Lionel Messi faoliyatidagi eng yuqori cho‘qqi va eng muhim gollarini aytdi

·69·Sport
Lionel Messi faoliyatidagi eng yuqori cho‘qqi va eng muhim gollarini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Sakkiz karra «Oltin to'p» sohibi Lionel Messi 2022 yilgi Jahon chempionatidagi g'alabani o'z faoliyatining mutlaq cho'qqisi deb atadi.
  • Argentinalik futbolchi Qatardagi final bahsida Fransiya darvozasiga kiritgan gollarini hayotidagi eng muhim zarbalar sifatida qayd etdi.
  • 2026 yilgi Jahon chempionatidan so'ng Messi Argentina terma jamoasidagi xalqaro faoliyatini rasman yakunladi.

Dunyo futboli afsonasi, «Inter Mayami» forvardi Lionel Messi Argentina milliy jamoasidagi xayrlashuv o‘yinidan so‘ng o‘zining boy va sermahsul faoliyatiga nazar tashlab, eng oliy yutug‘i haqida to‘xtaldi.

Sakkiz karra «Oltin to‘p» sohibi o‘z faoliyatidagi son-sanoqsiz sovrinlar orasida Qatarda bo‘lib o‘tgan 2022 yilgi Jahon chempionatidagi chempionlik uning uchun futbolchilik faoliyatining mutlaq cho‘qqisi bo‘lib qolishini ta’kidladi. Mashhur The Touchline nashri argentinalik yulduzning mazkur iqrorini e’lon qildi.

«Fransiyaga urilgan gollar — hayotimdagi eng muhim zarbalar bo‘ldi»

Messi Qatardagi dramatik final va o‘sha oqshom kiritilgan gollarning ahamiyatiga alohida to‘xtaldi:

  • Faoliyat cho‘qqisi: «Jahon chempionatidagi g‘alabam — professional futbolchilik faoliyatimning eng yuqori cho‘qqisidir. Bu men uchun shunchaki bir orzu emas edi, balki butun umr intilgan asosiy maqsad edi;

  • Eng muhim to‘plar: Turnir finalida Fransiya milliy jamoasi darvozasiga kiritgan gollarim o‘zining bebaho ahamiyati tufayli faoliyatimdagi eng muhim gollarga aylandi. Va, albatta, o‘sha bahsning qanchalik buyuk ahamiyatga ega bo‘lgani sababli ular har doim birinchi o‘rinda turadi», — dedi Lionel Messi.

Mundial-2026 finali va terma jamoa bilan xayrlashuv

Eslatib o‘tamiz, o‘tgan yozda AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida bo‘lib o‘tgan 2026 yilgi Jahon chempionati Messi uchun terma jamoa libosidagi so‘nggi yirik musobaqa bo‘ldi:

  • Dramatik final: Argentina musobaqa finaligacha yetib bordi va keskin kurashlar ostida qo‘shimcha bo‘limlarda Ispaniya terma jamoasiga imkoniyatni boy berdi;

  • Xayrlashuv bahsi: Ushbu turnirdan so‘ng Lionel Messi «albiseleste» safidagi xayrlashuv uchrashuvini o‘tkazib, xalqaro faoliyatini rasman yakunladi.

Lionel Messining bu samimiy so‘zlari uning terma jamoa tarixidagi buyuk merosi va futbol olamidagi o‘chmas izini yana bir bor yodga soldi.

Lionel MessiArgentina milliy jamoasiJahon chempionati 2022Inter Mayami
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi nima uchun tarixda qolmoqchi? Jahon futboli afsonasining kutilmagan bayonotiMessi nima uchun tarixda qolmoqchi? Jahon futboli afsonasining kutilmagan bayonotiKecha 22:51Londonda kutilayotgan sensatsiya: Messi oilasi bilan «Oltin to‘p» tadbiriga tashrif buyuradiLondonda kutilayotgan sensatsiya: Messi oilasi bilan «Oltin to‘p» tadbiriga tashrif buyuradi12 oktabr 20:07Lionel Messi «Monumental»da ko‘z yoshlar bilan so‘nggi nutqini so‘zladiLionel Messi «Monumental»da ko‘z yoshlar bilan so‘nggi nutqini so‘zladi7 oktabr 12:49Krishtianu Ronaldu Messining terma jamoadan ketishiga kutilmagan izoh qoldirdiKrishtianu Ronaldu Messining terma jamoadan ketishiga kutilmagan izoh qoldirdi7 oktabr 23:31«Real» yarimhimoyachisi Mastantuono Messining termadagi vidolashuviga to‘lqinlanib izoh berdi«Real» yarimhimoyachisi Mastantuono Messining termadagi vidolashuviga to‘lqinlanib izoh berdi7 oktabr 15:48Argentina prezidenti Xaver Miley Lionel Messi haqida nimalar dedi?Argentina prezidenti Xaver Miley Lionel Messi haqida nimalar dedi?7 oktabr 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi