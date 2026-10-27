Volkanovski keyingi nishonini e’lon qildi: Topuriya bilan hisob-kitob vaqti yetdimi?

·1·Sport
Volkanovski keyingi nishonini e’lon qildi: Topuriya bilan hisob-kitob vaqti yetdimi?

UFC tashkilotining yarim yengil vazn toifasidagi amaldagi chempioni, avstraliyalik afsonaviy jangchi Aleksandr Volkanovski sobiq chempion Iliya Topuriyaga qarshi revansh jangini o‘tkazish niyatida ekanini ochiq ma’lum qildi.

«UFC 333» turniridagi yorqin g‘alabasi bilan o‘z maqomini yana bir bor isbotlagan 38 yoshli chempion raqibining kuchli zarbalaridan cho‘chimasligini va oktagonda hisob-kitobni yopish uchun barcha imkoniyatga ega ekanini ta’kidladi.

«Men raqobatni sevaman»: Volkanovskining dadil chaqiruvi

Aleksandr Volkanovski matbuotga bergan intervyusida o‘zining bo‘lajak rejalari va Topuriyaga qarshi kurash olovi haqida to‘xtaldi:

  • Raqobat va sinovga chanqoqlik: «Men har doim kuchli raqobatni yaxshi ko‘radigan jangchiman va Topuriyaga qarshi o‘zimni yana bir bor oktagonda sinab ko‘rishni juda istayman»;

  • Raqibning xavfliligini tan olish: «Iliya juda xavfli yigit, unda haqiqatan ham og‘ir va halokatli zarbalar bor. Biroq men revansh jangida g‘alaba qozonish uchun menda yetarlicha tajriba va imkoniyatlar borligiga qat’iy ishonaman»;

  • Tarixiy revansh zarurati: Har ikki jangchining sport formasi va muxlislar qiziqishi ushbu to‘qnashuvni yarim yengil vazn tarixidagi eng kutilgan janglardan biriga aylantirmoqda.

«UFC 333» triumfi: Yevloyev nokaut qilingan edi

Avstraliyalik chempion ushbu bayonotni o‘zining navbatdagi ishonchli g‘alabasidan so‘ng ilgari surmoqda:

  • Movsar Yevloyevning mag‘lubiyati: Aleksandr Volkanovski nufuzli «UFC 333» turnirida rossiyalik yengilmas da’vogar Movsar Yevloyevga qarshi oktagonga ko‘tarilgan edi;

  • 2-raunddagi muddatidan oldin g‘alaba: Bahsning ikkinchi raundidayoq Volkanovski kuchli zarbalar seriyasi bilan raqibini nokautga uchratib, o‘z chempionlik kamarini muvaffaqiyatli himoya qildi;

  • Topuriya omili: Endilikda vazn yetakchisi faoliyatidagi yagona ochiq qolgan savolga javob topish — avval o‘zini mag‘lub etgan Topuriyadan revansh olish payiga tushgan.

Yarim yengil vazndagi chempionlik holati

Ko‘rsatkich

Aleksandr Volkanovski

Iliya Topuriya

Maqomi

Yarim yengil vaznda amaldagi UFC chempioni

Sobiq UFC chempioni

Oxirgi jangi

«UFC 333» turnirida Yevloyevni 2-raundda nokaut qildi

Jangga munosabati

Revansh talab qilmoqda («G‘alabaga ishonchim komil»)

Revansh uchun asosiy nomzod

Asosiy xususiyati

Yuqori jang IQ'si va chidamlilik

Xavfli nokautchi va og‘ir zarbalar egasi

Ehtimoliy jang

2026/2027 yildagi bosh UFC raqamli turnirlaridan birida

Yilning eng katta PPV voqeasi

Aleksandr VolkanovskiIliya TopuriyaUFC 333Movsar Yevloyev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Islam Maxachev Pyotr Yan va Yevloyevning UFC 333'dagi taqdirini bashorat qildi...Islam Maxachev Pyotr Yan va Yevloyevning UFC 333'dagi taqdirini bashorat qildi...11 sentabr 09:17Volkanovski Yevloyevni nokaut qildi, Yan trilogiyani yutdi (UFC 333'ning barcha natijalari)Volkanovski Yevloyevni nokaut qildi, Yan trilogiyani yutdi (UFC 333'ning barcha natijalari)25 oktabr 08:16UFC 333: Ramazon Temirov Abu-Dabida oktagonga ko‘tariladi — to‘liq kard va vaqtlarUFC 333: Ramazon Temirov Abu-Dabida oktagonga ko‘tariladi — to‘liq kard va vaqtlar24 oktabr 17:11Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...15 sentabr 08:23Yevloyev Volkanovskiga qarshi: UFC 333'ning asosiy jangi ma’lum bo‘lmoqda!Yevloyev Volkanovskiga qarshi: UFC 333'ning asosiy jangi ma’lum bo‘lmoqda!8 avgust 23:36Pyotr Yan Abu-Dabida Merab Dvalishvilini mag‘lub etib, chempionlik kamarini saqlab qoldiPyotr Yan Abu-Dabida Merab Dvalishvilini mag‘lub etib, chempionlik kamarini saqlab qoldi25 oktabr 08:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi