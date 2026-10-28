Rodri “El-Klasiko”dagi alamli mag‘lubiyat sababini aytdi — “Barselona”ga nima yetishmadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 25 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan «El-Klasiko» bahsida «Real Madrid» jamoasi «Barselona»ni 2:1 hisobida mag‘lub etdi.
- Kataloniyaliklar yarimhimoyachisi Rodri jamoasiga raqib jarima maydonida keskinlik yetishmaganini ta’kidlab, raqib ustunligini tan oldi.
- Uchrashuvda Kilian Mbappe dubl qayd etgan bo‘lsa, «Barselona» safidan Rafinya bitta golga mualliflik qildi.
- Rodri mavsum hali oldinda ekanini va jamoa yo‘l qo‘yilgan xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqarishi kerakligini qayd etdi.
Ispaniya La Ligasining 10-turi doirasida 25 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan markaziy to‘qnashuv — «El-Klasiko»da «Real Madrid» o‘z maydonida «Barselona»ni 2:1 hisobida taslim etdi. Kataloniya klubining yarimhimoyachisi Rodri ushbu og‘ir mag‘lubiyatga baho berib, raqibning ustunligini tan oldi va jamoasining asosiy kamchiligini ochiq aytdi.
Ispaniyaning nufuzli Diario Sport nashri xabariga ko‘ra, tajribali yarimhimoyachi raqib darvozasi oldidagi keskinlik yetishmaganini ta’kidlab, mavsum hali oldinda ekaniga va mag‘lubiyatdan to‘g‘ri xulosa chiqarish kerakligiga e’tibor qaratdi.
«Jarima maydonida keskinlik yetishmadi»: Rodrining xolis tahlili
Kataloniyaliklar maydon markazi yetakchisi bahs yakunlari yuzasidan quyidagi muhim fikrlarni bildirdi:
Raqib ustunligini mardonavor tan olish: «Agar raqib maydonda sendan kuchliroq harakat qilsa, buni shunchaki tan olish kerak. O‘sha oqshom jamoamizga raqibning jarima maydonida yetarlicha keskinlik yetishmadi», — deya vaziyatni izohladi futbolchi;
Mavsum endi boshlanmoqda: «Hozir endigina oktyabr oyi, bu esa biz uchun yaxshi. Oldinda juda uzoq musobaqa masofasi turibdi»;
Kamtarlik va tinimsiz mehnat talabi: «Mavsumning qolgan qismiga kamtarlik bilan yondashishimiz, tinimsiz mehnat qilishda davom etishimiz va yo‘l qo‘ygan xatolarimizni zudlik bilan tuzatishimiz shart».
25 oktyabrdagi «El-Klasiko» xronikasi: Mbappening benefisi
Madridda kechgan bellashuv so‘nggi daqiqalargacha keskin va shiddatli kurash ostida o‘tdi:
Mbappening dastlabki zarbasi: 41-daqiqada Kilian Mbappe «Real»ni hisobda oldinga olib chiqdi (1:0);
Rafinyadan javob to‘pi: 61-daqiqada braziliyalik vinger Rafinya chiroyli gol bilan muvozanatni tikladi (1:1);
87-daqiqadagi nuqta: Asosiy vaqt yakunlanishiga 3 daqiqa qolganda Kilian Mbappe dublni rasmiylashtirib, madridliklarga 2:1 hisobidagi muhim g‘alabani tuhfa etdi.
Rodrining so‘zlaridan anglashiladiki, «Barselona» mazkur omadsizlikni fojiaga aylantirmay, bor e’tiborini chempionlik poygasidagi kelgusi muhim turlarga qaratmoqda.
Izohlar 0
…