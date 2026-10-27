France Football rahbari “Oltin to‘p-2026” ortidagi nozik sirlarni oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- France Football rahbari Vensan Garsiya Lamin Yamalning «Oltin to‘p-2026» mukofotini qo‘lga kirita olmaganiga Ispaniya terma jamoasi a’zolari o‘rtasida ovozlarning Rodri va Yamal o‘rtasida taqsimlanib ketgani sabab bo‘lganini ma’lum qildi.
- Shuningdek, Yamalning mundialni jarohat bilan boshlab, turnirda atigi bir marta gol urgani hamda Ispaniya jamoasining yaxlit tizimga tayangani uning shaxsiy sovrinni olishiga to‘sqinlik qilgan.
Londonda bo‘lib o‘tgan «Oltin to‘p-2026» (Ballon d'Or) taqdimotidan so‘ng futbol jamoatchiligi orasidagi eng katta savollardan biri ochiqlandi: nima sababdan Jahon chempioni va La Liga g‘olibi bo‘lgan 19 yoshli fenomen Lamin Yamal bosh mukofotni qo‘lga kirita olmadi? Mazkur masalaga France Football bosh muharriri va mukofot rahbari Vensan Garsiya Sport.es nashriga bergan intervyusida aniqlik kiritdi.
Garsiyaning fikricha, Ispaniya milliy terma jamoasi a’zolari o‘rtasida ovozlarning bo‘linib ketgani va «Barselona» yarimhimoyachisi Rodrining yuqori ballari Yamalga bosh sovrinni olishga to‘sqinlik qilgan.
Ovozlarning taqsimlanishi va jamoaviy futbol fenomeni
Vensan Garsiya ovoz berishdagi hal qiluvchi psixologik va taktik omillarni ochiq tushuntirib berdi:
Ispaniyalik yulduzlar raqobati: «Menimcha, jahon chempioni bo‘lgan Ispaniya safida ovozlar Rodri va Lamin Yamal o‘rtasida taqsimlanib ketdi. Rodri Laminga berilishi mumkin bo‘lgan muhim ovozlarning bir qismini o‘ziga og‘dirib oldi», — deya ta’kidladi u;
Yakka yulduz emas, yaxlit jamoa: Ispaniya milliy jamoasi 2026 yilgi Jahon chempionatida alohida shaxslarga emas, balki yaxlit tizimga tayanib o‘ynadi. Shu bois hakamlar hay’ati uchun aynan bir futbolchining shaxsiy rolini ajratib ko‘rsatish murakkab kechgan;
Yamalning mundialdagi ko‘rsatkichi: Tashkilotchining so‘zlariga ko‘ra, Lamin musobaqani jarohat bilan boshlagan va turnir davomida atigi bir marta to‘p kiritgan, bu ham baholashda hisobga olingan.
Harri Keynning afzalligi va shaxsiy ovoz berish iqrori
Tadbir rahbari g‘olib bo‘lgan Harri Keynning ustunligi va o‘z tanlovi haqida ham to‘xtalib o‘tdi:
Keynning mukammal mavsumi: «Harri Keynga kelsak, u haqiqatan ham buyuk to‘purar. Hakamlar hay’ati uni barcha nomzodlar orasida eng mukammal uyg‘unlashgan sifatlarni namoyish etgan futbolchi deb hisobladi», — dedi Garsiya;
Kutilmagan shaxsiy ovoz: Vensan Garsiya o‘zi ham yakunda g‘olib chiqmagan nomzodga ovoz berganini tan oldi: «Men ham g‘olib bo‘lmagan futbolchiga ovoz berdim. Nazarimda, u ham mukofotga juda loyiq edi. Bu haqda shanba kuni to‘liq bilib olasiz».
«Oltin to‘p-2026» yetakchilar to‘rtligi
O‘rin
Futbolchi
Klubi va terma jamoasi
Erishgan asosiy mavqei
1
Harri Keyn
«Bavariya» / Angliya
«Oltin to‘p» sohibi, mavsumda 73 ta gol
2
«Real Madrid» / Fransiya
Ikkinchi o‘rin sohibi
3
Lamin Yamal
«Barselona» / Ispaniya
«Kopa Trofi» sohibi, JCH g‘olibi
4
Rodri
«Barselona» / Ispaniya
JCH g‘olibi, asosiy ovozlarni bo‘lib olgan
Izohlar 0
…