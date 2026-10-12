Londonda kutilayotgan sensatsiya: Messi oilasi bilan «Oltin to‘p» tadbiriga tashrif buyuradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Inter Mayami» hujumchisi Lionel Messi 26 oktyabr kuni Londonda bo‘lib o‘tadigan «Oltin to‘p» topshirish marosimida oilasi bilan ishtirok etadi.
- Sovrin sohibi allaqachon aniqlangan bo‘lsa-da, natijalar sir tutilmoqda.
- Messining tadbirda qatnashishi uning to‘qqizinchi «Oltin to‘p»ini olishi haqidagi taxminlarni kuchaytirmoqda.
«Inter Mayami» hujumchisi va Argentina milliy jamoasi sardori Lionel Messi 2026 yilgi «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) topshirish marosimida shaxsan ishtirok etishini ma’lum qildi. LiveScore nashri bergan xabarga ko‘ra, afsonaviy yulduz va uning oilasi tantanali kechada qatnashishga rasman rozilik bildirgan.
Mukofot topshirish marosimi shu yilning 26 oktyabr kuni London shahrida bo‘lib o‘tadi va unda yilning eng yaxshi futbolchisi e’lon qilinadi.
Tashkilotchilar intrigani sir saqlamoqda
Jahon futbolidagi eng nufuzli individual sovrin atrofida katta qiziqish va sirlilik hukm surmoqda:
Ovoz berish yakunlangan: G‘olibni aniqlash jarayoni allaqachon to‘liq yakuniga yetgan, biroq yakuniy natijalar odatdagidek tadbir daqiqalariga qadar qat’iy sir saqlanmoqda;
Messi oilasi bilan keladi: Lionel Messining Londondagi tadbirda ishtirok etishi futbol jamoatchiligi orasida uning navbatdagi — faoliyatidagi to‘qqizinchi «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritishi mumkinligi haqidagi taxminlarni yanada avj oldirdi.
Rekordchining navbatdagi cho‘qqisi va jahon chempionati
Hozirgi kunga qadar argentinalik yulduz «Oltin to‘p»ni 8 marta qo‘lga kiritgan bo‘lib, bu borada futbol tarixidagi mutlaq rekordchi hisoblanadi:
Tarixiy natija: Hech bir futbolchi ushbu sovrinni 8 marta yutishga muvaffaq bo‘lmagan;
Jahon chempionatidagi muvaffaqiyat: Bu yilgi jahon chempionatida Messi Argentina milliy terma jamoasi bilan yana bir bor finalgacha yetib bordi va faqatgina hal qiluvchi bahsda Ispaniyaga imkoniyatni boy berib, kumush medallar bilan cheklandi.
26 oktyabr oqshomida Londonda bo‘lib o‘tadigan taqdirlash marosimi Messining rekordlari yangi ko‘rinish oladimi yoki yangi avlod yulduzlari sahnaga chiqadimi — barcha savollarga oydinlik kiritadi.
Izohlar 0
…