahkamligi bilan ustunlik qiladi;
To‘pni olib qo‘yish va blokirovka: Sofascore ma’lumotlariga ko‘ra, u bir o‘yindagi aniq uzun paslar, to‘pni olib qo‘yish harakatlari va raqib zarbalarini to‘sib qolish (blok) bo‘yicha kataloniyalik vizavilarini sezilarli darajada ortda qoldirmoqda;
Yakkama-yakka kurashlar qiroli: Ham yerdagi, ham havodagi kurashlarda g‘alaba qozonish soni va umumiy foiz samaradorligi bo‘yicha Husanov ancha yuqori baholarga ega.
Tahlilchilar uning maydondagi bunday keskin nazoratini «El-Klasiko»da Lamin Yamalni samarali zararsizlantirgan Mark Kukurelyaning harakatlariga qiyoslamoqda — Husanov raqib hujumchilariga bo‘sh hudud qoldirmaydi.
Transfer yo‘lidagi asosiy to‘siqlar
Iqtidorli himoyachini Kataloniyaga olib kelish naqadar foydali ko‘rinmasin, kelishuv osonlikcha amalga oshmasligi mumkin:
«Manchester Siti» bilan kelishuv: Transfer borasidagi bosh xavotir Kataloniya grandi rahbariyatining Manchester superklubi bilan murosaga kela olishiga bog‘liq bo‘lib qolmoqda;
Sud jarayonlari va moliyaviy sanksiyalar: FullTime Report nashrining qayd etishicha, «Manchester Siti»ga qarshi ochilgan moliyaviy qoidabuzarliklar ishi va kutilayotgan ehtimoliy jazolar yulduzlarning klubni tark etishiga sabab bo‘lishi mumkin, biroq sud jarayoni yakunlanmaguncha vaziyat mavhumligicha qoladi;
Muzokaralar bosimi: Moliyaviy imkoniyatlari cheklangan «Barselona» rahbariyati ingliz klubi talab qiladigan tovon pulini qondira oladimi-yo‘qmi, hozircha noma’lum.
Husanovning «Barselona»ga o‘tishi O‘zbekiston va jahon futboli uchun yil voqealaridan biriga aylanishi mumkin, biroq bu transfer murakkab diplomatik va moliyaviy kelishuvlarni talab etadi.
Izohlar 0
…