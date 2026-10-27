Volkanovski keyingi nishonini e’lon qildi: Topuriya bilan hisob-kitob vaqti yetdimi?
UFC tashkilotining yarim yengil vazn toifasidagi amaldagi chempioni, avstraliyalik afsonaviy jangchi Aleksandr Volkanovski sobiq chempion Iliya Topuriyaga qarshi revansh jangini o‘tkazish niyatida ekanini ochiq ma’lum qildi.
«UFC 333» turniridagi yorqin g‘alabasi bilan o‘z maqomini yana bir bor isbotlagan 38 yoshli chempion raqibining kuchli zarbalaridan cho‘chimasligini va oktagonda hisob-kitobni yopish uchun barcha imkoniyatga ega ekanini ta’kidladi.
«Men raqobatni sevaman»: Volkanovskining dadil chaqiruvi
Aleksandr Volkanovski matbuotga bergan intervyusida o‘zining bo‘lajak rejalari va Topuriyaga qarshi kurash olovi haqida to‘xtaldi:
Raqobat va sinovga chanqoqlik: «Men har doim kuchli raqobatni yaxshi ko‘radigan jangchiman va Topuriyaga qarshi o‘zimni yana bir bor oktagonda sinab ko‘rishni juda istayman»;
Raqibning xavfliligini tan olish: «Iliya juda xavfli yigit, unda haqiqatan ham og‘ir va halokatli zarbalar bor. Biroq men revansh jangida g‘alaba qozonish uchun menda yetarlicha tajriba va imkoniyatlar borligiga qat’iy ishonaman»;
Tarixiy revansh zarurati: Har ikki jangchining sport formasi va muxlislar qiziqishi ushbu to‘qnashuvni yarim yengil vazn tarixidagi eng kutilgan janglardan biriga aylantirmoqda.
«UFC 333» triumfi: Yevloyev nokaut qilingan edi
Avstraliyalik chempion ushbu bayonotni o‘zining navbatdagi ishonchli g‘alabasidan so‘ng ilgari surmoqda:
Movsar Yevloyevning mag‘lubiyati: Aleksandr Volkanovski nufuzli «UFC 333» turnirida rossiyalik yengilmas da’vogar Movsar Yevloyevga qarshi oktagonga ko‘tarilgan edi;
2-raunddagi muddatidan oldin g‘alaba: Bahsning ikkinchi raundidayoq Volkanovski kuchli zarbalar seriyasi bilan raqibini nokautga uchratib, o‘z chempionlik kamarini muvaffaqiyatli himoya qildi;
Topuriya omili: Endilikda vazn yetakchisi faoliyatidagi yagona ochiq qolgan savolga javob topish — avval o‘zini mag‘lub etgan Topuriyadan revansh olish payiga tushgan.
Yarim yengil vazndagi chempionlik holati
Ko‘rsatkich
Aleksandr Volkanovski
Iliya Topuriya
Maqomi
Yarim yengil vaznda amaldagi UFC chempioni
Sobiq UFC chempioni
Oxirgi jangi
«UFC 333» turnirida Yevloyevni 2-raundda nokaut qildi
—
Jangga munosabati
Revansh talab qilmoqda («G‘alabaga ishonchim komil»)
Revansh uchun asosiy nomzod
Asosiy xususiyati
Yuqori jang IQ'si va chidamlilik
Xavfli nokautchi va og‘ir zarbalar egasi
Ehtimoliy jang
2026/2027 yildagi bosh UFC raqamli turnirlaridan birida
Yilning eng katta PPV voqeasi
Izohlar 0
…