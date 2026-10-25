100 foizlik natijaga qarshi Madrid bosimi: “El-Klasiko” oldidan muhim ma’lumotlar
Bugun, 25 oktyabr oqshomida jahon futbolining eng katta sahnasiga parda ochiladi: Ispaniya La Ligasining 10-turi doirasida azaliy raqiblar — «Barselona» hamda «Real Madrid» to‘qnash keladi.
Kataloniyaning muhtasham «Spotify Kamp Nou» arenasida kechadigan mazkur prinsipial to‘qnashuv nafaqat millionlab muxlislarning diqqat markazida bo‘ladi, balki joriy mavsumdagi chempionlik poygasining keyingi rivojiga ham kuchli ta’sir ko‘rsatadi.
O‘yin vaqti va to‘g‘ridan to‘g‘ri translyatsiya
O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun bellashuv quyidagi vaqt va kanalda namoyish etiladi:
Uchrashuv boshlanish vaqti: Bahs Toshkent vaqti bilan 26 oktyabrga o‘tar kechasi soat 01:00 da start oladi;
Jonli efir: O‘zbekiston hududida yilning eng muhim «El-Klasiko» to‘qnashuvini «Zo‘r TV» telekanali orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri efirda tomosha qilish mumkin.
Mutlaq peshqadamlik va oradagi 6 ochkolik farq
Turnir jadvalidagi holat ikki jamoa uchun ham uchrashuv ahamiyatini keskin oshirib yubordi:
«Barselona»ning yuz foizlik natijasi: Kataloniyaliklar La Liganing dastlabki 9 turida barcha uchrashuvlarda g‘alaba qozonib, maksimal 27 ochko jamg‘argan holda jadvalning 1-pog‘onasida yakka peshqadamlik qilmoqda;
«Real Madrid»ning intrigasi: Madrid klubi hisobida ayni damda 21 ochko mavjud bo‘lib, Karlo Anchelotti shogirdlari 3-o‘rinda bormoqda;
Poyganing taqdiri: Ushbu bahsdagi g‘alaba «Barselona» uchun oradagi farqni 9 ochkoga yetkazish, «Real» uchun esa peshqadam bilan farqni qisqartirib, chempionlik kurashiga qayta jon kiritish imkoniyatini beradi.
Izohlar 0
…