Londonda kutilayotgan sensatsiya: Messi oilasi bilan «Oltin to‘p» tadbiriga tashrif buyuradi

·45·Sport
Londonda kutilayotgan sensatsiya: Messi oilasi bilan «Oltin to‘p» tadbiriga tashrif buyuradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Inter Mayami» hujumchisi Lionel Messi 26 oktyabr kuni Londonda bo‘lib o‘tadigan «Oltin to‘p» topshirish marosimida oilasi bilan ishtirok etadi.
  • Sovrin sohibi allaqachon aniqlangan bo‘lsa-da, natijalar sir tutilmoqda.
  • Messining tadbirda qatnashishi uning to‘qqizinchi «Oltin to‘p»ini olishi haqidagi taxminlarni kuchaytirmoqda.

«Inter Mayami» hujumchisi va Argentina milliy jamoasi sardori Lionel Messi 2026 yilgi «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) topshirish marosimida shaxsan ishtirok etishini ma’lum qildi. LiveScore nashri bergan xabarga ko‘ra, afsonaviy yulduz va uning oilasi tantanali kechada qatnashishga rasman rozilik bildirgan.

Mukofot topshirish marosimi shu yilning 26 oktyabr kuni London shahrida bo‘lib o‘tadi va unda yilning eng yaxshi futbolchisi e’lon qilinadi.

Tashkilotchilar intrigani sir saqlamoqda

Jahon futbolidagi eng nufuzli individual sovrin atrofida katta qiziqish va sirlilik hukm surmoqda:

  • Ovoz berish yakunlangan: G‘olibni aniqlash jarayoni allaqachon to‘liq yakuniga yetgan, biroq yakuniy natijalar odatdagidek tadbir daqiqalariga qadar qat’iy sir saqlanmoqda;

  • Messi oilasi bilan keladi: Lionel Messining Londondagi tadbirda ishtirok etishi futbol jamoatchiligi orasida uning navbatdagi — faoliyatidagi to‘qqizinchi «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritishi mumkinligi haqidagi taxminlarni yanada avj oldirdi.

Rekordchining navbatdagi cho‘qqisi va jahon chempionati

Hozirgi kunga qadar argentinalik yulduz «Oltin to‘p»ni 8 marta qo‘lga kiritgan bo‘lib, bu borada futbol tarixidagi mutlaq rekordchi hisoblanadi:

  • Tarixiy natija: Hech bir futbolchi ushbu sovrinni 8 marta yutishga muvaffaq bo‘lmagan;

  • Jahon chempionatidagi muvaffaqiyat: Bu yilgi jahon chempionatida Messi Argentina milliy terma jamoasi bilan yana bir bor finalgacha yetib bordi va faqatgina hal qiluvchi bahsda Ispaniyaga imkoniyatni boy berib, kumush medallar bilan cheklandi.

26 oktyabr oqshomida Londonda bo‘lib o‘tadigan taqdirlash marosimi Messining rekordlari yangi ko‘rinish oladimi yoki yangi avlod yulduzlari sahnaga chiqadimi — barcha savollarga oydinlik kiritadi.

Lionel MessiOltin to‘pInter MayamiArgentina milliy jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi «Monumental»da ko‘z yoshlar bilan so‘nggi nutqini so‘zladiLionel Messi «Monumental»da ko‘z yoshlar bilan so‘nggi nutqini so‘zladi7 oktabr 12:49Krishtianu Ronaldu Messining terma jamoadan ketishiga kutilmagan izoh qoldirdiKrishtianu Ronaldu Messining terma jamoadan ketishiga kutilmagan izoh qoldirdi7 oktabr 23:31«Real» yarimhimoyachisi Mastantuono Messining termadagi vidolashuviga to‘lqinlanib izoh berdi«Real» yarimhimoyachisi Mastantuono Messining termadagi vidolashuviga to‘lqinlanib izoh berdi7 oktabr 15:48Argentina prezidenti Xaver Miley Lionel Messi haqida nimalar dedi?Argentina prezidenti Xaver Miley Lionel Messi haqida nimalar dedi?7 oktabr 14:58Braziliyalik sehrgar termadagi faoliyatini yakunlagan Messiga yurak so‘zlarini yo‘lladiBraziliyalik sehrgar termadagi faoliyatini yakunlagan Messiga yurak so‘zlarini yo‘lladi7 oktabr 14:41Benin futbolchilari xayrlashuv o‘yinida Lionel Messiga noodatiy sovg‘alar topshirdiBenin futbolchilari xayrlashuv o‘yinida Lionel Messiga noodatiy sovg‘alar topshirdi7 oktabr 09:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi