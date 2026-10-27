Harri Keyn “Oltin to‘p”ni qo‘lga kiritgach, muxlislariga ta’sirli murojaat yo‘lladi

·61·Sport
Harri Keyn “Oltin to‘p”ni qo‘lga kiritgach, muxlislariga ta’sirli murojaat yo‘lladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Bavariya» va Angliya milliy terma jamoasi hujumchisi Harri Keyn France Football nashri talqiniga ko‘ra 2026 yilning eng yaxshi futbolchisi deb topilib, «Oltin to‘p» mukofotini qo‘lga kiritdi.
  • 33 yoshli to‘purar ushbu tarixiy g‘alabadan so‘ng ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida muxlislariga tinimsiz mehnat va sabr-toqat muvaffaqiyatning asosiy omili ekanligini ta’kidlab murojaat yo‘lladi.

Fransiyaning mashhur France Football nashri talqiniga ko‘ra 2026 yilning eng yaxshi futbolchisi deb topilib, «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) mukofotini qabul qilib olgan «Bavariya» va Angliya milliy terma jamoasi hujumchisi Harri Keyn tarixiy g‘alabadan so‘ng ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida muxlislariga maxsus xabar qoldirdi.

33 yoshli to‘purar o‘zining faoliyatidagi eng yuksak shaxsiy e’tirofga erishgach, ortiqcha dabdabadan yiroq tarzda faqat tinimsiz harakat va halol mehnat insonni cho‘qqiga olib chiqishini ta’kidladi.

Keynning murojaati: Muvaffaqiyatning bosh formulasi

Futbolchi o‘zining qisqa, ammo chuqur ma’noli postida yillar davomida bosib o‘tgan mashaqqatli yo‘liga ishora qildi:

  • «Muvaffaqiyating jaranglasin»: «Jimlikda qattiq mehnat qil. Muvaffaqiyating sen uchun jaranglasin», — deya yozdi ingliz forvardi. Ushbu fikr orqali Harri Keyn ortiqcha gap-so‘zlarsiz, tanqidlarga maydondagi natijalar orqali javob qaytarish muhimligini ko‘rsatdi;

  • Mehnatga sodiqlik: Safdoshlari va millionlab muxlislar uchun o‘rnak bo‘lgan hujumchi katta marralarni zabt etishda muntazam mashg‘ulotlar va sabr-toqat hal qiluvchi omil ekanini eslatdi;

  • Muxlislarning ulkan olqishi: Futbolchining ushbu xabari qisqa vaqt ichida millionlab «layk» va izohlar to‘plab, klub hamda Angliya terma jamoasi ishqibozlari orasida katta to‘lqinlanish uyg‘otdi.

Tarixiy mavsum samarasi: Shaxsiy va jamoaviy muvaffaqiyat

«Oltin to‘p» mavsum davomida juda yuqori saviyada o‘ynagan, barqaror va sermahsul futbolchilarga beriladigan dunyoning eng nufuzli individual sovrini hisoblanadi:

  • Myunxendagi g‘alabalar: Harri Keyn yakunlangan mavsum davomida «Bavariya» safida barcha musobaqalarda yetakchilikni o‘z qo‘liga olib, to‘purarlik bo‘yicha rekordlarni yangiladi;

  • Milliy jamoadagi yetakchilik: Angliya terma jamoasi sardori sifatida ham xalqaro maydonda salmoqli natijalarga erishdi va yakunda ushbu ikki yo‘nalishdagi yuksak ko‘rsatkichlari uni mutlaq g‘oliblikka olib chiqdi;

  • Ingliz futbolidagi tarixiy voqea: Mazkur muvaffaqiyat nafaqat futbolchining shaxsiy faoliyatidagi, balki butun Angliya futboli uchun chorak asrlik tanaffusdan keyingi eng katta tarixiy g‘alaba bo‘ldi.

Harri Keynning «Oltin to‘p» g‘alabasi pasporti

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Mukofot sohibi

Harri Keyn (Angliya / «Bavariya»)

Yoshi

33 yoshda

Ta’sischi nashr

France Football jurnali

Ijtimoiy tarmoqdagi posti

«Jimlikda qattiq mehnat qil. Muvaffaqiyating sen uchun jaranglasin»

Asosiy omillar

«Bavariya» va Angliya milliy jamoasi safidagi fenomenal sermahsullik

Postning asosiy g‘oyasi

Sabr, tinimsiz mehnat va maydondagi natijalar bilan javob berish

Harri KeynOltin to‘pBavariyaFrance Football
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi nima sababdan 2026 yilgi “Oltin to‘p” taqdimotiga bormaydi?Lionel Messi nima sababdan 2026 yilgi “Oltin to‘p” taqdimotiga bormaydi?Kecha 18:42Atigi 5 kishi biladigan sir: 2026 yilgi “Oltin to‘p” sohibi kim bo‘lishi nega yashirilmoqda?Atigi 5 kishi biladigan sir: 2026 yilgi “Oltin to‘p” sohibi kim bo‘lishi nega yashirilmoqda?25 oktabr 21:19Mavsum davomida 73 ta gol: Harri Keyn Londonda Gerd Myuller sovrinini qabul qilib oldiMavsum davomida 73 ta gol: Harri Keyn Londonda Gerd Myuller sovrinini qabul qilib oldiBugun 07:13Tarixiy oqshom: “Oltin to‘p-2026” g‘oliblari va kuchli o‘nlik ro‘yxati e’lon qilindiTarixiy oqshom: “Oltin to‘p-2026” g‘oliblari va kuchli o‘nlik ro‘yxati e’lon qilindiBugun 07:0826 oktyabr kungi taqdirlash intrigasi oshkor bo‘ldi: Ispaniya ustozi bosh mukofotga ega chiqadi26 oktyabr kungi taqdirlash intrigasi oshkor bo‘ldi: Ispaniya ustozi bosh mukofotga ega chiqadi24 oktabr 15:27156 o‘yinda 154 ta gol: Harri Keyn «Bavariya» bilan yangi shartnoma imzolamoqda156 o‘yinda 154 ta gol: Harri Keyn «Bavariya» bilan yangi shartnoma imzolamoqda15 oktabr 23:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi