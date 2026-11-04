Robert Uittaker hamyurtimiz Bogdan Guskovga qarshi jang haqida gapirdi

·0·Sport
Robert Uittaker hamyurtimiz Bogdan Guskovga qarshi jang haqida gapirdi

UFC'ning o‘rta vazn toifasidagi sobiq chempioni, avstraliyalik mashhur jangchi Robert Uittaker O‘zbekiston vakili Bogdan Guskovga qarshi bo‘lib o‘tadigan muhim to‘qnashuv oldidan o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Ushbu qiziqarli jang 2027 yil 7 fevral kuni Avstraliyaning Sidney shahrida, UFC Fight Night 298 turniri doirasida yarim og‘ir vazn toifasida tashkil etiladi.

Sidneyga 10 yillik tanaffusdan keyingi qaytish

Uittaker o‘z ona shahri Sidneyda 10 yildan ortiq vaqt davomida oktagonga chiqmaganini alohida qayd etdi. Uning ta’kidlashicha, bu shahardagi so‘nggi jangi aynan o‘rta vaznga o‘tgan davriga to‘g‘ri kelgan edi:

«Turnirda barcha do‘stlarim, oilam va muxlislarim bo‘ladi. Sizlar uchun haqiqiy shou ko‘rsataman!»

Robert Uittaker

Nega aynan Bogdan Guskov? Raqibga berilgan baho

Avstraliyalik sobiq chempion tashkilotchilar dastlab bu jang uchun bir nechta boshqa nomzodlarni ham ko‘rib chiqishganini, biroq turli sabablarga ko‘ra ular oktagonga chiqishdan bosh tortganini ma’lum qildi. Faqatgina hamyurtimiz Bogdan Guskov Sidneyga uchib borib, sobiq chempion bilan bellashish taklifini ikkilanmay qabul qilgan.

Uittaker o‘zining podkastida Guskovning jangovar salohiyatini yuqori baholab, uni kuchli nokautchi sifatida ta’rifladi:

«Guskov bo‘yi baland, qo‘llari uzun va yarim og‘ir vazn toifasi uchun juda kuchli, og‘ir zarbaga ega xavfli raqib. Agar u menga aniq zarba bersa, bu juda og‘riqli bo‘ladi. Biroq mening jang rejam o‘zgarmaydi — zarba berish va o‘zim zarba o‘tkazib yubormaslik.»

UFC Fight Night 298: Uittaker — Guskov jangi ma’lumotlari

Ko‘rsatkichlar

Tafsilotlar

Jangchilar

Robert Uittaker (Avstraliya) vs Bogdan Guskov (O‘zbekiston)

Turnir nomi

UFC Fight Night 298

O‘tkazilish sanasi

2027 yil 7 fevral

Jang o‘rni

Sidney, Avstraliya

Vazn toifasi

Yarim og‘ir vazn (Light Heavyweight)

Maqomi

Sobiq chempion va TOP-15 nokautchisi o‘rtasidagi to‘qnashuv

O‘zbekistonlik sportchi uchun bu qarama-qarshilik nafaqat jahon sportidagi eng taniqli nomlardan birini mag‘lub etish, balki UFC yarim og‘ir vazn toifasi yetakchilari qatoriga mustahkam kirib borish uchun katta imkoniyat hisoblanadi.

Sizningcha, hamyurtimiz Bogdan Guskov Sidneyda mezbon Robert Uittakerni o‘zining kuchli nokaut zarbalari evaziga to‘xtata oladimi?

O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va barcha MMA ixlosmandlariga ushbu muhim jang xabarini darhol ulashing!

Robert UittakerBogdan GuskovUFC Fight Night 298MMA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman e’lon qilindi: Bogdan Guskov va Robert Uittaker o‘rtasidagi jang qachon bo‘ladi?Rasman e’lon qilindi: Bogdan Guskov va Robert Uittaker o‘rtasidagi jang qachon bo‘ladi?2 noyabr 21:49Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?8 avgust 07:18UFC reytingi yangilandi: ushbu reytingda uch o‘zbekistonlik borUFC reytingi yangilandi: ushbu reytingda uch o‘zbekistonlik bor5 avgust 06:17Bogdan Guskov Ankalayevga qarshi jang oldidan ishonchli gapirdiBogdan Guskov Ankalayevga qarshi jang oldidan ishonchli gapirdi24 iyul 15:17Bogdan Guskov Serbiyada Yan Blaxovich bilan revansh jangida to‘qnashadiBogdan Guskov Serbiyada Yan Blaxovich bilan revansh jangida to‘qnashadi19 iyun 07:44“Peyj — butunlay boshqacha daraja!”: Bogdan Guskov Nursulton Ro‘ziboyevning mag‘lubiyatini tahlil qildi“Peyj — butunlay boshqacha daraja!”: Bogdan Guskov Nursulton Ro‘ziboyevning mag‘lubiyatini tahlil qildi7 sentabr 12:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi