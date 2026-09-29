Akbar Jo‘rayevdan tarixiy natija: oltin medal va bir nechta yangi rekord
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Og‘ir atletikachi Akbar Jo‘rayev Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida 423 kilogramm natija bilan oltin medalni qo‘lga kiritdi.
- Sportchi dast ko‘tarishda 197 kilogramm ko‘tarib, jahon rekordini o‘rnatdi.
- Shuningdek, Jo‘rayev dast ko‘tarish va siltab ko‘tarish bo‘yicha Osiyo rekordlarini ham yangiladi.
O‘zbekistonlik og‘ir atletikachi Akbar Jo‘rayev Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida navbatdagi tarixiy natijani qayd etdi. Hamyurtimiz ikki mashq yakuniga ko‘ra 423 kilogramm natija bilan oltin medalni qo‘lga kiritdi.
Jo‘rayevning chiqishi faqat chempionlik bilan cheklanmadi. Sportchimiz musobaqa davomida jahon va Osiyo rekordlarini yangilab, Aichi-Nagoyadagi ishtirokini bir nechta yuqori natija bilan yakunladi.
423 kilogramm — chempionlik natijasi
Akbar Jo‘rayev og‘ir atletika bahslarida o‘z vazn toifasining eng kuchli sportchisi ekanini amalda namoyish qildi.
Hamyurtimiz dast ko‘tarish va siltab ko‘tarish mashqlarida jami 423 kilogramm natija qayd etdi. Bu ko‘rsatkich unga o‘z vazn toifasida mutlaq g‘oliblikni ta’minladi.
Shu tariqa Jo‘rayev O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida yana bir oltin medalni qo‘shdi.
Ammo chempionlikdan tashqari, uning musobaqadagi eng katta yangiligi rekordlar bilan bog‘liq bo‘ldi.
Dast ko‘tarishda — yangi jahon rekordi
Jo‘rayev dast ko‘tarish mashqida 197 kilogramm natijani qayd etib, yangi jahon rekordini o‘rnatdi.
Bu ko‘rsatkich sportchining Aichi-Nagoyadagi chiqishining eng yorqin nuqtalaridan biri bo‘ldi.
197 kilogrammlik natija nafaqat uning chempionlik uchun kurashida muhim rol o‘ynadi, balki og‘ir atletikada yangi jahon rekordi sifatida ham tarixga kirdi.
Osiyo rekordlari ham yangilandi
Akbar Jo‘rayevning rekordlari jahon natijasi bilan cheklanmadi.
O‘zbekistonlik chempion dast ko‘tarish va siltab ko‘tarish dasturlarida Osiyo rekordlarini ham yangilashga muvaffaq bo‘ldi.
Natijada Jo‘rayev Aichi-Nagoya-2026dagi ishtirokini bir vaqtning o‘zida bir nechta katta natija bilan yakunladi:
Osiyo o‘yinlari oltin medali;
ikki mashq bo‘yicha 423 kilogrammlik natija;
dast ko‘tarishda 197 kilogrammlik jahon rekordi;
dast ko‘tarish va siltab ko‘tarishda Osiyo rekordlari.
O‘zbekiston delegatsiyasiga navbatdagi oltin
Aichi-Nagoyada O‘zbekiston sportchilari turli yo‘nalishlarda medallar uchun kurashni davom ettirmoqda.
Akbar Jo‘rayevning oltin medali esa mamlakat delegatsiyasi uchun yana bir qimmatli sovrin bo‘ldi. Biroq bu galgi g‘alabaning ahamiyati faqat medal bilan o‘lchanmaydi.
Chunki Jo‘rayev chempionlikni jahon rekordi va Osiyo rekordlari bilan bezadi.
423 kilogramm — oltin medal uchun yetarli natija. 197 kilogramm esa jahon rekordiga aylangan raqam.
Shu tariqa Akbar Jo‘rayev Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida o‘z vazn toifasida tengsiz ekanini namoyish etibgina qolmay, O‘zbekiston og‘ir atletikasi tarixiga yana bir yorqin sahifa qo‘shdi.
Oltin medal, jahon rekordi va Osiyo rekordlari — Akbar Jo‘rayevning Aichi-Nagoyadagi chempionlik kechasi shu uchlik bilan tarixda qoladi.
Izohlar 0
…