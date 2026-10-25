Rodri “El-Klasiko” oldidan “Real Madrid”ning xavfli jihati haqida ogohlantirdi

·57·Sport
Rodri “El-Klasiko” oldidan “Real Madrid”ning xavfli jihati haqida ogohlantirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Barselona» yarim himoyachisi Rodri Ernandes «Real Madrid» jamoasi raqibda o‘zini zaifdek ko‘rsatib, ortiqcha ishonchni jazolashga ustasi ekanligidan ogohlantirdi.
  • U Madrid klubi qanday holatda bo‘lmasin, doimo yuqori darajadagi xavfli raqib bo‘lib qolishini ta’kidladi.
  • Ayni damda «Barselona»
  • La Liga turnir jadvalida «Real Madrid»dan 6 ochko oldinda bormoqda.

Bugun oqshom futbol olami katta qiziqish bilan kutayotgan yilning bosh to‘qnashuvlaridan biri — navbatdagi murosasiz «El-Klasiko» bo‘lib o‘tadi. Uchrashuv arafasida «Barselona» yarim himoyachisi Rodri Ernandes bo‘lajak prinsipial bahs va raqibning kutilmagan xavf-xatarlari haqida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

Garchi ko‘plab tahlilchilar va futbol jamoatchiligi tomonidan Kataloniya grandi uchrashuvning yaqqol favoriti sifatida e’tirof etilayotgan bo‘lsa-da, tajribali yarim himoyachi bu kabi baholarga ortiqcha berilmaslik va hushyorlikni yo‘qotmaslik zarurligini alohida qayd etdi.

«Real»ning raqibni aldash san’ati: Rodrining ogohlantirishi

Madrid Zone nashri xabariga ko‘ra, Rodri Madrid klubiga qarshi to‘plangan ko‘p yillik shaxsiy tajribasiga tayanib, ularning psixologiyasi va maydondagi xatti-harakatlariga to‘xtaldi:

  • Ishonch uchun jazolanish xavfi: «“Real” raqibni aldab, uning ortiqcha o‘ziga bo‘lgan ishonchini jazolashi mumkinmi? Biz bilan bu usul ishlamaydi — kamida men bilan. Yillar davomida ularga qarshi ko‘p bor maydonga tushganman va bu jamoani yaxshi bilaman», — dedi Rodri;

  • Yolg‘on zaiflik niqobi: Futbolchining ta’kidlashicha, Madrid klubi raqibda go‘yoki o‘zlari yaxshi formada emasdek illyuziya va soxta xotirjamlik yaratishni ustalik bilan uddalaydi;

  • Har qanday holatda xavfli: Asl haqiqat shundan iboratki, «Real» qanday holat yoki inqirozda ko‘rinmasin, ular doimo yuqori darajadagi kuchga ega va har qanday vaziyatda xavfli raqib bo‘lib qolaveradi.

Turnir jadvalidagi 6 ochkolik farq

Bu galgi «El-Klasiko» nafaqat tarixiy raqobat, balki chempionlik poygasi uchun ham hal qiluvchi strategik ahamiyatga ega:

  • «Barselona»ning ustunligi: Kataloniyaliklar mazkur markaziy to‘qnashuv oldidan La Liga turnir jadvalida azaliy raqibi «Real Madrid»dan 6 ochkolik farq bilan oldinda bormoqda;

  • Jangning qiymati: G‘alaba «ko‘k-anorranglilar»ga peshqadamlikni mustahkamlash va oradagi farqni 9 ochkogacha oshirish imkoniyatini beradi, madridliklar uchun esa bu intrigani qaytarish va farqni qisqartirish uchun yagona imkoniyat hisoblanadi.

El-KlasikoBarselonaReal MadridRodri Ernandes
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"El-Klasiko” oldidan katta mojaro: “Barselona” rahbari Peres siyosatini tanqid qildi"El-Klasiko” oldidan katta mojaro: “Barselona” rahbari Peres siyosatini tanqid qildi18 oktabr 12:42Rodri «Barselona»ga o‘tishi haqida ilk bor oshkor qildi — Transfer ortidagi sir nima?Rodri «Barselona»ga o‘tishi haqida ilk bor oshkor qildi — Transfer ortidagi sir nima?15 sentabr 15:40Kilian Mbappe jarohati jiddiy emas va El-Klasikoda maydonga tushadiKilian Mbappe jarohati jiddiy emas va El-Klasikoda maydonga tushadi26 sentabr 23:52«Barselona» Rodridan chekindi: u faqat «Real»ni kutmoqda«Barselona» Rodridan chekindi: u faqat «Real»ni kutmoqda6 avgust 11:44«Kamp Nou»dagi 7:0 hisobi: «Barselona» ayollar «el-klasiko»sida «Real»ni tor-mor etdi«Kamp Nou»dagi 7:0 hisobi: «Barselona» ayollar «el-klasiko»sida «Real»ni tor-mor etdi5 oktabr 07:45Florentino Peres Rodrining «Real»ga transfer qilinishiga shaxsan taqiq qo‘ydiFlorentino Peres Rodrining «Real»ga transfer qilinishiga shaxsan taqiq qo‘ydi14 iyun 15:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi