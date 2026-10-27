France Football rahbari “Oltin to‘p-2026” ortidagi nozik sirlarni oshkor qildi

·75·Sport
France Football rahbari “Oltin to‘p-2026” ortidagi nozik sirlarni oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • France Football rahbari Vensan Garsiya Lamin Yamalning «Oltin to‘p-2026» mukofotini qo‘lga kirita olmaganiga Ispaniya terma jamoasi a’zolari o‘rtasida ovozlarning Rodri va Yamal o‘rtasida taqsimlanib ketgani sabab bo‘lganini ma’lum qildi.
  • Shuningdek, Yamalning mundialni jarohat bilan boshlab, turnirda atigi bir marta gol urgani hamda Ispaniya jamoasining yaxlit tizimga tayangani uning shaxsiy sovrinni olishiga to‘sqinlik qilgan.

Londonda bo‘lib o‘tgan «Oltin to‘p-2026» (Ballon d'Or) taqdimotidan so‘ng futbol jamoatchiligi orasidagi eng katta savollardan biri ochiqlandi: nima sababdan Jahon chempioni va La Liga g‘olibi bo‘lgan 19 yoshli fenomen Lamin Yamal bosh mukofotni qo‘lga kirita olmadi? Mazkur masalaga France Football bosh muharriri va mukofot rahbari Vensan Garsiya Sport.es nashriga bergan intervyusida aniqlik kiritdi.

Garsiyaning fikricha, Ispaniya milliy terma jamoasi a’zolari o‘rtasida ovozlarning bo‘linib ketgani va «Barselona» yarimhimoyachisi Rodrining yuqori ballari Yamalga bosh sovrinni olishga to‘sqinlik qilgan.

Ovozlarning taqsimlanishi va jamoaviy futbol fenomeni

Vensan Garsiya ovoz berishdagi hal qiluvchi psixologik va taktik omillarni ochiq tushuntirib berdi:

  • Ispaniyalik yulduzlar raqobati: «Menimcha, jahon chempioni bo‘lgan Ispaniya safida ovozlar Rodri va Lamin Yamal o‘rtasida taqsimlanib ketdi. Rodri Laminga berilishi mumkin bo‘lgan muhim ovozlarning bir qismini o‘ziga og‘dirib oldi», — deya ta’kidladi u;

  • Yakka yulduz emas, yaxlit jamoa: Ispaniya milliy jamoasi 2026 yilgi Jahon chempionatida alohida shaxslarga emas, balki yaxlit tizimga tayanib o‘ynadi. Shu bois hakamlar hay’ati uchun aynan bir futbolchining shaxsiy rolini ajratib ko‘rsatish murakkab kechgan;

  • Yamalning mundialdagi ko‘rsatkichi: Tashkilotchining so‘zlariga ko‘ra, Lamin musobaqani jarohat bilan boshlagan va turnir davomida atigi bir marta to‘p kiritgan, bu ham baholashda hisobga olingan.

Harri Keynning afzalligi va shaxsiy ovoz berish iqrori

Tadbir rahbari g‘olib bo‘lgan Harri Keynning ustunligi va o‘z tanlovi haqida ham to‘xtalib o‘tdi:

  • Keynning mukammal mavsumi: «Harri Keynga kelsak, u haqiqatan ham buyuk to‘purar. Hakamlar hay’ati uni barcha nomzodlar orasida eng mukammal uyg‘unlashgan sifatlarni namoyish etgan futbolchi deb hisobladi», — dedi Garsiya;

  • Kutilmagan shaxsiy ovoz: Vensan Garsiya o‘zi ham yakunda g‘olib chiqmagan nomzodga ovoz berganini tan oldi: «Men ham g‘olib bo‘lmagan futbolchiga ovoz berdim. Nazarimda, u ham mukofotga juda loyiq edi. Bu haqda shanba kuni to‘liq bilib olasiz».

«Oltin to‘p-2026» yetakchilar to‘rtligi

O‘rin

Futbolchi

Klubi va terma jamoasi

Erishgan asosiy mavqei

1

Harri Keyn

«Bavariya» / Angliya

«Oltin to‘p» sohibi, mavsumda 73 ta gol

2

Kilian Mbappe

«Real Madrid» / Fransiya

Ikkinchi o‘rin sohibi

3

Lamin Yamal

«Barselona» / Ispaniya

«Kopa Trofi» sohibi, JCH g‘olibi

4

Rodri

«Barselona» / Ispaniya

JCH g‘olibi, asosiy ovozlarni bo‘lib olgan

Oltin to‘p-2026Lamin YamalHarri KeynVensan Garsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mavsum davomida 73 ta gol: Harri Keyn Londonda Gerd Myuller sovrinini qabul qilib oldiMavsum davomida 73 ta gol: Harri Keyn Londonda Gerd Myuller sovrinini qabul qilib oldiBugun 07:13Tarixiy oqshom: “Oltin to‘p-2026” g‘oliblari va kuchli o‘nlik ro‘yxati e’lon qilindiTarixiy oqshom: “Oltin to‘p-2026” g‘oliblari va kuchli o‘nlik ro‘yxati e’lon qilindiBugun 07:08“PSJ” qatorasiga ikkinchi bor jahonning eng yaxshi klubi deb topildi“PSJ” qatorasiga ikkinchi bor jahonning eng yaxshi klubi deb topildiBugun 08:04Luis de la Fuente yilning eng kuchli murabbiyi deb e’lon qilindiLuis de la Fuente yilning eng kuchli murabbiyi deb e’lon qilindiBugun 08:01Simon Kurtua va Martinesni ortda qoldirib, dunyoning 1-raqamli darvozaboniga aylandiSimon Kurtua va Martinesni ortda qoldirib, dunyoning 1-raqamli darvozaboniga aylandiBugun 07:57«8 o‘yinda 17 ta ochko!»: Rafinyadan aqlbovar qilmas start va «Oltin to‘p» mojarosi!«8 o‘yinda 17 ta ochko!»: Rafinyadan aqlbovar qilmas start va «Oltin to‘p» mojarosi!20 sentabr 11:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi