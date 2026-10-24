Avstraliyalik ayol 24 soatda 7079 marta turnikda tortilib rekord o‘rnatdi

·54·Sport
Avstraliyalik ayol 24 soatda 7079 marta turnikda tortilib rekord o‘rnatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Avstraliyalik 34 yoshli Oliviya Vinson 24 soat ichida 7079 marta turnikda tortilib, ayollar o‘rtasida yangi jahon rekordini o‘rnatdi.
  • U 2021 yilda polyalik Paula Gorlo tomonidan qayd etilgan 4081 talik avvalgi natijani deyarli ikki baravarga yaxshilashga muvaffaq bo‘ldi.
  • Rekordga erishish uchun uch oy davomida tayyorgarlik ko‘rgan sportchi, mashg‘ulotlar jarayonida bitseps payini shikastlab olganiga qaramay, o‘z maqsadiga yetdi.

Avstraliyalik 34 yoshli Oliviya Vinson 24 soat ichida turnikda 7079 marta tortilib, ayollar o‘rtasidagi Ginnessning jahon rekordini yangiladi. U avvalgi natijani deyarli ikki baravarga oshirib, jismoniy chidamlilik borasidagi ulkan yutug‘i bilan e’tibor markaziga tushdi.

Qizig‘i shundaki, bu g‘oya dastlab Oliviyaning turmush o‘rtog‘i va murabbiyi tomonidan taklif qilingan. Fitnes bilan shug‘ullanuvchi ayol avvaliga bunday rekordni yangilash mumkinligiga ishonmay, taklifni eshitib kulgan. Biroq vaqt o‘tishi bilan u bu maqsadga erishish imkoniyatini jiddiy o‘rgana boshlagan.

Oliviya sinovga tayyorlanish uchun uch oy davomida mashq qildi. Ammo rekord o‘rnatishga urinish jarayonida bitseps payini shikastlab oldi va turnikda tortilishni davom ettira olmadi. Shu sababli rejasini bekor qilishga majbur bo‘ldi. Bir necha oy davomida tiklangach, u yana mashg‘ulotlarga qaytib, o‘z oldiga qo‘ygan maqsadini amalga oshirishga qaror qildi.

«Men o‘zim uchun yanada kattaroq sinov izlayotgandim. Turmush o‘rtog‘im va murabbiyim 24 soat davomida turnikda tortilishni taklif qilishdi. Avvaliga bu gapni eshitib, chindan ham kuldim, chunki buni uddalay olishimga ishonmasdim. O‘sha paytdagi rekord 4081 marta ekanini ko‘rdim va yana buning iloji yo‘q, deb o‘yladim. Keyin biroz hisob-kitob qilib, balki buni amalga oshira olarman, degan xulosaga keldim», — dedi Vinson Ginness vakillariga.

Oddiy inson uchun 24 soat ichida minglab marta turnikda tortilishning o‘zi ham deyarli imkonsizdek tuyuladi. Oliviya esa bu natijadan ancha yuqori ko‘rsatkichga erishdi. Avvalgi rekord 2021 yilda polyalik Paula Gorlo tomonidan o‘rnatilgan bo‘lib, u 4081 marta turnikda tortilgan edi.

Joriy yilning 29–30 mart kunlari 34 yoshli avstraliyalik ayol ushbu natijani yangilab, 24 soat davomida jami 7079 marta turnikda tortilishga muvaffaq bo‘ldi. Bu o‘rtacha har bir daqiqada besh martaga yaqin tortilishni anglatadi.

«Men bu sinovni boshlaganimda, o‘zim uchun bunday natijaga erishish mumkinligiga chindan ham ishonmagan edim. Endi esa bu yutuq menga o‘zim uddalay olmayman deb o‘ylagan barcha narsalar haqidagi qarashlarimni qayta ko‘rib chiqishga majbur qilmoqda», — dedi Oliviya.

Uning ushbu natijasi nafaqat jismoniy tayyorgarlik, balki qat’iyat va sabrning ham ahamiyatini ko‘rsatadi. Oliviya Vinsonning kelgusida yana Ginnessning jahon rekordlari kitobiga kirishi ehtimoldan xoli emas.

Oliviya VinsonGinness rekordlariTurnikda tortilish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erseg Temirovdan xavfni tan oldi: rejasi so‘nggi raundlargacha cho‘zishErseg Temirovdan xavfni tan oldi: rejasi so‘nggi raundlargacha cho‘zish23 iyul 00:43«Ringda mushukdek qochib yurdi»: Avstraliyalik bokschi Jalolovga kutilmagan ayblov qo‘ydi«Ringda mushukdek qochib yurdi»: Avstraliyalik bokschi Jalolovga kutilmagan ayblov qo‘ydi12 avgust 20:10Sam Kerr AQSHga qaytdi: Avstraliyalik yulduz NWSLda tarixiy rekordni yangiladiSam Kerr AQSHga qaytdi: Avstraliyalik yulduz NWSLda tarixiy rekordni yangiladi26 iyul 18:54Las-Vegasdagi sensatsiya: Kuillan Salkill Gamrotni 1-raunddayoq bo‘g‘ib qo‘ydi!Las-Vegasdagi sensatsiya: Kuillan Salkill Gamrotni 1-raunddayoq bo‘g‘ib qo‘ydi!9 avgust 10:45Yevloyev Volkanovskiga qarshi: UFC 333'ning asosiy jangi ma’lum bo‘lmoqda!Yevloyev Volkanovskiga qarshi: UFC 333'ning asosiy jangi ma’lum bo‘lmoqda!8 avgust 23:36Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?8 avgust 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi