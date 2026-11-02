Rasman e’lon qilindi: Bogdan Guskov va Robert Uittaker o‘rtasidagi jang qachon bo‘ladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonlik sportchi Bogdan Guskov 2027-yil 6-fevral kuni Avstraliyaning Sidney shahrida o‘tkaziladigan UFC Fight Night turnirida Robert Uittakerga qarshi jang qiladi.
- Yarim og‘ir vazn toifasida tashkil etiladigan ushbu bahsda UFC reytingida 10-o‘rinda borayotgan Guskov 11-pog‘onani egallab turgan sobiq jahon chempioni bilan to‘qnash keladi.
- Mazkur jang o‘zbekistonlik sportchi uchun kuchli beshlikka kirish va chempionlik kamari sari yaqinlashish imkoniyatini taqdim etadi.
Dunyoning eng nufuzli aralash yakkakurashlar promousheni UFC o‘zbekistonlik sportchi Bogdan Guskovning navbatdagi jangini rasman e’lon qildi. Yurtimiz vakili o‘rta vazn toifasida sobiq UFC jahon chempioni bo‘lgan mashhur avstraliyalik yulduz Robert Uittakerga qarshi to‘qnash keladi.
Mazkur murosasiz jang 2027 yil 6 fevral kuni Avstraliyaning Sidney shahrida bo‘lib o‘tadigan nufuzli UFC Fight Night turniri doirasida yarim og‘ir vazn toifasida tashkil etiladi. Guskov raqibiga qarshi uning o‘z vatanida — mahalliy tribunalar bosimi ostida jang olib boradi.
Reytingdagi yonma-yon raqobat va vazn toifasidagi holat
Oktagonga ko‘tariladigan har ikki jangchining promoushendagi darajasi to‘qnashuv qanchalik muhim ekanini ko‘rsatmoqda:
Reytingdagi o‘rinlar: Bogdan Guskov ayni damda UFC reytingida 10-o‘rinni egallab turgan bo‘lsa, Uittaker bevosita uning ortidan — 11-pog‘onani band etgan;
G‘alabaning bahosi: Bu to‘qnashuvdagi g‘alaba Guskovga yarim og‘ir vazn divizionida kuchli beshlikka kirish va chempionlik kamari sari yaqinlashish uchun ulkan tramplin vazifasini o‘taydi.
Raqib kim? Robert Uittakerning faoliyati va so‘nggi janglari
Avstraliyalik 35 yoshli sobiq jahon chempioni oktagonda boy tajribaga ega bo‘lib, professional faoliyatida 28 ta g‘alaba va 9 ta mag‘lubiyat qayd etgan:
Yangi vazndagi muvaffaqiyatli debyut: Uittaker yarim og‘ir vazndagi debyutini shu yilning 12 iyul kuni Nikita Krilovga qarshi o‘tkazib, raqibini 1-raunddayoq muddatidan oldin taslim etdi;
So‘nggi sinovlar: Ushbu g‘alabaga qadar u faoliyatida Rene De Ridder hamda Xamzat Chimayevga imkoniyatni boy bergan edi;
Mag‘lubiyatlar tarixi: Faoliyatidagi 9 ta mag‘lubiyatidan ikkitasini sobiq chempion Israel Adesanyadan qabul qilib olgan.
Bogdan Guskov uchun sobiq chempion ustidan safarda qozoniladigan g‘alaba uning faoliyatidagi eng katta yutuqlardan biriga aylanishi mumkin.
Izohlar 0
…