26 oktyabr kungi taqdirlash intrigasi oshkor bo‘ldi: Ispaniya ustozi bosh mukofotga ega chiqadi

·40·Sport
26 oktyabr kungi taqdirlash intrigasi oshkor bo‘ldi: Ispaniya ustozi bosh mukofotga ega chiqadi

Fransiyaning nufuzli France Football nashri tomonidan o‘tkaziladigan «Yilning eng yaxshi erkak murabbiyi» sovrini sohibi marosim oldidan oshkor bo‘ldi. Ispaniyaning Mundo Deportivo nashri tarqatgan insaydga ko‘ra, Ispaniya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuyente yakuniy ovoz berish natijalariga ko‘ra «PSJ» ustozi Luis Enrikeni ortda qoldirib, bosh sovrinni qo‘lga kiritdi.

Ushbu nufuzli mukofotlarni topshirishga bag‘ishlangan tantanali marosim 26 oktyabr, dushanba kuni bo‘lib o‘tadi.

Tantanali tashrif: Ispaniya federatsiyasi rahbariyati kuzatuvida

Ispaniyalik mutaxassis taqdirlash kechasiga katta delegatsiya bilan tashrif buyuradi:

  • Marosimdagi ishtirok: Luis de la Fuyente Parij shahrida bo‘lib o‘tadigan bayramona taqdirlash kechasida shaxsan qatnashadi;

  • Federatsiya ko‘magi: Unga Ispaniya qirollik futbol federatsiyasi prezidenti Rafael Luosan hamda tashkilotning boshqa rasmiy mutasaddilari rasman hamrohlik qiladi.

To‘qnashuv: Jahon chempionligi YECHL bosh sovrinidan ustun keldi

Ikki buyuk ispaniyalik murabbiy o‘rtasidagi raqobat joriy yilda futbol olamidagi eng yorqin qarama-qarshiliklardan biriga aylandi:

  • Luis de la Fuyente: Boshchiligidagi Ispaniya milliy jamoasi 2026 yilning yozida o‘tkazilgan mundialda tengsiz bo‘lib, jahon chempionligi shohsupasiga ko‘tarildi;

  • Luis Enrike: Boshqaruvidagi «PSJ» klubi esa klublar miqyosidagi eng nufuzli musobaqa — UYEFA Chempionlar ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritgan edi.

Yakunda ovoz beruvchilar terma jamoa miqyosidagi eng yirik turnir — Jahon chempionati g‘olibligini klublar o‘rtasidagi YECHL muvaffaqiyatidan ustunroq baholashdi.

Luis de la FuyenteFrance FootballIspaniya milliy terma jamoasiLuis Enrike
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

39 talik mo‘jiza: Ispaniya Angliyani tiz cho‘ktirib, mutlaq jahon rekordini o‘rnatdi!39 talik mo‘jiza: Ispaniya Angliyani tiz cho‘ktirib, mutlaq jahon rekordini o‘rnatdi!27 sentabr 08:53Luis de la Fuente: Xorvatiya bilan oʻyin qiyin kechadiLuis de la Fuente: Xorvatiya bilan oʻyin qiyin kechadi6 oktabr 00:18Luis de la Fuente: Lamin Yamal afsonaga aylanish yoʻlida bormoqdaLuis de la Fuente: Lamin Yamal afsonaga aylanish yoʻlida bormoqda4 oktabr 11:11Luis de la Fuente Chexiya bilan oʻyinda tarkibni oʻzgartirishi mumkinLuis de la Fuente Chexiya bilan oʻyinda tarkibni oʻzgartirishi mumkin3 oktabr 00:54Lamin Yamal Sevilyada sehr koʻrsatdiLamin Yamal Sevilyada sehr koʻrsatdi30 sentabr 11:14Luis de la Fuente Ispaniya futbolchilari “Oltin toʻp”ga loyiqligini aytdiLuis de la Fuente Ispaniya futbolchilari “Oltin toʻp”ga loyiqligini aytdi11 sentabr 10:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi