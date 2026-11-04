Robert Uittaker hamyurtimiz Bogdan Guskovga qarshi jang haqida gapirdi
UFC'ning o‘rta vazn toifasidagi sobiq chempioni, avstraliyalik mashhur jangchi Robert Uittaker O‘zbekiston vakili Bogdan Guskovga qarshi bo‘lib o‘tadigan muhim to‘qnashuv oldidan o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Ushbu qiziqarli jang 2027 yil 7 fevral kuni Avstraliyaning Sidney shahrida, UFC Fight Night 298 turniri doirasida yarim og‘ir vazn toifasida tashkil etiladi.
Sidneyga 10 yillik tanaffusdan keyingi qaytish
Uittaker o‘z ona shahri Sidneyda 10 yildan ortiq vaqt davomida oktagonga chiqmaganini alohida qayd etdi. Uning ta’kidlashicha, bu shahardagi so‘nggi jangi aynan o‘rta vaznga o‘tgan davriga to‘g‘ri kelgan edi:
«Turnirda barcha do‘stlarim, oilam va muxlislarim bo‘ladi. Sizlar uchun haqiqiy shou ko‘rsataman!»
— Robert Uittaker
Nega aynan Bogdan Guskov? Raqibga berilgan baho
Avstraliyalik sobiq chempion tashkilotchilar dastlab bu jang uchun bir nechta boshqa nomzodlarni ham ko‘rib chiqishganini, biroq turli sabablarga ko‘ra ular oktagonga chiqishdan bosh tortganini ma’lum qildi. Faqatgina hamyurtimiz Bogdan Guskov Sidneyga uchib borib, sobiq chempion bilan bellashish taklifini ikkilanmay qabul qilgan.
Uittaker o‘zining podkastida Guskovning jangovar salohiyatini yuqori baholab, uni kuchli nokautchi sifatida ta’rifladi:
«Guskov bo‘yi baland, qo‘llari uzun va yarim og‘ir vazn toifasi uchun juda kuchli, og‘ir zarbaga ega xavfli raqib. Agar u menga aniq zarba bersa, bu juda og‘riqli bo‘ladi. Biroq mening jang rejam o‘zgarmaydi — zarba berish va o‘zim zarba o‘tkazib yubormaslik.»
UFC Fight Night 298: Uittaker — Guskov jangi ma’lumotlari
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
Jangchilar
Robert Uittaker (Avstraliya) vs Bogdan Guskov (O‘zbekiston)
Turnir nomi
UFC Fight Night 298
O‘tkazilish sanasi
2027 yil 7 fevral
Jang o‘rni
Sidney, Avstraliya
Vazn toifasi
Yarim og‘ir vazn (Light Heavyweight)
Maqomi
Sobiq chempion va TOP-15 nokautchisi o‘rtasidagi to‘qnashuv
O‘zbekistonlik sportchi uchun bu qarama-qarshilik nafaqat jahon sportidagi eng taniqli nomlardan birini mag‘lub etish, balki UFC yarim og‘ir vazn toifasi yetakchilari qatoriga mustahkam kirib borish uchun katta imkoniyat hisoblanadi.
Sizningcha, hamyurtimiz Bogdan Guskov Sidneyda mezbon Robert Uittakerni o‘zining kuchli nokaut zarbalari evaziga to‘xtata oladimi?
O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va barcha MMA ixlosmandlariga ushbu muhim jang xabarini darhol ulashing!
Izohlar 0
…