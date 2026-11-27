Angliyalik ekspertlar Abduqodir Husanovning «Siti»dagi o‘rnini yuqori baholashmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliyalik ekspertlar 22 yoshli o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovning «Manchester Siti» safidagi o‘rnini yuqori baholamoqda.
- Futbolchi himoya chizig‘ining istalgan nuqtasida samarali harakat qila olishi bilan jamoaning ajralmas bo‘lagiga aylandi.
- «Barselona» klubining qiziqishiga qaramay, «Manchester Siti» futbolchini sotishni rejalashtirmayapti va uning amaldagi shartnomasi 2031 yilgacha mo‘ljallangan.
Ispaniyaning «Barselona» klubi tomonidan Abduqodir Husanovga bo‘layotgan jiddiy qiziqish fonida Angliya futboli ekspertlari 22 yoshli o‘zbekistonlik himoyachining «Manchester Siti» safidagi ahamiyatini chuqur tahlil qilishga kirishdi. Mutaxassislarning fikricha, himoya chizig‘ining istalgan nuqtasida samarali harakat qila olish qobiliyati Husanovni «shaharliklar»ning ajralmas va muhim bo‘lagiga aylantirgan.
Xatodan boshlangan debyut va Gvardiola davridagi o‘sish
Abduqodir Husanovning «Manchester Siti»dagi faoliyati 2025 yilning yanvarida «Chelsi»ga qarshi uchrashuvdagi jiddiy xato bilan boshlangan edi. Transfer amalga oshganidan atigi bir necha kun o‘tib maydonga tushirilgan o‘zbekistonlik futbolchi o‘sha bahsdagi qiyinchiliklarga qaramay (jamoa baribir g‘alaba qozongan), tez sur’atda sport formasini tiklab oldi.
Keyinchalik u APLda ketma-ket beshta uchrashuvni asosiy tarkibda o‘tkazdi, ammo mavsum so‘ngiga kelib zaxiraga olindi va chempionatning oxirgi to‘rt turi uchun qaydnomaga ham kiritilmadi. Bunga sobiq klubi «Lans» bilan tuzilgan shartnomadagi band — futbolchi debyut mavsumida 10 ta o‘yin o‘tkazsa, qo‘shimcha bonus to‘lanishi sharti sabab bo‘lgani aytildi. Natijada Abduqodir ilk mavsumini roppa-rosa 9 ta uchrashuv bilan yakunladi.
Ikkinchi mavsumda esa vaziyat tubdan o‘zgardi:
Jarohatlar va ishonch: Asosiy himoyachilar Ruben Diash va Yoshko Gvardiolning jarohatlari ortidan Xosep Gvardiola Husanovga ko‘proq imkoniyat berdi. Qishda o‘ng qanotdan yana markazga qaytarilgan himoyachi mavsum oxirigacha asosiy tarkibdagi o‘rnini saqlab qoldi.
Sifat va statistika o‘sishi: Dunyoning jismoniy jihatdan eng talabchan ligasida ikki mavsum davomida Husanov yakkama-yakka kurashlarda g‘alaba qozonish foizini oshirdi, to‘pni olib qo‘yish va zarbalarni to‘sish ko‘rsatkichlarini yaxshiladi, shuningdek, hujumlarda ham faolroq harakat qila boshladi.
Enso Mareska qo‘l ostidagi universallik
Xosep Gvardiola taktikasida qanot himoyachilaridan to‘laqonli yarim himoyachi sifatida hujumga ijodkorlik qo‘shish talab etilgani bois, mutaxassis Husanovni qanotlarda ko‘p sinab ko‘rmagan edi. Biroq yangi bosh murabbiy Enso Mareska o‘zbekistonlik futbolchining universal imkoniyatlaridan ancha keng foydalanmoqda.
Xususan, Mark Gexining o‘yinidagi pasayish fonida Abduqodir jamoa uchun yanada muhim figuraga aylandi. Joriy mavsumda u nafaqat himoya markazida (5 ta o‘yin) va o‘ng qanotda (5 ta o‘yin), balki himoyaning chap qanotida ham maydonga tushib, o‘zining yuqori darajasini namoyish etmoqda.
Transfer qiymati va «Manchester Siti»ning qat’iy pozitsiyasi
Angliyalik ekspertlarning ta’kidlashicha, «Barselona» yoki boshqa biror grand klub uchun Husanovni qo‘lga kiritish nihoyatda qiyin kechadi:
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy ma’lumotlar
Amaldagi shartnoma muddati
2031 yilning yarmigacha (o‘tgan yozda uzaytirilgan)
Sotib olingan summa
40 million yevro («Lans»dan)
Joriy bozor qiymati (Transfermarkt)
50 million yevro
Klub pozitsiyasi
Faqat favqulodda vaziyat yoki juda katta taklifgina «shaharliklar» fikrini o‘zgartirishi mumkin
Sizningcha, Abduqodir Husanov «Manchester Siti»da qolib, jamoaning asosiy yetakchilaridan biriga aylangani ma’qulmi yoki «Barselona» taklifini ko‘rib chiqishi kerakmi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli hamda Angliya Premer-ligasidagi eng muhim yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…