Volkanovski Yevloyevni nokaut qildi, Yan trilogiyani yutdi (UFC 333'ning barcha natijalari)

·52·Sport
Volkanovski Yevloyevni nokaut qildi, Yan trilogiyani yutdi (UFC 333'ning barcha natijalari)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Abu-Dabi shahrida o‘tkazilgan UFC 333 turnirida Aleksandr Volkanovski Movsar Yevloyevni texnik nokautga uchratib, chempionlik kamarini himoya qildi.
  • Pyotr Yan esa Merab Dvalishvili ustidan hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozonib, o‘zaro trilogiya hisobini 2:1 ko‘rinishiga keltirdi.
  • O‘zbekistonlik jangchi Ramazon Temirov esa ingliz sportchisi Lone Kavanaga qarshi kechgan bahsda 1-raunddayoq texnik nokaut evaziga mag‘lubiyatga uchradi.

BAA poytaxti Abu-Dabi shahrida yakkakurash ixlosmandlari katta qiziqish bilan kutgan raqamlangan yirik musobaqa — UFC 333 turniri bo‘lib o‘tdi.

Ikkita chempionlik kamari himoya qilingan va o‘zbekistonlik jangchi Ramazon Temirovning muhim to‘qnashuvini o‘z ichiga olgan jang oqshomi kutilmagan nokautlar hamda murosasiz janglarga boy bo‘ldi.

Asosiy kard: Chempionlar o‘z kamarini saqlab qoldi

Turnirning hal qiluvchi bahslarida kuchli nokautlar va tarixiy revanshlar qayd etildi:

  • Volkanovski Yevloyevni to‘xtatdi: Oqshomning markaziy jangida yarim yengil vazn chempioni Aleksandr Volkanovski birinchi raqamli da’vogar Movsar Yevloyevni 2-raunddayoq texnik nokautga uchratib, kamarini muvaffaqiyatli himoya qildi;

  • Pyotr Yan va Merab Dvalishvili trilogiyasi: O‘ta yengil vaznda amaldagi chempion Pyotr Yan sobiq kamar sohibi Merab Dvalishvilini 5 raundlik murosasiz kurashdan so‘ng hakamlarning yakdil qarori bilan taslim etdi. Shu tariqa jangchilar o‘rtasidagi trilogiya hisobi 2:1 ko‘rinishiga keldi;

  • Temirovda kutilmagan mag‘lubiyat: O‘zbekistonlik sportchi Ramazon Temirov ingliz jangchisi Lone Kavanaga qarshi oktagonga chiqdi, biroq bahs 1-raunddayoq Kavananing texnik nokauti bilan yakunlandi.

UFC 333 turnirining to‘liq qaydnomasi

Asosiy kard (Main Card):

  • Yarim yengil vazn (titul jangi): Aleksandr Volkanovski Movsar Yevloyevni 2-raundda texnik nokaut (TKO) evaziga mag‘lub etdi;

  • O‘ta yengil vazn (titul jangi): Pyotr Yan Merab Dvalishvilini hakamlarning yakdil qarori bilan yengdi;

  • Eng yengil vazn: Lone Kavana Ramazon Temirov ustidan 1-raundda texnik nokaut (TKO) bilan g‘alaba qozondi;

  • Og‘ir vazn: Aleksandr Volkov Rizvan Kuniyevni hakamlarning yakdil qarori bilan mag‘lub etdi;

  • Yarim yengil vazn: Aaron Piko Losen Keytani 1-raundda texnik nokautga uchratdi.

Dastlabki kard (Prelims):

  • Yarim og‘ir vazn: Azamat Murzakanov Dominik Reyesni 1-raundda nokautga uchratdi;

  • Yarim og‘ir vazn: Nikita Krilov Abdul-Rahmon Yahyoyevni 1-raundda muddatidan avval taslim etdi;

  • O‘rta vazn: Abusupyan Magomedov Kemeron Roustonni 1-raundda texnik nokaut bilan yengdi;

  • Yengil vazn: Grant Douson Nurullo Aliyev ustidan hakamlar qarori bilan ustun keldi;

  • O‘ta yengil vazn: Kolbi Tikness Asaf Chopurovni hakamlar qaroriga ko‘ra mag‘lub etdi;

  • O‘rta vazn: Abubakar Vagayev Jeykob Malkunni hakamlar qarori bilan taslim qildi;

  • Yarim yengil vazn: Bolaji Oki Daniel Santosni ochkolar evaziga yengdi;

  • Yengil vazn: Kodi Stil Noa Gyunonni 1-raundda texnik nokaut qildi;

  • Ayollar minimal vazni: Yasmin Lusindo Nikol Kalyarini hakamlarning yakdil qarori bilan yengdi.

UFC 333Ramazon TemirovAleksandr VolkanovskiMMA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UFC 333: Ramazon Temirov Abu-Dabida oktagonga ko‘tariladi — to‘liq kard va vaqtlarUFC 333: Ramazon Temirov Abu-Dabida oktagonga ko‘tariladi — to‘liq kard va vaqtlarKecha 17:11Ramazon Temirov britaniyalik Kavanaga qarshi jangda texnik nokautga uchradiRamazon Temirov britaniyalik Kavanaga qarshi jangda texnik nokautga uchradiBugun 08:05UFC 333 da olovli to‘qnashuv: Loner Kavana o‘zbek nokautchisiga qarshi jang haqida gapirdiUFC 333 da olovli to‘qnashuv: Loner Kavana o‘zbek nokautchisiga qarshi jang haqida gapirdi23 oktabr 09:37Islam Maxachev Pyotr Yan va Yevloyevning UFC 333'dagi taqdirini bashorat qildi...Islam Maxachev Pyotr Yan va Yevloyevning UFC 333'dagi taqdirini bashorat qildi...11 sentabr 09:17Pyotr Yan Abu-Dabida Merab Dvalishvilini mag‘lub etib, chempionlik kamarini saqlab qoldiPyotr Yan Abu-Dabida Merab Dvalishvilini mag‘lub etib, chempionlik kamarini saqlab qoldiBugun 08:11UFC 333 arafasida katta bayonot: Pyotr Yan va Merab Dvalishvili jangida kim ustun keladi?UFC 333 arafasida katta bayonot: Pyotr Yan va Merab Dvalishvili jangida kim ustun keladi?22 oktabr 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi