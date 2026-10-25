Rodri “El-Klasiko” oldidan “Real Madrid”ning xavfli jihati haqida ogohlantirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona» yarim himoyachisi Rodri Ernandes «Real Madrid» jamoasi raqibda o‘zini zaifdek ko‘rsatib, ortiqcha ishonchni jazolashga ustasi ekanligidan ogohlantirdi.
- U Madrid klubi qanday holatda bo‘lmasin, doimo yuqori darajadagi xavfli raqib bo‘lib qolishini ta’kidladi.
- Ayni damda «Barselona»
- La Liga turnir jadvalida «Real Madrid»dan 6 ochko oldinda bormoqda.
Bugun oqshom futbol olami katta qiziqish bilan kutayotgan yilning bosh to‘qnashuvlaridan biri — navbatdagi murosasiz «El-Klasiko» bo‘lib o‘tadi. Uchrashuv arafasida «Barselona» yarim himoyachisi Rodri Ernandes bo‘lajak prinsipial bahs va raqibning kutilmagan xavf-xatarlari haqida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
Garchi ko‘plab tahlilchilar va futbol jamoatchiligi tomonidan Kataloniya grandi uchrashuvning yaqqol favoriti sifatida e’tirof etilayotgan bo‘lsa-da, tajribali yarim himoyachi bu kabi baholarga ortiqcha berilmaslik va hushyorlikni yo‘qotmaslik zarurligini alohida qayd etdi.
«Real»ning raqibni aldash san’ati: Rodrining ogohlantirishi
Madrid Zone nashri xabariga ko‘ra, Rodri Madrid klubiga qarshi to‘plangan ko‘p yillik shaxsiy tajribasiga tayanib, ularning psixologiyasi va maydondagi xatti-harakatlariga to‘xtaldi:
Ishonch uchun jazolanish xavfi: «“Real” raqibni aldab, uning ortiqcha o‘ziga bo‘lgan ishonchini jazolashi mumkinmi? Biz bilan bu usul ishlamaydi — kamida men bilan. Yillar davomida ularga qarshi ko‘p bor maydonga tushganman va bu jamoani yaxshi bilaman», — dedi Rodri;
Yolg‘on zaiflik niqobi: Futbolchining ta’kidlashicha, Madrid klubi raqibda go‘yoki o‘zlari yaxshi formada emasdek illyuziya va soxta xotirjamlik yaratishni ustalik bilan uddalaydi;
Har qanday holatda xavfli: Asl haqiqat shundan iboratki, «Real» qanday holat yoki inqirozda ko‘rinmasin, ular doimo yuqori darajadagi kuchga ega va har qanday vaziyatda xavfli raqib bo‘lib qolaveradi.
Turnir jadvalidagi 6 ochkolik farq
Bu galgi «El-Klasiko» nafaqat tarixiy raqobat, balki chempionlik poygasi uchun ham hal qiluvchi strategik ahamiyatga ega:
«Barselona»ning ustunligi: Kataloniyaliklar mazkur markaziy to‘qnashuv oldidan La Liga turnir jadvalida azaliy raqibi «Real Madrid»dan 6 ochkolik farq bilan oldinda bormoqda;
Jangning qiymati: G‘alaba «ko‘k-anorranglilar»ga peshqadamlikni mustahkamlash va oradagi farqni 9 ochkogacha oshirish imkoniyatini beradi, madridliklar uchun esa bu intrigani qaytarish va farqni qisqartirish uchun yagona imkoniyat hisoblanadi.
Izohlar 0
…