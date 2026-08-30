Dahshatli triller: «Chelsi» va «Brayton» APLda yil o‘yinini taqdim etdi!
Angliya Premer-ligasining 2-turi muxlislarga uzoq vaqt esdan chiqmaydigan super-bellashuvni ulashdi. Londonning «Stemford Brij» stadionida kechgan «Chelsi» va «Brayton» jamoalari o‘rtasidagi bahs haqiqiy gollar shousi va dramasiga aylanib, yakunda mezbonlarning 4:3 hisobidagi qiyin g‘alabasi bilan tugadi.
Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab to hakamning yakuniy hushtagi chalinguniga qadar yuqori shiddat va hujumkor ruhda kechdi.
4:3 hisobidagi triller xronikasi va gollar shousi
O‘yin davomida har ikki jamoa muxlislarini hayajonga solgan asosiy lahzalar:
«Chelsi»ning tezkor starti: Mezbonlar safida 4-daqiqadayoq Romeo Laviya hisobni ochdi. 14-daqiqada esa Morgan Rojersning aniq uzatmasidan so‘ng Pedro Neto muvozanatni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;
Joau Pedroning benefisi va avtogoli: 32-daqiqada Joau Pedro «ko‘klar»ning uchinchi goliga mualliflik qildi. Biroq 63-daqiqada u kutilmaganda o‘z darvozasini ishg‘ol qilib (avtogol), raqibga hisobni qisqartirishga «yordam» berdi;
Palmerning zarbasi va so‘nggi asabiy daqiqalar: 36-daqiqada «Brayton» safida Malik Yalkuye to‘p kiritgan bo‘lsa, 74-daqiqada Koul Palmer aynan Joau Pedroning uzatmasidan so‘ng «Chelsi»ning 4-golini urdi. 90+6-daqiqada Paskal Gross yana bitta gol urib intrigani avjiga chiqardi, ammo londonliklar g‘alabani saqlab qoldi.
O‘yin qaydnomasi va jamoalar tarkibi
APL. 2-tur
«Chelsi» — «Brayton» 4:3
Gollar: Laviya (4), Neto (14), Joau Pedro (32), Palmer (74) — Yalkuye (36), Joau Pedro (63, avtogol), Gross (90+6).
«Chelsi» asosiy tarkibi: Emiliano Martines, Uesli Fofana, Maksan Lakrua, Levi Kolvill, Pedro Neto, Malo Gyusto, Romeo Laviya, Yorrel Xato, Koul Palmer, Morgan Rojers, Joau Pedro.
«Brayton» asosiy tarkibi: Bart Verbryuggen, Mats Viffer, Luka Vushkovich, Lyuis Dank, Olive Boskali, Paskal Gross, Ferdi Kadioglu, Diyego Gomes, Malik Yalkuye, Maksim de Kyoyper, Xaralambos Kostulas.
…