Mahmud Muradov va Murodjon Ahmadaliyev mag‘lubiyatga uchragan Ramazon Temirovga dalda berdi

·66·Sport
Mahmud Muradov va Murodjon Ahmadaliyev mag‘lubiyatga uchragan Ramazon Temirovga dalda berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Abu-Dabi shahrida o'tgan UFC 333 turnirida Ramazon Temirov angliyalik Lone Kavanaga qarshi kechgan bahsda texnik nokaut evaziga mag'lubiyatga uchradi.
  • Ushbu omadsizlikdan so'ng Mahmud Muradov va Murodjon Ahmadaliyev yosh jangchini qo'llab-quvvatlab, unga ruhiy madad berishdi.
  • Mahmud Muradov sportchining salohiyatiga ishonch bildirib, uni kelajakdagi g'alabalarga chorladi.

24 oktyabr kuni Abu-Dabi shahrida tashkil etilgan nufuzli UFC 333 turnirida oktagonga ko‘tarilgan o‘zbekistonlik iqtidorli jangchi Ramazon Temirov angliyalik Lone Kavanaga qarshi kechgan murosasiz bahsning ilk raundidayoq texnik nokautga uchrab, imkoniyatni boy bergan edi. Ushbu kutilmagan omadsizlik ortidan o‘zbek sportining taniqli vakillari hamkasbini yolg‘iz qoldirmasdan, unga ochiq dalda va kuchli ruhiy madad bildirishmoqda.

Xususan, UFC'dagi sobiq jangchi, mashhur MMA ustasi Mahmud Muradov hamda professional boks bo‘yicha sobiq jahon chempioni Murodjon Ahmadaliyev Ramazon Temirovga murojaat qilib, mag‘lubiyat katta g‘alabalar sari tashlangan qadam ekanini ta’kidladi.

«Men senga ishonaman»: Mahmud Muradovdan samimiy so‘zlar

Mahalliy MMA yulduzi Mahmud Muradov yosh sportchining salohiyatiga shubha qilmasligini bildirib, unga irodani bo‘shatmaslikni uqtirdi:

  • Matonatga chorlov: «Ukam, boshingni baland tut. Nasibangda bor bo‘lgan narsa sendan hech qayerga ketmaydi. Mening senga ishonchim komil. Sen hali, albatta, chempion bo‘lasan!», — deya sportchini ruhlantirdi Muradov;

  • Sportdagi haqiqat: Muradov o‘z tajribasidan kelib chiqib, yuqori darajadagi aralash jang san’atida birgina xato yoki shoshilish natijani hal qilib qo‘yishi mumkinligini, ammo bu mag‘lubiyat karyera yakuni emasligini anglatdi.

«Kuchli bo‘lib qaytasiz»: Murodjon Ahmadaliyevning munosabati

Katta ringlarda ko‘plab og‘ir janglarni boshdan kechirgan mahoratli charm qo‘lqop ustasi Murodjon Ahmadaliyev ham Ramazonga o‘z hurmati va iliq tilaklarini yo‘lladi:

  • Sinovni sabr bilan qarshi olish: «Mag‘lubiyat ham, g‘alaba ham Allohdan. Inshaalloh, yanada kuchli bo‘lib qaytasiz», — deb yozdi bokschi ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida;

  • Ma’naviy birdamlik: Bunday murojaatlar o‘zbek yakkakurash olamida sportchilar o‘rtasidagi do‘stona rishta va o‘zaro madadning yuqori darajada ekanini ko‘rsatmoqda.

UFC 333 turniridagi ilk raunddayoq yuz bergan texnik nokaut Ramazon Temirov uchun faoliyatidagi jiddiy saboqlardan biri bo‘ldi. Sport jamoatchiligi va millionlab muxlislarning birdamligi esa yosh atletga kelgusi janglarda oktagonga ancha sovuqqon, taktik jihatdan mukammal va yanada kuchli sportchi sifatida qaytishiga zamin yaratadi.

Ramazon TemirovMahmud MuradovMurodjon AhmadaliyevUFC 333
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volkanovski Yevloyevni nokaut qildi, Yan trilogiyani yutdi (UFC 333'ning barcha natijalari)Volkanovski Yevloyevni nokaut qildi, Yan trilogiyani yutdi (UFC 333'ning barcha natijalari)25 oktabr 08:16Ramazon Temirov britaniyalik Kavanaga qarshi jangda texnik nokautga uchradiRamazon Temirov britaniyalik Kavanaga qarshi jangda texnik nokautga uchradi25 oktabr 08:05UFC 333: Ramazon Temirov Abu-Dabida oktagonga ko‘tariladi — to‘liq kard va vaqtlarUFC 333: Ramazon Temirov Abu-Dabida oktagonga ko‘tariladi — to‘liq kard va vaqtlar24 oktabr 17:11UFC 333 da olovli to‘qnashuv: Loner Kavana o‘zbek nokautchisiga qarshi jang haqida gapirdiUFC 333 da olovli to‘qnashuv: Loner Kavana o‘zbek nokautchisiga qarshi jang haqida gapirdi23 oktabr 09:37Volkanovski keyingi nishonini e’lon qildi: Topuriya bilan hisob-kitob vaqti yetdimi?Volkanovski keyingi nishonini e’lon qildi: Topuriya bilan hisob-kitob vaqti yetdimi?Kecha 17:25Pyotr Yan Abu-Dabida Merab Dvalishvilini mag‘lub etib, chempionlik kamarini saqlab qoldiPyotr Yan Abu-Dabida Merab Dvalishvilini mag‘lub etib, chempionlik kamarini saqlab qoldi25 oktabr 08:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi