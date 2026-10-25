Atigi 5 kishi biladigan sir: 2026 yilgi “Oltin to‘p” sohibi kim bo‘lishi nega yashirilmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yilgi «Oltin to‘p» sovrini g‘olibi kim ekanligini dunyo bo‘yicha atigi 5 nafar shaxs biladi.
- France Football jurnali 2024 yildan boshlab natijalarni marosim boshlanguniga qadar qat’iy sir saqlash tartibini joriy etdi.
- Ushbu o‘zgarish Lionel Messi va Krishtianu Ronalduning hukmronligi yakunlangach, taqdirlash marosimidagi intrigani va kutilmaganlikni saqlab qolish maqsadida amalga oshirildi.
Jahon futbolining eng nufuzli individual mukofoti — France Football jurnalining 2026 yilgi «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) sovrini atrofida kutilmagan shov-shuvlar avj oldi. OAV va ijtimoiy tarmoqlarda muayyan yulduz futbolchining g‘olib bo‘lgani haqidagi turli «sizib chiqqan» xabarlar muxlislar bahsiga sabab bo‘lmoqda.
Biroq RMC Sport nashrining xabar berishicha, bu ma’lumotlar mutlaqo haqiqatga to‘g‘ri kelmaydi: ayni damda mukofot sohibi kim ekanligini butun dunyo bo‘yicha atigi 5 nafar shaxs biladi, xolos.
Yangicha intriga: Nega nomzodlarning o‘zlari ham bexabar?
France Football jurnalining sobiq bosh muharriri Paskal Ferre mazkur masala yuzasidan izoh berib, ovoz berish va sovrinni topshirish tartibiga kiritilgan tub o‘zgarishlar sababini ochiqladi:
Marosimgacha hech kim bilmaydi: 2024 yildan e’tiboran g‘oliblarga tantanali tadbir boshlanishiga qadar natijalar haqida hech qanday ma’lumot berilmaydi. Nomzodlarning barchasi zalga bir xil sharoitda va birdek noma’lumlik ichida tashrif buyuradi;
Londondagi teng sharoit: «Ular Londondagi zalga yetib kelganida, hech biri boshqalardan oldin qo‘lini ko‘tara olmaydi, chunki hech kim natijani bilmaydi», — deya ta’kidladi Ferre;
Oshkor bo‘lib qolish xavfining yo‘qolishi: Natijalarni oldindan faqat sanoqli tashkilotchilar bilishi va bu ma’lumotning oxirgi lahzagacha sir tutilishi turli yolg‘on insaydlarga chek qo‘yishga xizmat qiladi.
«Messi va Ronaldu davri tugagach, qoidalarni o‘zgartirdik»
Ko‘p yillar davomida futbol jamoatchiligi mukofot kimga nasib etishini marosimdan bir necha kun, hatto haftalar oldin bilib olardi. Tashkilotchilar bu an’anani to‘xtatishga qaror qildi:
Intrigani saqlab qolish: Lionel Messi va Krishtianu Ronalduning ko‘p yillik hukmronligi yakunlangach, taqdirlash qoidalari tubdan yangilandi. Endi asosiy maqsad — haqiqiy emotsional lahzalar va kutilmaganlikni oxirigacha saqlab qolish;
Sir saqlash mexanizmi: Paskal Ferrening so‘zlariga ko‘ra, g‘olib nomini sir saqlashni osonlashtirish va marosimga bo‘lgan qiziqishni eng yuqori nuqtaga yetkazish uchun sohibning ismi sahnada konvert ochilguncha yopiq tutiladi.
Yilning eng yaxshi futbolchisiga beriladigan ushbu ulug‘vor sovrin haqiqiy egasining qo‘liga topshirilgunga qadar yuksak intrigani saqlab qolmoqda.
Izohlar 0
…