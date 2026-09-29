Akbar Jo‘rayevdan tarixiy natija: oltin medal va bir nechta yangi rekord

·73·Sport
Akbar Jo‘rayevdan tarixiy natija: oltin medal va bir nechta yangi rekord
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Og‘ir atletikachi Akbar Jo‘rayev Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida 423 kilogramm natija bilan oltin medalni qo‘lga kiritdi.
  • Sportchi dast ko‘tarishda 197 kilogramm ko‘tarib, jahon rekordini o‘rnatdi.
  • Shuningdek, Jo‘rayev dast ko‘tarish va siltab ko‘tarish bo‘yicha Osiyo rekordlarini ham yangiladi.

O‘zbekistonlik og‘ir atletikachi Akbar Jo‘rayev Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida navbatdagi tarixiy natijani qayd etdi. Hamyurtimiz ikki mashq yakuniga ko‘ra 423 kilogramm natija bilan oltin medalni qo‘lga kiritdi.

Jo‘rayevning chiqishi faqat chempionlik bilan cheklanmadi. Sportchimiz musobaqa davomida jahon va Osiyo rekordlarini yangilab, Aichi-Nagoyadagi ishtirokini bir nechta yuqori natija bilan yakunladi.

423 kilogramm — chempionlik natijasi

Akbar Jo‘rayev og‘ir atletika bahslarida o‘z vazn toifasining eng kuchli sportchisi ekanini amalda namoyish qildi.

Hamyurtimiz dast ko‘tarish va siltab ko‘tarish mashqlarida jami 423 kilogramm natija qayd etdi. Bu ko‘rsatkich unga o‘z vazn toifasida mutlaq g‘oliblikni ta’minladi.

Shu tariqa Jo‘rayev O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida yana bir oltin medalni qo‘shdi.

Ammo chempionlikdan tashqari, uning musobaqadagi eng katta yangiligi rekordlar bilan bog‘liq bo‘ldi.

Dast ko‘tarishda — yangi jahon rekordi

Jo‘rayev dast ko‘tarish mashqida 197 kilogramm natijani qayd etib, yangi jahon rekordini o‘rnatdi.

Bu ko‘rsatkich sportchining Aichi-Nagoyadagi chiqishining eng yorqin nuqtalaridan biri bo‘ldi.

197 kilogrammlik natija nafaqat uning chempionlik uchun kurashida muhim rol o‘ynadi, balki og‘ir atletikada yangi jahon rekordi sifatida ham tarixga kirdi.

Osiyo rekordlari ham yangilandi

Akbar Jo‘rayevning rekordlari jahon natijasi bilan cheklanmadi.

O‘zbekistonlik chempion dast ko‘tarish va siltab ko‘tarish dasturlarida Osiyo rekordlarini ham yangilashga muvaffaq bo‘ldi.

Natijada Jo‘rayev Aichi-Nagoya-2026dagi ishtirokini bir vaqtning o‘zida bir nechta katta natija bilan yakunladi:

  • Osiyo o‘yinlari oltin medali;

  • ikki mashq bo‘yicha 423 kilogrammlik natija;

  • dast ko‘tarishda 197 kilogrammlik jahon rekordi;

  • dast ko‘tarish va siltab ko‘tarishda Osiyo rekordlari.

O‘zbekiston delegatsiyasiga navbatdagi oltin

Aichi-Nagoyada O‘zbekiston sportchilari turli yo‘nalishlarda medallar uchun kurashni davom ettirmoqda.

Akbar Jo‘rayevning oltin medali esa mamlakat delegatsiyasi uchun yana bir qimmatli sovrin bo‘ldi. Biroq bu galgi g‘alabaning ahamiyati faqat medal bilan o‘lchanmaydi.

Chunki Jo‘rayev chempionlikni jahon rekordi va Osiyo rekordlari bilan bezadi.

423 kilogramm — oltin medal uchun yetarli natija. 197 kilogramm esa jahon rekordiga aylangan raqam.

Shu tariqa Akbar Jo‘rayev Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida o‘z vazn toifasida tengsiz ekanini namoyish etibgina qolmay, O‘zbekiston og‘ir atletikasi tarixiga yana bir yorqin sahifa qo‘shdi.

Oltin medal, jahon rekordi va Osiyo rekordlari — Akbar Jo‘rayevning Aichi-Nagoyadagi chempionlik kechasi shu uchlik bilan tarixda qoladi.

Akbar Jo‘rayevAichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarijahon rekordi dast ko‘tarishOsiyo rekordi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fazliddin Erkinboyev Aichi-Nagoyada bronza medalini qo‘lga kiritdiFazliddin Erkinboyev Aichi-Nagoyada bronza medalini qo‘lga kiritdiBugun 12:13Shohruhxon Bahtiyorov finalda raqibini yengib, tarixiy oltin medalni qo‘lga kiritdiShohruhxon Bahtiyorov finalda raqibini yengib, tarixiy oltin medalni qo‘lga kiritdi27 sentabr 16:37Ibodatxon Agojonova finalda g‘alaba qozonib, O‘zbekistonga 9-oltinni keltirdiIbodatxon Agojonova finalda g‘alaba qozonib, O‘zbekistonga 9-oltinni keltirdi27 sentabr 16:34Arina Tanatmisheva Aichi-Nagoyada yana kumush medalni qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldiArina Tanatmisheva Aichi-Nagoyada yana kumush medalni qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldi26 sentabr 12:53Akbar Jo‘rayev Aichi-Nagoyada jahon rekordini yangiladiAkbar Jo‘rayev Aichi-Nagoyada jahon rekordini yangiladiBugun 12:09Bir kunda 5 ta oltin, 16 ta medal: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekistonning oltin beshinchi kuniBir kunda 5 ta oltin, 16 ta medal: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekistonning oltin beshinchi kuni24 sentabr 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi