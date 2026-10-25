100 foizlik natijaga qarshi Madrid bosimi: “El-Klasiko” oldidan muhim ma’lumotlar

·18·Sport
100 foizlik natijaga qarshi Madrid bosimi: “El-Klasiko” oldidan muhim ma’lumotlar

Bugun, 25 oktyabr oqshomida jahon futbolining eng katta sahnasiga parda ochiladi: Ispaniya La Ligasining 10-turi doirasida azaliy raqiblar — «Barselona» hamda «Real Madrid» to‘qnash keladi.

Kataloniyaning muhtasham «Spotify Kamp Nou» arenasida kechadigan mazkur prinsipial to‘qnashuv nafaqat millionlab muxlislarning diqqat markazida bo‘ladi, balki joriy mavsumdagi chempionlik poygasining keyingi rivojiga ham kuchli ta’sir ko‘rsatadi.

O‘yin vaqti va to‘g‘ridan to‘g‘ri translyatsiya

O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun bellashuv quyidagi vaqt va kanalda namoyish etiladi:

  • Uchrashuv boshlanish vaqti: Bahs Toshkent vaqti bilan 26 oktyabrga o‘tar kechasi soat 01:00 da start oladi;

  • Jonli efir: O‘zbekiston hududida yilning eng muhim «El-Klasiko» to‘qnashuvini «Zo‘r TV» telekanali orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri efirda tomosha qilish mumkin.

Mutlaq peshqadamlik va oradagi 6 ochkolik farq

Turnir jadvalidagi holat ikki jamoa uchun ham uchrashuv ahamiyatini keskin oshirib yubordi:

  • «Barselona»ning yuz foizlik natijasi: Kataloniyaliklar La Liganing dastlabki 9 turida barcha uchrashuvlarda g‘alaba qozonib, maksimal 27 ochko jamg‘argan holda jadvalning 1-pog‘onasida yakka peshqadamlik qilmoqda;

  • «Real Madrid»ning intrigasi: Madrid klubi hisobida ayni damda 21 ochko mavjud bo‘lib, Karlo Anchelotti shogirdlari 3-o‘rinda bormoqda;

  • Poyganing taqdiri: Ushbu bahsdagi g‘alaba «Barselona» uchun oradagi farqni 9 ochkoga yetkazish, «Real» uchun esa peshqadam bilan farqni qisqartirib, chempionlik kurashiga qayta jon kiritish imkoniyatini beradi.

El-KlasikoBarselonaReal MadridLa Liga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"El-Klasiko” oldidan katta mojaro: “Barselona” rahbari Peres siyosatini tanqid qildi"El-Klasiko” oldidan katta mojaro: “Barselona” rahbari Peres siyosatini tanqid qildi18 oktabr 12:42Rodri “El-Klasiko” oldidan “Real Madrid”ning xavfli jihati haqida ogohlantirdiRodri “El-Klasiko” oldidan “Real Madrid”ning xavfli jihati haqida ogohlantirdiBugun 13:52Kilian Mbappe jarohati jiddiy emas va El-Klasikoda maydonga tushadiKilian Mbappe jarohati jiddiy emas va El-Klasikoda maydonga tushadi26 sentabr 23:52Qiymati tushgan yulduzlar: La Ligada qaysi top-futbolchilar arzonlashdi?Qiymati tushgan yulduzlar: La Ligada qaysi top-futbolchilar arzonlashdi?5 oktabr 19:29Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandiErling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi20 oktabr 12:10«Barselona» «Betis»ni 5:2 hisobida tor-mor etib, La Liga peshqadamligini mustahkamladi«Barselona» «Betis»ni 5:2 hisobida tor-mor etib, La Liga peshqadamligini mustahkamladi18 oktabr 00:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi