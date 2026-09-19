APLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- APLning 5-turida "Brayton"
- "Arsenal"ni 3:0 hisobida mag'lub etib, kutilmagan sensatsiyaga sabab bo'ldi.
- Ushbu mag'lubiyat "Arsenal"ning mavsumdagi ilk yutqazishi bo'ldi va ularning turnir jadvalidagi o'rniga ta'sir qildi.
- "Brayton" esa bu g'alaba evaziga 10 ochko jamg'arib, 3-o'ringa ko'tarildi.
Angliya Premer-ligasining 5-turi doirasida bo‘lib o‘tgan uchrashuvlar futbol jamoatchiligiga haqiqiy kutilmagan natijalarni taqdim etdi. Musobaqa peshqadamlari safida borayotgan va chempionlikning bosh da’vogarlaridan biri hisoblangan Londonning «Arsenal» klubi safarda «Brayton» mehmoni bo‘lib, muxlislarini shokka tushirgan yirik hisobdagi mag‘lubiyatni qabul qilib oldi. Mikel Arteta shogirdlari o‘z darvozalaridan javobsiz 3 ta to‘p o‘tkazib yuborib, mavsumdagi ilk mag‘lubiyatini rasmiylashtirishdi.
«Chaykalar»ning bu sensatsion va ishonchli g‘alabasi ularni 10 ochko bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri turnir jadvalining 3-pog‘onasiga olib chiqdi. Parallel ravishda kechgan qiziqarli bahslarda esa «Everton» o‘z maydonida «Ipsvich» ustidan minimal hisobda zafar quchgan bo‘lsa, «Nyukasl» mavsum boshida barchani hayratda qoldirayotgan «Hall Siti»ning shiddatini 2:1 hisobida to‘xtatib qoldi.
Xo‘sh, Saka, Edegor, Havers va Bruno Gimaraes kabi elita yulduzlariga ega «Arsenal» nega «Brayton» qarshisida mutlaqo ojiz qoldi, Artetaning taktikasi qayerda pand berdi va ushbu yirik mag‘lubiyat London jamoasining chempionlik poygasidagi rejalariga qanday zarba beradi?
«"Arsenal"ni shokka tushirgan 3 ta zarba»: Braytondagi bahs xronikasi
«Ameks» stadionida kechgan markaziy sensatsiyaning asosiy tafsilotlari:
Paskal Gross va hisobning ochilishi (31'): Mezbonlarning tajribali yetakchisi Paskal Gross londonliklar mudofaasidagi bo‘shliqni aniq jazolab, David Rayya darvozasini ishg‘ol qildi (1:0);
Bo‘lim so‘ngidagi sovuq dush (45'): Birinchi taym yakunlanishi arafasida Kostoulas ikkinchi to‘pni kiritib, Arteta jamoasini og‘ir ahvolga solib qo‘ydi (2:0);
Andresdan so‘nggi nuqta (57'): Ikkinchi bo‘limda ham o‘ziga kela olmagan «Arsenal» qarshi hujumda yana bir gol o‘tkazib yubordi va hisob 3:0 ko‘rinishiga keldi;
Mavsumdagi ilk mag‘lubiyat: To‘rt tur davomida 12 ochko jamg‘arib 2-o‘rinda kelayotgan londonliklarning mukammal seriyasiga chek qo‘yildi.
«Brayton» — «Arsenal» va 5-turning boshqa o‘yinlari qaydnomasi
APL 5-turi doirasida yakunlangan 3 ta uchrashuvning to‘liq rasmiy protokoli:
O‘yin
Hisob
Gol mualliflari
Jamoalarning ochkolari va o‘rni
Brayton — Arsenal
3 : 0
Gross 31', Kostoulas 45', Andres 57'
«Brayton» (10 ochko, 3-o‘rin) / «Arsenal» (12 ochko, 2-o‘rin)
Nyukasl — Hall Siti
2 : 1
Uillok 3', Holl 7' — Cho 67'
«Nyukasl» (8 ochko, 8-o‘rin) / «Hall Siti» (8 ochko, 7-o‘rin)
Everton — Ipsvich
1 : 0
Barri 11'
«Everton» (9 ochko, 5-o‘rin) / «Ipsvich» (6 ochko, 11-o‘rin)
«Brayton» tarkibi: Verbruggen, Kadioglu, Vushkovich, Struyk, Boskali, Gross, Ayari, Gomes, Andres, de Kuyper, Kostulas;
«Arsenal» tarkibi: Rayya, Timber, Konsa, Gabriel, Kalafiori, Rays, Gimaraes, Saka, Edegor, Solis, Havers.
«Nyukasl»ning chaqmoqdek boshlanishi va «Everton»ning 1:0 irodasi
Turning qolgan ikki qarama-qarshiligidagi muhim jihatlar:
«Qarg‘alar»ning 7 daqiqalik bo‘roni: «Nyukasl» o‘z maydonida «Hall Siti»ga qarshi o‘yinda ilk daqiqalardanoq hujumga tashlandi — 3-daqiqada Jo Uillok, 7-daqiqada Lyuis Holl gol urib, bahs taqdirini hal qildi; mehmonlarning 67-daqiqadagi javob to‘pi sensatsiyaga yetmadi;
Liverpuldagi mudofaa mahorati: «Gudison Park»da «Everton» Lui Barrining 11-daqiqada kiritgan yagona golini o‘yin oxirigacha saqlab qoldi va qiyin kurashda 3 ochkoni qo‘lga kiritib, 9 ochko bilan 5-pog‘onaga ko‘tarildi.
Taktik tahlil: Ekspertlar «Arsenal»ning qulashi haqida
Angliya futboli tahlilchilari va ekspertlarining asosiy xulosalari:
Markazdagi bog‘lamlar uzilishi: Deklan Rays va yangi qo‘shilgan Bruno Gimaraes juftligi maydon markazini «Brayton»ning tezkor pressingiga topshirib qo‘ydi va raqibning qarshi hujumlarini to‘xtata olmadi;
«Chaykalar»ning mukammal o‘yin rejasi: Mezbonlar to‘p bilan kamroq harakatlangan bo‘lsa-da, qanotlardan uyushtirilgan tezkor vertikal reydlar orqali «Arsenal» himoya chizig‘ini chil-parchin qildi;
Psixologik sinov: Avvalgi turlarda ishonchli ko‘ringan Arteta jamoasi uchun 0:3 hisobidagi bunday og‘ir zarba chempionlik poygasidagi barqarorlik haqida jiddiy savollarni kun tartibiga chiqarmoqda.
Braytondagi mazkur yirik mag‘lubiyat APLda har qanday grand klub ham birgina noto‘g‘ri taktika sababli kutilmagan zarbaga uchrashi mumkinligini yana bir bor isbotlab berdi.
Sizningcha, «Arsenal»ning «Brayton»ga qarshi bahsdagi 0:3 hisobidagi mag‘lubiyati tasodifiy qoqilishmi yoki Mikel Arteta jamoasida chuqur taktik inqiroz boshlanmoqdami? Bu yilgi chempionlik kurashida «to‘pchilar» yana asosiy favorit bo‘la oladimi deb o‘ylaysiz? O‘z tahliliy fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda APL 5-turidagi ushbu shov-shuvli sensatsiya sharhini barcha futbol ixlosmandlari va yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…