26 oktyabr kungi taqdirlash intrigasi oshkor bo‘ldi: Ispaniya ustozi bosh mukofotga ega chiqadi
Fransiyaning nufuzli France Football nashri tomonidan o‘tkaziladigan «Yilning eng yaxshi erkak murabbiyi» sovrini sohibi marosim oldidan oshkor bo‘ldi. Ispaniyaning Mundo Deportivo nashri tarqatgan insaydga ko‘ra, Ispaniya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuyente yakuniy ovoz berish natijalariga ko‘ra «PSJ» ustozi Luis Enrikeni ortda qoldirib, bosh sovrinni qo‘lga kiritdi.
Ushbu nufuzli mukofotlarni topshirishga bag‘ishlangan tantanali marosim 26 oktyabr, dushanba kuni bo‘lib o‘tadi.
Tantanali tashrif: Ispaniya federatsiyasi rahbariyati kuzatuvida
Ispaniyalik mutaxassis taqdirlash kechasiga katta delegatsiya bilan tashrif buyuradi:
Marosimdagi ishtirok: Luis de la Fuyente Parij shahrida bo‘lib o‘tadigan bayramona taqdirlash kechasida shaxsan qatnashadi;
Federatsiya ko‘magi: Unga Ispaniya qirollik futbol federatsiyasi prezidenti Rafael Luosan hamda tashkilotning boshqa rasmiy mutasaddilari rasman hamrohlik qiladi.
To‘qnashuv: Jahon chempionligi YECHL bosh sovrinidan ustun keldi
Ikki buyuk ispaniyalik murabbiy o‘rtasidagi raqobat joriy yilda futbol olamidagi eng yorqin qarama-qarshiliklardan biriga aylandi:
Luis de la Fuyente: Boshchiligidagi Ispaniya milliy jamoasi 2026 yilning yozida o‘tkazilgan mundialda tengsiz bo‘lib, jahon chempionligi shohsupasiga ko‘tarildi;
Luis Enrike: Boshqaruvidagi «PSJ» klubi esa klublar miqyosidagi eng nufuzli musobaqa — UYEFA Chempionlar ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritgan edi.
Yakunda ovoz beruvchilar terma jamoa miqyosidagi eng yirik turnir — Jahon chempionati g‘olibligini klublar o‘rtasidagi YECHL muvaffaqiyatidan ustunroq baholashdi.
Izohlar 0
…