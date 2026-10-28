Rodri “El-Klasiko”dagi alamli mag‘lubiyat sababini aytdi — “Barselona”ga nima yetishmadi?

·49·Sport
Rodri “El-Klasiko”dagi alamli mag‘lubiyat sababini aytdi — “Barselona”ga nima yetishmadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 25 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan «El-Klasiko» bahsida «Real Madrid» jamoasi «Barselona»ni 2:1 hisobida mag‘lub etdi.
  • Kataloniyaliklar yarimhimoyachisi Rodri jamoasiga raqib jarima maydonida keskinlik yetishmaganini ta’kidlab, raqib ustunligini tan oldi.
  • Uchrashuvda Kilian Mbappe dubl qayd etgan bo‘lsa, «Barselona» safidan Rafinya bitta golga mualliflik qildi.
  • Rodri mavsum hali oldinda ekanini va jamoa yo‘l qo‘yilgan xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqarishi kerakligini qayd etdi.

Ispaniya La Ligasining 10-turi doirasida 25 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan markaziy to‘qnashuv — «El-Klasiko»da «Real Madrid» o‘z maydonida «Barselona»ni 2:1 hisobida taslim etdi. Kataloniya klubining yarimhimoyachisi Rodri ushbu og‘ir mag‘lubiyatga baho berib, raqibning ustunligini tan oldi va jamoasining asosiy kamchiligini ochiq aytdi.

Ispaniyaning nufuzli Diario Sport nashri xabariga ko‘ra, tajribali yarimhimoyachi raqib darvozasi oldidagi keskinlik yetishmaganini ta’kidlab, mavsum hali oldinda ekaniga va mag‘lubiyatdan to‘g‘ri xulosa chiqarish kerakligiga e’tibor qaratdi.

«Jarima maydonida keskinlik yetishmadi»: Rodrining xolis tahlili

Kataloniyaliklar maydon markazi yetakchisi bahs yakunlari yuzasidan quyidagi muhim fikrlarni bildirdi:

  • Raqib ustunligini mardonavor tan olish: «Agar raqib maydonda sendan kuchliroq harakat qilsa, buni shunchaki tan olish kerak. O‘sha oqshom jamoamizga raqibning jarima maydonida yetarlicha keskinlik yetishmadi», — deya vaziyatni izohladi futbolchi;

  • Mavsum endi boshlanmoqda: «Hozir endigina oktyabr oyi, bu esa biz uchun yaxshi. Oldinda juda uzoq musobaqa masofasi turibdi»;

  • Kamtarlik va tinimsiz mehnat talabi: «Mavsumning qolgan qismiga kamtarlik bilan yondashishimiz, tinimsiz mehnat qilishda davom etishimiz va yo‘l qo‘ygan xatolarimizni zudlik bilan tuzatishimiz shart».

25 oktyabrdagi «El-Klasiko» xronikasi: Mbappening benefisi

Madridda kechgan bellashuv so‘nggi daqiqalargacha keskin va shiddatli kurash ostida o‘tdi:

  • Mbappening dastlabki zarbasi: 41-daqiqada Kilian Mbappe «Real»ni hisobda oldinga olib chiqdi (1:0);

  • Rafinyadan javob to‘pi: 61-daqiqada braziliyalik vinger Rafinya chiroyli gol bilan muvozanatni tikladi (1:1);

  • 87-daqiqadagi nuqta: Asosiy vaqt yakunlanishiga 3 daqiqa qolganda Kilian Mbappe dublni rasmiylashtirib, madridliklarga 2:1 hisobidagi muhim g‘alabani tuhfa etdi.

Rodrining so‘zlaridan anglashiladiki, «Barselona» mazkur omadsizlikni fojiaga aylantirmay, bor e’tiborini chempionlik poygasidagi kelgusi muhim turlarga qaratmoqda.

El-KlasikoReal MadridBarselonaKilian Mbappe
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Kamp Nou”da Mbappe benefisi: «Real» «El-Klasiko»da «Barselona»ni mag‘lub etdi (video)“Kamp Nou”da Mbappe benefisi: «Real» «El-Klasiko»da «Barselona»ni mag‘lub etdi (video)26 oktabr 06:52“El-Klasiko”dagi taktik qaror: Mourino “Barselona” himoyasini qanday "sindirgan" edi?“El-Klasiko”dagi taktik qaror: Mourino “Barselona” himoyasini qanday "sindirgan" edi?Bugun 08:10“Bu biz uchun og‘ir zarba bo‘ldi”: Laporta “El-Klasiko”dagi alamli mag‘lubiyat haqida“Bu biz uchun og‘ir zarba bo‘ldi”: Laporta “El-Klasiko”dagi alamli mag‘lubiyat haqidaKecha 14:21«Barselona» "El-Klasiko"dagi so‘nggi 5 bahsning 4 tasida yutgan — seriya davom etadimi?«Barselona» "El-Klasiko"dagi so‘nggi 5 bahsning 4 tasida yutgan — seriya davom etadimi?25 oktabr 17:33100 foizlik natijaga qarshi Madrid bosimi: “El-Klasiko” oldidan muhim ma’lumotlar100 foizlik natijaga qarshi Madrid bosimi: “El-Klasiko” oldidan muhim ma’lumotlar25 oktabr 17:25Rodri “El-Klasiko” oldidan “Real Madrid”ning xavfli jihati haqida ogohlantirdiRodri “El-Klasiko” oldidan “Real Madrid”ning xavfli jihati haqida ogohlantirdi25 oktabr 13:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi