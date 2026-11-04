Bogdan Guskov sobiq UFC chempioni Robert Uittakerni mag‘lub etish rejasi haqida gapirdi

·0·Sport
Bogdan Guskov sobiq UFC chempioni Robert Uittakerni mag‘lub etish rejasi haqida gapirdi

O‘zbekistonlik taniqli aralash yakkakurash ustasi Bogdan Guskov faoliyatidagi eng katta va mas’uliyatli sinovlardan biriga rasman tayyorgarlik ko‘rmoqda. Hamyurtimiz dunyoning eng nufuzli promousheni tomonidan rasman e’lon qilingan navbatdagi jangi yuzasidan ilk bor munosabat bildirib, muxlislariga yorqin va shiddatli nokaut va’da qildi.

Guskov bo‘lajak jangda UFC'ning afsonaviy yulduzlaridan biri, sobiq chempion Robert Uittakerga qarshi kuch sinashadi.

Sidneydagi markaziy oqshom: Sana va jang maqomi

Ushbu muhim qarama-qarshilik xalqaro turnirning eng asosiy voqealaridan biriga aylanadi:

  • Vaqti va manzili: Bahs 2027 yilning 7 fevral kuni Avstraliyaning Sidney shahrida bo‘lib o‘tadigan «UFC Fight Night Sidney» musobaqasida tashkil etiladi;

  • Karddagi o‘rni: Guskov va Uittaker o‘rtasidagi to‘qnashuv turnirning co-main event, ya’ni kechaning ahamiyati jihatidan ikkinchi muhim markaziy jangi maqomida bo‘lib o‘tadi;

  • Raqib darajasi: Avstraliyalik 35 yoshli Robert Uittaker o‘rta vazn toifasida sobiq UFC chempioni bo‘lib, o‘z maydonida oktagonga ko‘tariladi.

«Ular meni tomoshabop janglarim uchun yaxshi ko‘rishadi»: Guskovning rejasi

O‘zbekistonlik sportchi «Red Corner MMA» nashriga bergan intervyusida bo‘lajak raqibining kuchli tomonlarini e’tirof etgan holda, o‘zining asosiy maqsadini ochiq ma’lum qildi:

  • Faqat muddatidan oldin g‘alaba: «Albatta, men tomoshabop jang namoyish etishga harakat qilaman. Muxlislar meni tomoshabop janglarim uchun yaxshi ko‘rishadi. Men raqibimni nokaut qilishga intilaman», — dedi Guskov;

  • Oktagondagi kalitlar: «Robert — sobiq chempion! G‘alaba yo‘lida bir nechta kalitlar bor, lekin qaysi biri haqiqatan ham ish berishini oktagonda aniqlash kerak», — deya o‘z fikrlarini yakunladi o‘zbekistonlik sportchi.

Bogdan Guskovning sobiq divizion qiroliga qarshi jangi uning UFC reytingidagi yuqori o‘rinlarga ko‘tarilishi va ehtimoliy chempionlik poygasiga qo‘shilishi uchun eng hal qiluvchi bahs bo‘lishi kutilmoqda.

Bogdan GuskovRobert UittakerUFC Fight Night SidneyMMA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Robert Uittaker hamyurtimiz Bogdan Guskovga qarshi jang haqida gapirdiRobert Uittaker hamyurtimiz Bogdan Guskovga qarshi jang haqida gapirdiBugun 10:47Rasman e’lon qilindi: Bogdan Guskov va Robert Uittaker o‘rtasidagi jang qachon bo‘ladi?Rasman e’lon qilindi: Bogdan Guskov va Robert Uittaker o‘rtasidagi jang qachon bo‘ladi?2 noyabr 21:49Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?8 avgust 07:18Guskov kechagi jangdan so‘ng: «O‘zbekiston kapitani taslim bo‘lmaydi»Guskov kechagi jangdan so‘ng: «O‘zbekiston kapitani taslim bo‘lmaydi»26 iyul 21:26Bogdan Guskov so‘nggi raundgacha chidadi: Ankalayev uni to‘xtatdiBogdan Guskov so‘nggi raundgacha chidadi: Ankalayev uni to‘xtatdi26 iyul 00:00Guskov va Temirov vazn talabini bajardi: Abu-Dabida katta jang ...Guskov va Temirov vazn talabini bajardi: Abu-Dabida katta jang ...24 iyul 18:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi