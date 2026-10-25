Atigi 5 kishi biladigan sir: 2026 yilgi “Oltin to‘p” sohibi kim bo‘lishi nega yashirilmoqda?

·61·Sport
Atigi 5 kishi biladigan sir: 2026 yilgi “Oltin to‘p” sohibi kim bo‘lishi nega yashirilmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026 yilgi «Oltin to‘p» sovrini g‘olibi kim ekanligini dunyo bo‘yicha atigi 5 nafar shaxs biladi.
  • France Football jurnali 2024 yildan boshlab natijalarni marosim boshlanguniga qadar qat’iy sir saqlash tartibini joriy etdi.
  • Ushbu o‘zgarish Lionel Messi va Krishtianu Ronalduning hukmronligi yakunlangach, taqdirlash marosimidagi intrigani va kutilmaganlikni saqlab qolish maqsadida amalga oshirildi.

Jahon futbolining eng nufuzli individual mukofoti — France Football jurnalining 2026 yilgi «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) sovrini atrofida kutilmagan shov-shuvlar avj oldi. OAV va ijtimoiy tarmoqlarda muayyan yulduz futbolchining g‘olib bo‘lgani haqidagi turli «sizib chiqqan» xabarlar muxlislar bahsiga sabab bo‘lmoqda.

Biroq RMC Sport nashrining xabar berishicha, bu ma’lumotlar mutlaqo haqiqatga to‘g‘ri kelmaydi: ayni damda mukofot sohibi kim ekanligini butun dunyo bo‘yicha atigi 5 nafar shaxs biladi, xolos.

Yangicha intriga: Nega nomzodlarning o‘zlari ham bexabar?

France Football jurnalining sobiq bosh muharriri Paskal Ferre mazkur masala yuzasidan izoh berib, ovoz berish va sovrinni topshirish tartibiga kiritilgan tub o‘zgarishlar sababini ochiqladi:

  • Marosimgacha hech kim bilmaydi: 2024 yildan e’tiboran g‘oliblarga tantanali tadbir boshlanishiga qadar natijalar haqida hech qanday ma’lumot berilmaydi. Nomzodlarning barchasi zalga bir xil sharoitda va birdek noma’lumlik ichida tashrif buyuradi;

  • Londondagi teng sharoit: «Ular Londondagi zalga yetib kelganida, hech biri boshqalardan oldin qo‘lini ko‘tara olmaydi, chunki hech kim natijani bilmaydi», — deya ta’kidladi Ferre;

  • Oshkor bo‘lib qolish xavfining yo‘qolishi: Natijalarni oldindan faqat sanoqli tashkilotchilar bilishi va bu ma’lumotning oxirgi lahzagacha sir tutilishi turli yolg‘on insaydlarga chek qo‘yishga xizmat qiladi.

«Messi va Ronaldu davri tugagach, qoidalarni o‘zgartirdik»

Ko‘p yillar davomida futbol jamoatchiligi mukofot kimga nasib etishini marosimdan bir necha kun, hatto haftalar oldin bilib olardi. Tashkilotchilar bu an’anani to‘xtatishga qaror qildi:

  • Intrigani saqlab qolish: Lionel Messi va Krishtianu Ronalduning ko‘p yillik hukmronligi yakunlangach, taqdirlash qoidalari tubdan yangilandi. Endi asosiy maqsad — haqiqiy emotsional lahzalar va kutilmaganlikni oxirigacha saqlab qolish;

  • Sir saqlash mexanizmi: Paskal Ferrening so‘zlariga ko‘ra, g‘olib nomini sir saqlashni osonlashtirish va marosimga bo‘lgan qiziqishni eng yuqori nuqtaga yetkazish uchun sohibning ismi sahnada konvert ochilguncha yopiq tutiladi.

Yilning eng yaxshi futbolchisiga beriladigan ushbu ulug‘vor sovrin haqiqiy egasining qo‘liga topshirilgunga qadar yuksak intrigani saqlab qolmoqda.

Oltin to‘pFrance FootballPaskal Ferre
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

26 oktyabr kungi taqdirlash intrigasi oshkor bo‘ldi: Ispaniya ustozi bosh mukofotga ega chiqadi26 oktyabr kungi taqdirlash intrigasi oshkor bo‘ldi: Ispaniya ustozi bosh mukofotga ega chiqadiKecha 15:27Osiyo o‘yinlarida 10-kun yakunlari: O‘zbekiston 4-o‘rinda, Qozog‘iston 8-pog‘onaga tushdiOsiyo o‘yinlarida 10-kun yakunlari: O‘zbekiston 4-o‘rinda, Qozog‘iston 8-pog‘onaga tushdi29 sentabr 21:29Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston kuchli o‘nlikda — medallar jadvali va asosiy ta’qibchilarOsiyo o‘yinlari: O‘zbekiston kuchli o‘nlikda — medallar jadvali va asosiy ta’qibchilar23 sentabr 12:30Lamin Yamal 2026 yilgi “Oltin to‘p” haqida gapirdi: “Men faqat bu sovrin uchun o‘ynamayman!"Lamin Yamal 2026 yilgi “Oltin to‘p” haqida gapirdi: “Men faqat bu sovrin uchun o‘ynamayman!"30 sentabr 10:19O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida TOP-5 talikda: 31 ta medal va Qozog‘iston bilan keskin poyga!O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida TOP-5 talikda: 31 ta medal va Qozog‘iston bilan keskin poyga!25 sentabr 20:24«Oltin to‘p – 2026» sensatsiyasi: Lamin Yamal mutlaq peshqadam, Messi kuchli beshlikda«Oltin to‘p – 2026» sensatsiyasi: Lamin Yamal mutlaq peshqadam, Messi kuchli beshlikda22 sentabr 06:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi