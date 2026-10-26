Lionel Messi nima sababdan 2026 yilgi “Oltin to‘p” taqdimotiga bormaydi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Inter Mayami» klubi sardori Lionel Messi 26 oktyabr kuni Londonda bo'lib o'tadigan «Oltin to'p» taqdimot marosimida ishtirok etmaydi.
- The Touchline manbasiga ko'ra, 39 yoshli futbolchining tadbirga bormasligiga tig'iz o'yinlar taqvimi, safar uzoqligi yoki boshqa nomzodlarning favorit ekani sabab bo'lishi mumkin.
- Messi 30 nafar da'vogar orasidagi yagona MLS vakili bo'lishiga qaramay, u sakkiz karra sovrin sohibi sifatida rekordchi hisoblanadi.
Amerika Qo‘shma Shtatlarining «Inter Mayami» klubi sardori va jahon futboli afsonasi Lionel Messi 2026 yilgi «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) taqdimot marosimida ishtirok etmaydi. Bu haqda The Touchline manbasi rasmiy xabar tarqatdi.
Marosim joriy yilning 26 oktyabr oqshomida Buyuk Britaniya poytaxti London shahridagi mashhur «Palladium» (London Palladium) teatrida bo‘lib o‘tadi. Ushbu gala-kecha bir qator o‘ziga xos tarixiy voqeliklar bilan alohida ajralib turibdi.
Londondagi ilk taqdimot va France Football'ning 70 yillik to‘yi
Joriy yildagi «Oltin to‘p» tadbiri futbol tarixidagi muhim sanaga to‘g‘ri kelmoqda:
Ilk bor Britaniya poytaxtida: Nufuzli jurnal France Football tomonidan 1956 yilda ta’sis etilgan mazkur mukofot o‘z tarixida ilk marta Londonda topshirilmoqda;
70 yillik yubiley: Jahonning eng yaxshi futbolchisiga beriladigan ushbu eng nufuzli individual sovrin joriy yilda rasman o‘zining 70 yilligini nishonlamoqda;
Tarixiy manzil: Marosimga mezbonlik qilish uchun an’anaviy Parij sahnalaridan so‘ng Londonning ko‘hna va hashamatli «Palladium» teatri tanlab olindi.
Messi — MLSning yagona vakili va 8 karra mutlaq rekordchi
39 yoshli futbol dahosining tadbirda bo‘lmasligiga qaramay, uning nomzodi va rekordlari yana bir bor diqqat markaziga tushdi:
30 talik ro‘yxatdagi yagona MLS vakili: Lionel Messi joriy yilda «Oltin to‘p» uchun kurashadigan 30 nafar da’vogarlar safiga kiritildi va bu borada Shimoliy Amerika oliy ligasidan (MLS) ko‘rsatilgan yagona amaldagi futbolchi bo‘ldi;
Yetib bo‘lmas rekord — 8 ta «Oltin to‘p»: Argentinalik yulduz mazkur mukofotni eng ko‘p yutgan futbolchi sifatida tarixga kirgan. U ushbu sovrinni jami sakkiz marta (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 va 2023 yillarda) boshi uzra baland ko‘targan;
Tashrifdan voz kechish sababi: Hozircha yulduzning marosimga bormasligiga tig‘iz o‘yinlar taqvimi, safar uzoqligi yoki mukofot uchun boshqa asosiy da’vogarlarning favorit ekani omillari asosiy sabab sifatida ko‘rsatilmoqda.
Lionel Messining tarixiy «Oltin to‘p»lari
Mukofot soni
Qo‘lga kiritilgan yillar
O‘sha paytdagi jamoasi
1–4
2009, 2010, 2011, 2012
«Barselona»
5–6
2015, 2019
«Barselona»
7
2021
«Pari Sen-Jermen»
8
2023
«Inter Mayami» / PSJ
Izohlar 0
…