APLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdi

·47·Sport
APLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • APLning 5-turida "Brayton"
  • "Arsenal"ni 3:0 hisobida mag'lub etib, kutilmagan sensatsiyaga sabab bo'ldi.
  • Ushbu mag'lubiyat "Arsenal"ning mavsumdagi ilk yutqazishi bo'ldi va ularning turnir jadvalidagi o'rniga ta'sir qildi.
  • "Brayton" esa bu g'alaba evaziga 10 ochko jamg'arib, 3-o'ringa ko'tarildi.

Angliya Premer-ligasining 5-turi doirasida bo‘lib o‘tgan uchrashuvlar futbol jamoatchiligiga haqiqiy kutilmagan natijalarni taqdim etdi. Musobaqa peshqadamlari safida borayotgan va chempionlikning bosh da’vogarlaridan biri hisoblangan Londonning «Arsenal» klubi safarda «Brayton» mehmoni bo‘lib, muxlislarini shokka tushirgan yirik hisobdagi mag‘lubiyatni qabul qilib oldi. Mikel Arteta shogirdlari o‘z darvozalaridan javobsiz 3 ta to‘p o‘tkazib yuborib, mavsumdagi ilk mag‘lubiyatini rasmiylashtirishdi.

«Chaykalar»ning bu sensatsion va ishonchli g‘alabasi ularni 10 ochko bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri turnir jadvalining 3-pog‘onasiga olib chiqdi. Parallel ravishda kechgan qiziqarli bahslarda esa «Everton» o‘z maydonida «Ipsvich» ustidan minimal hisobda zafar quchgan bo‘lsa, «Nyukasl» mavsum boshida barchani hayratda qoldirayotgan «Hall Siti»ning shiddatini 2:1 hisobida to‘xtatib qoldi.

Xo‘sh, Saka, Edegor, Havers va Bruno Gimaraes kabi elita yulduzlariga ega «Arsenal» nega «Brayton» qarshisida mutlaqo ojiz qoldi, Artetaning taktikasi qayerda pand berdi va ushbu yirik mag‘lubiyat London jamoasining chempionlik poygasidagi rejalariga qanday zarba beradi?

«"Arsenal"ni shokka tushirgan 3 ta zarba»: Braytondagi bahs xronikasi

«Ameks» stadionida kechgan markaziy sensatsiyaning asosiy tafsilotlari:

  • Paskal Gross va hisobning ochilishi (31'): Mezbonlarning tajribali yetakchisi Paskal Gross londonliklar mudofaasidagi bo‘shliqni aniq jazolab, David Rayya darvozasini ishg‘ol qildi (1:0);

  • Bo‘lim so‘ngidagi sovuq dush (45'): Birinchi taym yakunlanishi arafasida Kostoulas ikkinchi to‘pni kiritib, Arteta jamoasini og‘ir ahvolga solib qo‘ydi (2:0);

  • Andresdan so‘nggi nuqta (57'): Ikkinchi bo‘limda ham o‘ziga kela olmagan «Arsenal» qarshi hujumda yana bir gol o‘tkazib yubordi va hisob 3:0 ko‘rinishiga keldi;

  • Mavsumdagi ilk mag‘lubiyat: To‘rt tur davomida 12 ochko jamg‘arib 2-o‘rinda kelayotgan londonliklarning mukammal seriyasiga chek qo‘yildi.

«Brayton» — «Arsenal» va 5-turning boshqa o‘yinlari qaydnomasi

APL 5-turi doirasida yakunlangan 3 ta uchrashuvning to‘liq rasmiy protokoli:

O‘yin

Hisob

Gol mualliflari

Jamoalarning ochkolari va o‘rni

Brayton — Arsenal

3 : 0

Gross 31', Kostoulas 45', Andres 57'

«Brayton» (10 ochko, 3-o‘rin) / «Arsenal» (12 ochko, 2-o‘rin)

Nyukasl — Hall Siti

2 : 1

Uillok 3', Holl 7' — Cho 67'

«Nyukasl» (8 ochko, 8-o‘rin) / «Hall Siti» (8 ochko, 7-o‘rin)

Everton — Ipsvich

1 : 0

Barri 11'

«Everton» (9 ochko, 5-o‘rin) / «Ipsvich» (6 ochko, 11-o‘rin)

  • «Brayton» tarkibi: Verbruggen, Kadioglu, Vushkovich, Struyk, Boskali, Gross, Ayari, Gomes, Andres, de Kuyper, Kostulas;

  • «Arsenal» tarkibi: Rayya, Timber, Konsa, Gabriel, Kalafiori, Rays, Gimaraes, Saka, Edegor, Solis, Havers.

«Nyukasl»ning chaqmoqdek boshlanishi va «Everton»ning 1:0 irodasi

Turning qolgan ikki qarama-qarshiligidagi muhim jihatlar:

  • «Qarg‘alar»ning 7 daqiqalik bo‘roni: «Nyukasl» o‘z maydonida «Hall Siti»ga qarshi o‘yinda ilk daqiqalardanoq hujumga tashlandi — 3-daqiqada Jo Uillok, 7-daqiqada Lyuis Holl gol urib, bahs taqdirini hal qildi; mehmonlarning 67-daqiqadagi javob to‘pi sensatsiyaga yetmadi;

  • Liverpuldagi mudofaa mahorati: «Gudison Park»da «Everton» Lui Barrining 11-daqiqada kiritgan yagona golini o‘yin oxirigacha saqlab qoldi va qiyin kurashda 3 ochkoni qo‘lga kiritib, 9 ochko bilan 5-pog‘onaga ko‘tarildi.

Taktik tahlil: Ekspertlar «Arsenal»ning qulashi haqida

Angliya futboli tahlilchilari va ekspertlarining asosiy xulosalari:

  • Markazdagi bog‘lamlar uzilishi: Deklan Rays va yangi qo‘shilgan Bruno Gimaraes juftligi maydon markazini «Brayton»ning tezkor pressingiga topshirib qo‘ydi va raqibning qarshi hujumlarini to‘xtata olmadi;

  • «Chaykalar»ning mukammal o‘yin rejasi: Mezbonlar to‘p bilan kamroq harakatlangan bo‘lsa-da, qanotlardan uyushtirilgan tezkor vertikal reydlar orqali «Arsenal» himoya chizig‘ini chil-parchin qildi;

  • Psixologik sinov: Avvalgi turlarda ishonchli ko‘ringan Arteta jamoasi uchun 0:3 hisobidagi bunday og‘ir zarba chempionlik poygasidagi barqarorlik haqida jiddiy savollarni kun tartibiga chiqarmoqda.

Braytondagi mazkur yirik mag‘lubiyat APLda har qanday grand klub ham birgina noto‘g‘ri taktika sababli kutilmagan zarbaga uchrashi mumkinligini yana bir bor isbotlab berdi.

Sizningcha, «Arsenal»ning «Brayton»ga qarshi bahsdagi 0:3 hisobidagi mag‘lubiyati tasodifiy qoqilishmi yoki Mikel Arteta jamoasida chuqur taktik inqiroz boshlanmoqdami? Bu yilgi chempionlik kurashida «to‘pchilar» yana asosiy favorit bo‘la oladimi deb o‘ylaysiz? O‘z tahliliy fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda APL 5-turidagi ushbu shov-shuvli sensatsiya sharhini barcha futbol ixlosmandlari va yaqinlaringizga ulashing!

ArsenalBraytonMikel ArtetaAPL 5-tur
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

De Zerbiga qarshi «daf bo‘l!» hayqiriqlari: «Tottenhem» muxlislari g‘azab otiga mindiDe Zerbiga qarshi «daf bo‘l!» hayqiriqlari: «Tottenhem» muxlislari g‘azab otiga mindiBugun, 21:44«Bashakshehir»ning «Genchlerbirligi»ga qarshi asosiy tarkibi e’lon qilindi«Bashakshehir»ning «Genchlerbirligi»ga qarshi asosiy tarkibi e’lon qilindiBugun, 21:35Mourino «Real» mashg‘ulotlariga uni olib kirdi: «Atletiko»ni taslim eti uchun yangi qurolMourino «Real» mashg‘ulotlariga uni olib kirdi: «Atletiko»ni taslim eti uchun yangi qurolBugun, 20:20«Aston Villa» mehmonda «Tottenhem»ni tiz cho‘ktirdi: «Shporlar» mag‘lubiyatdan qocha olmadi«Aston Villa» mehmonda «Tottenhem»ni tiz cho‘ktirdi: «Shporlar» mag‘lubiyatdan qocha olmadiBugun, 20:11Flamarionning benefisi!: «Paxtakor» G‘uzorda kamchilikda o‘ynab «Mash’al»ni taslim etdiFlamarionning benefisi!: «Paxtakor» G‘uzorda kamchilikda o‘ynab «Mash’al»ni taslim etdiBugun, 20:04Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...Bugun, 20:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng