Bogdan Guskov sobiq UFC chempioni Robert Uittakerni mag‘lub etish rejasi haqida gapirdi
O‘zbekistonlik taniqli aralash yakkakurash ustasi Bogdan Guskov faoliyatidagi eng katta va mas’uliyatli sinovlardan biriga rasman tayyorgarlik ko‘rmoqda. Hamyurtimiz dunyoning eng nufuzli promousheni tomonidan rasman e’lon qilingan navbatdagi jangi yuzasidan ilk bor munosabat bildirib, muxlislariga yorqin va shiddatli nokaut va’da qildi.
Guskov bo‘lajak jangda UFC'ning afsonaviy yulduzlaridan biri, sobiq chempion Robert Uittakerga qarshi kuch sinashadi.
Sidneydagi markaziy oqshom: Sana va jang maqomi
Ushbu muhim qarama-qarshilik xalqaro turnirning eng asosiy voqealaridan biriga aylanadi:
Vaqti va manzili: Bahs 2027 yilning 7 fevral kuni Avstraliyaning Sidney shahrida bo‘lib o‘tadigan «UFC Fight Night Sidney» musobaqasida tashkil etiladi;
Karddagi o‘rni: Guskov va Uittaker o‘rtasidagi to‘qnashuv turnirning co-main event, ya’ni kechaning ahamiyati jihatidan ikkinchi muhim markaziy jangi maqomida bo‘lib o‘tadi;
Raqib darajasi: Avstraliyalik 35 yoshli Robert Uittaker o‘rta vazn toifasida sobiq UFC chempioni bo‘lib, o‘z maydonida oktagonga ko‘tariladi.
«Ular meni tomoshabop janglarim uchun yaxshi ko‘rishadi»: Guskovning rejasi
O‘zbekistonlik sportchi «Red Corner MMA» nashriga bergan intervyusida bo‘lajak raqibining kuchli tomonlarini e’tirof etgan holda, o‘zining asosiy maqsadini ochiq ma’lum qildi:
Faqat muddatidan oldin g‘alaba: «Albatta, men tomoshabop jang namoyish etishga harakat qilaman. Muxlislar meni tomoshabop janglarim uchun yaxshi ko‘rishadi. Men raqibimni nokaut qilishga intilaman», — dedi Guskov;
Oktagondagi kalitlar: «Robert — sobiq chempion! G‘alaba yo‘lida bir nechta kalitlar bor, lekin qaysi biri haqiqatan ham ish berishini oktagonda aniqlash kerak», — deya o‘z fikrlarini yakunladi o‘zbekistonlik sportchi.
Bogdan Guskovning sobiq divizion qiroliga qarshi jangi uning UFC reytingidagi yuqori o‘rinlarga ko‘tarilishi va ehtimoliy chempionlik poygasiga qo‘shilishi uchun eng hal qiluvchi bahs bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…