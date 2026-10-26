Lionel Messi nima sababdan 2026 yilgi “Oltin to‘p” taqdimotiga bormaydi?

·56·Sport
Lionel Messi nima sababdan 2026 yilgi “Oltin to‘p” taqdimotiga bormaydi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Inter Mayami» klubi sardori Lionel Messi 26 oktyabr kuni Londonda bo'lib o'tadigan «Oltin to'p» taqdimot marosimida ishtirok etmaydi.
  • The Touchline manbasiga ko'ra, 39 yoshli futbolchining tadbirga bormasligiga tig'iz o'yinlar taqvimi, safar uzoqligi yoki boshqa nomzodlarning favorit ekani sabab bo'lishi mumkin.
  • Messi 30 nafar da'vogar orasidagi yagona MLS vakili bo'lishiga qaramay, u sakkiz karra sovrin sohibi sifatida rekordchi hisoblanadi.

Amerika Qo‘shma Shtatlarining «Inter Mayami» klubi sardori va jahon futboli afsonasi Lionel Messi 2026 yilgi «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) taqdimot marosimida ishtirok etmaydi. Bu haqda The Touchline manbasi rasmiy xabar tarqatdi.

Marosim joriy yilning 26 oktyabr oqshomida Buyuk Britaniya poytaxti London shahridagi mashhur «Palladium» (London Palladium) teatrida bo‘lib o‘tadi. Ushbu gala-kecha bir qator o‘ziga xos tarixiy voqeliklar bilan alohida ajralib turibdi.

Londondagi ilk taqdimot va France Football'ning 70 yillik to‘yi

Joriy yildagi «Oltin to‘p» tadbiri futbol tarixidagi muhim sanaga to‘g‘ri kelmoqda:

  • Ilk bor Britaniya poytaxtida: Nufuzli jurnal France Football tomonidan 1956 yilda ta’sis etilgan mazkur mukofot o‘z tarixida ilk marta Londonda topshirilmoqda;

  • 70 yillik yubiley: Jahonning eng yaxshi futbolchisiga beriladigan ushbu eng nufuzli individual sovrin joriy yilda rasman o‘zining 70 yilligini nishonlamoqda;

  • Tarixiy manzil: Marosimga mezbonlik qilish uchun an’anaviy Parij sahnalaridan so‘ng Londonning ko‘hna va hashamatli «Palladium» teatri tanlab olindi.

Messi — MLSning yagona vakili va 8 karra mutlaq rekordchi

39 yoshli futbol dahosining tadbirda bo‘lmasligiga qaramay, uning nomzodi va rekordlari yana bir bor diqqat markaziga tushdi:

  • 30 talik ro‘yxatdagi yagona MLS vakili: Lionel Messi joriy yilda «Oltin to‘p» uchun kurashadigan 30 nafar da’vogarlar safiga kiritildi va bu borada Shimoliy Amerika oliy ligasidan (MLS) ko‘rsatilgan yagona amaldagi futbolchi bo‘ldi;

  • Yetib bo‘lmas rekord — 8 ta «Oltin to‘p»: Argentinalik yulduz mazkur mukofotni eng ko‘p yutgan futbolchi sifatida tarixga kirgan. U ushbu sovrinni jami sakkiz marta (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 va 2023 yillarda) boshi uzra baland ko‘targan;

  • Tashrifdan voz kechish sababi: Hozircha yulduzning marosimga bormasligiga tig‘iz o‘yinlar taqvimi, safar uzoqligi yoki mukofot uchun boshqa asosiy da’vogarlarning favorit ekani omillari asosiy sabab sifatida ko‘rsatilmoqda.

Lionel Messining tarixiy «Oltin to‘p»lari

Mukofot soni

Qo‘lga kiritilgan yillar

O‘sha paytdagi jamoasi

1–4

2009, 2010, 2011, 2012

«Barselona»

5–6

2015, 2019

«Barselona»

7

2021

«Pari Sen-Jermen»

8

2023

«Inter Mayami» / PSJ

Lionel MessiOltin to‘pInter MayamiFrance Football
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Atigi 5 kishi biladigan sir: 2026 yilgi “Oltin to‘p” sohibi kim bo‘lishi nega yashirilmoqda?Atigi 5 kishi biladigan sir: 2026 yilgi “Oltin to‘p” sohibi kim bo‘lishi nega yashirilmoqda?Kecha 21:19Londonda kutilayotgan sensatsiya: Messi oilasi bilan «Oltin to‘p» tadbiriga tashrif buyuradiLondonda kutilayotgan sensatsiya: Messi oilasi bilan «Oltin to‘p» tadbiriga tashrif buyuradi12 oktabr 20:0726 oktyabr kungi taqdirlash intrigasi oshkor bo‘ldi: Ispaniya ustozi bosh mukofotga ega chiqadi26 oktyabr kungi taqdirlash intrigasi oshkor bo‘ldi: Ispaniya ustozi bosh mukofotga ega chiqadi24 oktabr 15:27Kazemirodan avtogol: “Inter Mayami” Nyu-Yorkda mag‘lubiyatga uchradiKazemirodan avtogol: “Inter Mayami” Nyu-Yorkda mag‘lubiyatga uchradiKecha 08:47Lionel Messi faoliyatidagi eng yuqori cho‘qqi va eng muhim gollarini aytdiLionel Messi faoliyatidagi eng yuqori cho‘qqi va eng muhim gollarini aytdi23 oktabr 20:24Messidan iqror: Argentinalik afsona qaysi gollarini eng muhim deb biladi?Messidan iqror: Argentinalik afsona qaysi gollarini eng muhim deb biladi?22 oktabr 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi