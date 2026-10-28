France Football bosh muharriri “Oltin to‘p” ovoz berishidagi sensatsion sirlarni ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- France Football bosh muharriri Vensan Garsiya «Oltin to'p» sovrini uchun ovoz berish jarayoni so'nggi pallagacha keskin kechganini ma'lum qildi.
- Ovoz berishning katta qismida Kilian Mbappe yetakchilik qilgan bo'lsa-da, yakunda Harri Keyn raqibini ortda qoldirib, g'oliblikni qo'lga kiritdi.
- Nomzodlar o'rtasidagi ochkolar farqi 2024 yildagi Rodri va Vinisius Junior o'rtasidagi tafovutdan ham kichik bo'lgani qayd etildi.
Futbol olamidagi eng nufuzli individual mukofot — «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) ovoz berish jarayoni oxirgi soniyalargacha mislsiz keskinlik va haqiqiy drama ostida kechgani ma’lum bo‘ldi. Mukofotni topshiruvchi France Football jurnali bosh muharriri Vensan Garsiya Harri Keyn va Kilian Mbappe o‘rtasidagi ochkolar kurashi bo‘yicha shov-shuvli tafsilotlarni ochiqladi.
Tashkilot rahbarining ta’kidlashicha, ovoz berish davrining katta qismida Madridning «Real» klubi hujumchisi Kilian Mbappe yaqqol peshqadamlik qilgan, biroq so‘nggi bosqichda «Bavariya» forvardi Harri Keyn murosasiz kambek ko‘rsatib, bosh sovrinni ilib ketgan.
«Farq 2024 yildagi Rodri va Vinisius duelidan ham kichik bo‘ldi»
Vensan Garsiya ovoz berish natijalari va yetakchilar o‘rtasidagi minimal farq haqida to‘xtalib, quyidagi muhim faktlarni ma’lum qildi:
Bir oylik peshqadamlik: «Ovoz berish jarayoni davom etgan bir oy mobaynida Kilian oldinda edi, ammo Keyn unga yetib olishga muvaffaq bo‘ldi», — deya Garsiya yakuniy natija so‘nggi kunlarda butunlay o‘zgarganini ta’kidladi;
Mislsiz yaqin ochkolar farqi: Mbappe va Keyn o‘rtasidagi ochkolar tafovuti juda kichik bo‘lgan. Bu farq hatto 2024 yilda Rodri va Vinisius Junior o‘rtasida kuzatilgan tarixiy 41 ochkolik ko‘rsatkichdan ham kamroq yoki taxminan shu darajada bo‘lgan;
So‘nggi palladagi burilish: Dunyo bo‘ylab jurnalistlar va mutaxassislarning so‘nggi kunlarda topshirgan ovozlari ingliz hujumchisini cho‘qqiga olib chiqishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan.
Harri Keynning faoliyatidagi bosh cho‘qqi
Londonda o‘tgan marosimda «Oltin to‘p»ni qabul qilib olgan Harri Keyn uchun bu g‘alaba tarixiy voqeaga aylandi:
Ingliz futbolining katta g‘alabasi: Keyn uzoq yillik sermahsul faoliyati davomida ilk bor jahonning tengsiz futbolchisi sifatida e’tirof etildi;
Mbappening alamli ikkinchi o‘rni: Fransiyalik hujumchi g‘alabaga juda yaqin kelgan bo‘lsa-da, oxirgi pallada kuchli uchlikning ikkinchi pog‘onasida qolishga majbur bo‘ldi;
Kuchli raqobat isboti: Ovoz berish dinamikasi zamonaviy futbolda eng yaxshi o‘yinchini aniqlash jarayoni har qachongidan ham murosasiz va hayajonli kechayotganini ko‘rsatdi.
France Football rahbarining bu ochiq bayonoti Harri Keyn va Kilian Mbappe o‘rtasidagi kurash «Oltin to‘p» tarixidagi eng keskin va esda qolarli qarama-qarshiliklardan biri sifatida yilnomalarga muhrlanganini isbotlaydi.
Izohlar 0
…