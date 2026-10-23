Lionel Messi faoliyatidagi eng yuqori cho‘qqi va eng muhim gollarini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Sakkiz karra «Oltin to'p» sohibi Lionel Messi 2022 yilgi Jahon chempionatidagi g'alabani o'z faoliyatining mutlaq cho'qqisi deb atadi.
- Argentinalik futbolchi Qatardagi final bahsida Fransiya darvozasiga kiritgan gollarini hayotidagi eng muhim zarbalar sifatida qayd etdi.
- 2026 yilgi Jahon chempionatidan so'ng Messi Argentina terma jamoasidagi xalqaro faoliyatini rasman yakunladi.
Dunyo futboli afsonasi, «Inter Mayami» forvardi Lionel Messi Argentina milliy jamoasidagi xayrlashuv o‘yinidan so‘ng o‘zining boy va sermahsul faoliyatiga nazar tashlab, eng oliy yutug‘i haqida to‘xtaldi.
Sakkiz karra «Oltin to‘p» sohibi o‘z faoliyatidagi son-sanoqsiz sovrinlar orasida Qatarda bo‘lib o‘tgan 2022 yilgi Jahon chempionatidagi chempionlik uning uchun futbolchilik faoliyatining mutlaq cho‘qqisi bo‘lib qolishini ta’kidladi. Mashhur The Touchline nashri argentinalik yulduzning mazkur iqrorini e’lon qildi.
«Fransiyaga urilgan gollar — hayotimdagi eng muhim zarbalar bo‘ldi»
Messi Qatardagi dramatik final va o‘sha oqshom kiritilgan gollarning ahamiyatiga alohida to‘xtaldi:
Faoliyat cho‘qqisi: «Jahon chempionatidagi g‘alabam — professional futbolchilik faoliyatimning eng yuqori cho‘qqisidir. Bu men uchun shunchaki bir orzu emas edi, balki butun umr intilgan asosiy maqsad edi;
Eng muhim to‘plar: Turnir finalida Fransiya milliy jamoasi darvozasiga kiritgan gollarim o‘zining bebaho ahamiyati tufayli faoliyatimdagi eng muhim gollarga aylandi. Va, albatta, o‘sha bahsning qanchalik buyuk ahamiyatga ega bo‘lgani sababli ular har doim birinchi o‘rinda turadi», — dedi Lionel Messi.
Mundial-2026 finali va terma jamoa bilan xayrlashuv
Eslatib o‘tamiz, o‘tgan yozda AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida bo‘lib o‘tgan 2026 yilgi Jahon chempionati Messi uchun terma jamoa libosidagi so‘nggi yirik musobaqa bo‘ldi:
Dramatik final: Argentina musobaqa finaligacha yetib bordi va keskin kurashlar ostida qo‘shimcha bo‘limlarda Ispaniya terma jamoasiga imkoniyatni boy berdi;
Xayrlashuv bahsi: Ushbu turnirdan so‘ng Lionel Messi «albiseleste» safidagi xayrlashuv uchrashuvini o‘tkazib, xalqaro faoliyatini rasman yakunladi.
Lionel Messining bu samimiy so‘zlari uning terma jamoa tarixidagi buyuk merosi va futbol olamidagi o‘chmas izini yana bir bor yodga soldi.
Izohlar 0
…