France Football bosh muharriri “Oltin to‘p” ovoz berishidagi sensatsion sirlarni ochdi

·56·Sport
France Football bosh muharriri “Oltin to‘p” ovoz berishidagi sensatsion sirlarni ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • France Football bosh muharriri Vensan Garsiya «Oltin to'p» sovrini uchun ovoz berish jarayoni so'nggi pallagacha keskin kechganini ma'lum qildi.
  • Ovoz berishning katta qismida Kilian Mbappe yetakchilik qilgan bo'lsa-da, yakunda Harri Keyn raqibini ortda qoldirib, g'oliblikni qo'lga kiritdi.
  • Nomzodlar o'rtasidagi ochkolar farqi 2024 yildagi Rodri va Vinisius Junior o'rtasidagi tafovutdan ham kichik bo'lgani qayd etildi.

Futbol olamidagi eng nufuzli individual mukofot — «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) ovoz berish jarayoni oxirgi soniyalargacha mislsiz keskinlik va haqiqiy drama ostida kechgani ma’lum bo‘ldi. Mukofotni topshiruvchi France Football jurnali bosh muharriri Vensan Garsiya Harri Keyn va Kilian Mbappe o‘rtasidagi ochkolar kurashi bo‘yicha shov-shuvli tafsilotlarni ochiqladi.

Tashkilot rahbarining ta’kidlashicha, ovoz berish davrining katta qismida Madridning «Real» klubi hujumchisi Kilian Mbappe yaqqol peshqadamlik qilgan, biroq so‘nggi bosqichda «Bavariya» forvardi Harri Keyn murosasiz kambek ko‘rsatib, bosh sovrinni ilib ketgan.

«Farq 2024 yildagi Rodri va Vinisius duelidan ham kichik bo‘ldi»

Vensan Garsiya ovoz berish natijalari va yetakchilar o‘rtasidagi minimal farq haqida to‘xtalib, quyidagi muhim faktlarni ma’lum qildi:

  • Bir oylik peshqadamlik: «Ovoz berish jarayoni davom etgan bir oy mobaynida Kilian oldinda edi, ammo Keyn unga yetib olishga muvaffaq bo‘ldi», — deya Garsiya yakuniy natija so‘nggi kunlarda butunlay o‘zgarganini ta’kidladi;

  • Mislsiz yaqin ochkolar farqi: Mbappe va Keyn o‘rtasidagi ochkolar tafovuti juda kichik bo‘lgan. Bu farq hatto 2024 yilda Rodri va Vinisius Junior o‘rtasida kuzatilgan tarixiy 41 ochkolik ko‘rsatkichdan ham kamroq yoki taxminan shu darajada bo‘lgan;

  • So‘nggi palladagi burilish: Dunyo bo‘ylab jurnalistlar va mutaxassislarning so‘nggi kunlarda topshirgan ovozlari ingliz hujumchisini cho‘qqiga olib chiqishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan.

Harri Keynning faoliyatidagi bosh cho‘qqi

Londonda o‘tgan marosimda «Oltin to‘p»ni qabul qilib olgan Harri Keyn uchun bu g‘alaba tarixiy voqeaga aylandi:

  • Ingliz futbolining katta g‘alabasi: Keyn uzoq yillik sermahsul faoliyati davomida ilk bor jahonning tengsiz futbolchisi sifatida e’tirof etildi;

  • Mbappening alamli ikkinchi o‘rni: Fransiyalik hujumchi g‘alabaga juda yaqin kelgan bo‘lsa-da, oxirgi pallada kuchli uchlikning ikkinchi pog‘onasida qolishga majbur bo‘ldi;

  • Kuchli raqobat isboti: Ovoz berish dinamikasi zamonaviy futbolda eng yaxshi o‘yinchini aniqlash jarayoni har qachongidan ham murosasiz va hayajonli kechayotganini ko‘rsatdi.

France Football rahbarining bu ochiq bayonoti Harri Keyn va Kilian Mbappe o‘rtasidagi kurash «Oltin to‘p» tarixidagi eng keskin va esda qolarli qarama-qarshiliklardan biri sifatida yilnomalarga muhrlanganini isbotlaydi.

Oltin to‘pHarri KeynKilian MbappeFrance Football
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harri Keyn “Oltin to‘p”ni qo‘lga kiritgach, muxlislariga ta’sirli murojaat yo‘lladiHarri Keyn “Oltin to‘p”ni qo‘lga kiritgach, muxlislariga ta’sirli murojaat yo‘lladiKecha 08:25Lionel Messi nima sababdan 2026 yilgi “Oltin to‘p” taqdimotiga bormaydi?Lionel Messi nima sababdan 2026 yilgi “Oltin to‘p” taqdimotiga bormaydi?26 oktabr 18:42Atigi 5 kishi biladigan sir: 2026 yilgi “Oltin to‘p” sohibi kim bo‘lishi nega yashirilmoqda?Atigi 5 kishi biladigan sir: 2026 yilgi “Oltin to‘p” sohibi kim bo‘lishi nega yashirilmoqda?25 oktabr 21:19Samir Nasri “Oltin to‘p” natijalari bo‘yicha shov-shuvli bayonot berdiSamir Nasri “Oltin to‘p” natijalari bo‘yicha shov-shuvli bayonot berdiBugun 18:01Sodiq Xon: “73 ta gol — Keyn endi rasman barcha davrlarning eng buyuklaridan biri"Sodiq Xon: “73 ta gol — Keyn endi rasman barcha davrlarning eng buyuklaridan biri"Kecha 23:13“Bavariya” rahbari Harri Keynning “Oltin to‘p” uchun kurashdagi g‘alabasi sababini ochiqladi“Bavariya” rahbari Harri Keynning “Oltin to‘p” uchun kurashdagi g‘alabasi sababini ochiqladiKecha 16:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi