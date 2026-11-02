Rasman e’lon qilindi: Bogdan Guskov va Robert Uittaker o‘rtasidagi jang qachon bo‘ladi?

·60·Sport
Rasman e’lon qilindi: Bogdan Guskov va Robert Uittaker o‘rtasidagi jang qachon bo‘ladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonlik sportchi Bogdan Guskov 2027-yil 6-fevral kuni Avstraliyaning Sidney shahrida o‘tkaziladigan UFC Fight Night turnirida Robert Uittakerga qarshi jang qiladi.
  • Yarim og‘ir vazn toifasida tashkil etiladigan ushbu bahsda UFC reytingida 10-o‘rinda borayotgan Guskov 11-pog‘onani egallab turgan sobiq jahon chempioni bilan to‘qnash keladi.
  • Mazkur jang o‘zbekistonlik sportchi uchun kuchli beshlikka kirish va chempionlik kamari sari yaqinlashish imkoniyatini taqdim etadi.

Dunyoning eng nufuzli aralash yakkakurashlar promousheni UFC o‘zbekistonlik sportchi Bogdan Guskovning navbatdagi jangini rasman e’lon qildi. Yurtimiz vakili o‘rta vazn toifasida sobiq UFC jahon chempioni bo‘lgan mashhur avstraliyalik yulduz Robert Uittakerga qarshi to‘qnash keladi.

Mazkur murosasiz jang 2027 yil 6 fevral kuni Avstraliyaning Sidney shahrida bo‘lib o‘tadigan nufuzli UFC Fight Night turniri doirasida yarim og‘ir vazn toifasida tashkil etiladi. Guskov raqibiga qarshi uning o‘z vatanida — mahalliy tribunalar bosimi ostida jang olib boradi.

Reytingdagi yonma-yon raqobat va vazn toifasidagi holat

Oktagonga ko‘tariladigan har ikki jangchining promoushendagi darajasi to‘qnashuv qanchalik muhim ekanini ko‘rsatmoqda:

  • Reytingdagi o‘rinlar: Bogdan Guskov ayni damda UFC reytingida 10-o‘rinni egallab turgan bo‘lsa, Uittaker bevosita uning ortidan — 11-pog‘onani band etgan;

  • G‘alabaning bahosi: Bu to‘qnashuvdagi g‘alaba Guskovga yarim og‘ir vazn divizionida kuchli beshlikka kirish va chempionlik kamari sari yaqinlashish uchun ulkan tramplin vazifasini o‘taydi.

Raqib kim? Robert Uittakerning faoliyati va so‘nggi janglari

Avstraliyalik 35 yoshli sobiq jahon chempioni oktagonda boy tajribaga ega bo‘lib, professional faoliyatida 28 ta g‘alaba va 9 ta mag‘lubiyat qayd etgan:

  • Yangi vazndagi muvaffaqiyatli debyut: Uittaker yarim og‘ir vazndagi debyutini shu yilning 12 iyul kuni Nikita Krilovga qarshi o‘tkazib, raqibini 1-raunddayoq muddatidan oldin taslim etdi;

  • So‘nggi sinovlar: Ushbu g‘alabaga qadar u faoliyatida Rene De Ridder hamda Xamzat Chimayevga imkoniyatni boy bergan edi;

  • Mag‘lubiyatlar tarixi: Faoliyatidagi 9 ta mag‘lubiyatidan ikkitasini sobiq chempion Israel Adesanyadan qabul qilib olgan.

Bogdan Guskov uchun sobiq chempion ustidan safarda qozoniladigan g‘alaba uning faoliyatidagi eng katta yutuqlardan biriga aylanishi mumkin.

Bogdan GuskovRobert UittakerUFCUFC Fight Night
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?8 avgust 07:18Bogdan Guskov Serbiyada Yan Blaxovich bilan revansh jangida to‘qnashadiBogdan Guskov Serbiyada Yan Blaxovich bilan revansh jangida to‘qnashadi19 iyun 07:44UFC reytingi yangilandi: ushbu reytingda uch o‘zbekistonlik borUFC reytingi yangilandi: ushbu reytingda uch o‘zbekistonlik bor5 avgust 06:17Bogdan Guskov Ankalayevga qarshi jang oldidan ishonchli gapirdiBogdan Guskov Ankalayevga qarshi jang oldidan ishonchli gapirdi24 iyul 15:17Bogdan Guskov Ro‘ziboyev va Maykl Peyj bahsi bo‘yicha sensatsion tahlilni ochiqladiBogdan Guskov Ro‘ziboyev va Maykl Peyj bahsi bo‘yicha sensatsion tahlilni ochiqladi5 sentabr 21:29Uoker sensatsiya kutmoqda: Guskov Ankalayevni nokaut qiladimi?Uoker sensatsiya kutmoqda: Guskov Ankalayevni nokaut qiladimi?21 iyul 08:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi