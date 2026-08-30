Dahshatli triller: «Chelsi» va «Brayton» APLda yil o‘yinini taqdim etdi!

·30·Sport
Dahshatli triller: «Chelsi» va «Brayton» APLda yil o‘yinini taqdim etdi!

Angliya Premer-ligasining 2-turi muxlislarga uzoq vaqt esdan chiqmaydigan super-bellashuvni ulashdi. Londonning «Stemford Brij» stadionida kechgan «Chelsi» va «Brayton» jamoalari o‘rtasidagi bahs haqiqiy gollar shousi va dramasiga aylanib, yakunda mezbonlarning 4:3 hisobidagi qiyin g‘alabasi bilan tugadi.

Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab to hakamning yakuniy hushtagi chalinguniga qadar yuqori shiddat va hujumkor ruhda kechdi.

4:3 hisobidagi triller xronikasi va gollar shousi

O‘yin davomida har ikki jamoa muxlislarini hayajonga solgan asosiy lahzalar:

  • «Chelsi»ning tezkor starti: Mezbonlar safida 4-daqiqadayoq Romeo Laviya hisobni ochdi. 14-daqiqada esa Morgan Rojersning aniq uzatmasidan so‘ng Pedro Neto muvozanatni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Joau Pedroning benefisi va avtogoli: 32-daqiqada Joau Pedro «ko‘klar»ning uchinchi goliga mualliflik qildi. Biroq 63-daqiqada u kutilmaganda o‘z darvozasini ishg‘ol qilib (avtogol), raqibga hisobni qisqartirishga «yordam» berdi;

  • Palmerning zarbasi va so‘nggi asabiy daqiqalar: 36-daqiqada «Brayton» safida Malik Yalkuye to‘p kiritgan bo‘lsa, 74-daqiqada Koul Palmer aynan Joau Pedroning uzatmasidan so‘ng «Chelsi»ning 4-golini urdi. 90+6-daqiqada Paskal Gross yana bitta gol urib intrigani avjiga chiqardi, ammo londonliklar g‘alabani saqlab qoldi.

O‘yin qaydnomasi va jamoalar tarkibi

  • APL. 2-tur

  • «Chelsi» — «Brayton» 4:3

  • Gollar: Laviya (4), Neto (14), Joau Pedro (32), Palmer (74) — Yalkuye (36), Joau Pedro (63, avtogol), Gross (90+6).

  • «Chelsi» asosiy tarkibi: Emiliano Martines, Uesli Fofana, Maksan Lakrua, Levi Kolvill, Pedro Neto, Malo Gyusto, Romeo Laviya, Yorrel Xato, Koul Palmer, Morgan Rojers, Joau Pedro.

  • «Brayton» asosiy tarkibi: Bart Verbryuggen, Mats Viffer, Luka Vushkovich, Lyuis Dank, Olive Boskali, Paskal Gross, Ferdi Kadioglu, Diyego Gomes, Malik Yalkuye, Maksim de Kyoyper, Xaralambos Kostulas.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

La Liga: «Real» — «Malaga» uchrashuvi asosiy tarkiblari e’lon qilindiLa Liga: «Real» — «Malaga» uchrashuvi asosiy tarkiblari e’lon qilindiBugun, 19:404 o‘yindan 4 g‘alaba: Karimov «Lugano»ning g‘alabasini saqlab qolishga yordam berdi4 o‘yindan 4 g‘alaba: Karimov «Lugano»ning g‘alabasini saqlab qolishga yordam berdiBugun, 19:37Hansi Flik Lamine Yamalning holati haqida nimalar dedi?Hansi Flik Lamine Yamalning holati haqida nimalar dedi?Bugun, 18:50Umar Nurmagomedov dahshatli nokautdan so‘ng muxlislariga murojaat qildiUmar Nurmagomedov dahshatli nokautdan so‘ng muxlislariga murojaat qildiBugun, 17:53«Paxtakor» nega himoyachi Abdumajidovni Fransiya klubiga sotishni istamadi?«Paxtakor» nega himoyachi Abdumajidovni Fransiya klubiga sotishni istamadi?Bugun, 17:52«Real» ichida Mourinoning qaytishi haqida nimalar deyilmoqda?«Real» ichida Mourinoning qaytishi haqida nimalar deyilmoqda?Bugun, 17:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)