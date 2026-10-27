Mahmud Muradov va Murodjon Ahmadaliyev mag‘lubiyatga uchragan Ramazon Temirovga dalda berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Abu-Dabi shahrida o'tgan UFC 333 turnirida Ramazon Temirov angliyalik Lone Kavanaga qarshi kechgan bahsda texnik nokaut evaziga mag'lubiyatga uchradi.
- Ushbu omadsizlikdan so'ng Mahmud Muradov va Murodjon Ahmadaliyev yosh jangchini qo'llab-quvvatlab, unga ruhiy madad berishdi.
- Mahmud Muradov sportchining salohiyatiga ishonch bildirib, uni kelajakdagi g'alabalarga chorladi.
24 oktyabr kuni Abu-Dabi shahrida tashkil etilgan nufuzli UFC 333 turnirida oktagonga ko‘tarilgan o‘zbekistonlik iqtidorli jangchi Ramazon Temirov angliyalik Lone Kavanaga qarshi kechgan murosasiz bahsning ilk raundidayoq texnik nokautga uchrab, imkoniyatni boy bergan edi. Ushbu kutilmagan omadsizlik ortidan o‘zbek sportining taniqli vakillari hamkasbini yolg‘iz qoldirmasdan, unga ochiq dalda va kuchli ruhiy madad bildirishmoqda.
Xususan, UFC'dagi sobiq jangchi, mashhur MMA ustasi Mahmud Muradov hamda professional boks bo‘yicha sobiq jahon chempioni Murodjon Ahmadaliyev Ramazon Temirovga murojaat qilib, mag‘lubiyat katta g‘alabalar sari tashlangan qadam ekanini ta’kidladi.
«Men senga ishonaman»: Mahmud Muradovdan samimiy so‘zlar
Mahalliy MMA yulduzi Mahmud Muradov yosh sportchining salohiyatiga shubha qilmasligini bildirib, unga irodani bo‘shatmaslikni uqtirdi:
Matonatga chorlov: «Ukam, boshingni baland tut. Nasibangda bor bo‘lgan narsa sendan hech qayerga ketmaydi. Mening senga ishonchim komil. Sen hali, albatta, chempion bo‘lasan!», — deya sportchini ruhlantirdi Muradov;
Sportdagi haqiqat: Muradov o‘z tajribasidan kelib chiqib, yuqori darajadagi aralash jang san’atida birgina xato yoki shoshilish natijani hal qilib qo‘yishi mumkinligini, ammo bu mag‘lubiyat karyera yakuni emasligini anglatdi.
«Kuchli bo‘lib qaytasiz»: Murodjon Ahmadaliyevning munosabati
Katta ringlarda ko‘plab og‘ir janglarni boshdan kechirgan mahoratli charm qo‘lqop ustasi Murodjon Ahmadaliyev ham Ramazonga o‘z hurmati va iliq tilaklarini yo‘lladi:
Sinovni sabr bilan qarshi olish: «Mag‘lubiyat ham, g‘alaba ham Allohdan. Inshaalloh, yanada kuchli bo‘lib qaytasiz», — deb yozdi bokschi ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida;
Ma’naviy birdamlik: Bunday murojaatlar o‘zbek yakkakurash olamida sportchilar o‘rtasidagi do‘stona rishta va o‘zaro madadning yuqori darajada ekanini ko‘rsatmoqda.
UFC 333 turniridagi ilk raunddayoq yuz bergan texnik nokaut Ramazon Temirov uchun faoliyatidagi jiddiy saboqlardan biri bo‘ldi. Sport jamoatchiligi va millionlab muxlislarning birdamligi esa yosh atletga kelgusi janglarda oktagonga ancha sovuqqon, taktik jihatdan mukammal va yanada kuchli sportchi sifatida qaytishiga zamin yaratadi.
Izohlar 0
…