Elit OCHL 2-turida “An Nasr”ga qarshi o‘yinda “Neftchi” mag‘lubiyatga uchradi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi 2-turida "Neftchi" safarda "An Nasr"ga qarshi o'yinda 3:1 hisobida mag'lub bo'ldi.
- Krishtianu Ronaldu o'yinda o'zining 981-golini urib, jamoasining g'alabasiga hissa qo'shdi.
- "Neftchi"dan Alisher Odilov gol urgan bo'lsa-da, Ikrom Aliboyevning maydondan chetlatilishi va Anvar G'ofurovning avtogoli jamoaga qimmatga tushdi.
- Ushbu mag'lubiyatdan so'ng "Neftchi" turnir jadvalida 7-o'rinni egalladi.
OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi G‘arb mintaqasi 2-turi doirasida O‘zbekiston chempioni Farg‘onaning «Neftchi» klubi Saudiya Arabistoni poytaxti Riyod shahridagi «Al Avval Park» stadionida yulduzlarga to‘la «An Nasr» jamoasi mehmoni bo‘ldi. Murosasiz kechgan bahsda mezbonlar 3:1 hisobida g‘alaba qozondi.
Uchrashuv jahon futboli yulduzi Krishtianu Ronalduning navbatdagi yubiley sari qadami hamda farg‘onaliklarning ikkinchi bo‘limdagi keskin qarshiligi bilan yodda qoldi.
Ronaldudan 981-gol va birinchi bo‘lim bosimi
Saudiya klubi dastlabki bo‘limdanoq tashabbusni o‘z qo‘liga olishga intildi:
Hisobning ochilishi: 33-daqiqada «An Nasr»ning braziliyalik yarimhimoyachisi Angelo mezbonlarni oldinga olib chiqdi;
Ronalduning tarixiy natijasi: 42-daqiqada Krishtianu Ronaldu farg‘onaliklar darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi — bu portugaliyalik yulduzning rasmiy o‘yinlardagi faoliyati davomida urgan 981-goli bo‘ldi.
«Neftchi»ning javob goli va maydondan chetlatish
Ikkinchi bo‘limda Farg‘ona klubi murabbiylar shtabi amalga oshirgan o‘zgarishlar o‘zini tezda oqladi:
Alisher Odilovning umid bag‘ishlagan goli: Ikkinchi bo‘lim boshida maydonga tushgan Alisher Odilov 51-daqiqada Bento qo‘riqlayotgan darvozani ishg‘ol qilib, hisobni qisqartirdi (2:1);
Qizil kartochka va bir kishi kam bo‘lib qolish: «Neftchi» bosimni oshirayotgan bir paytda, 65-daqiqada Ikrom Aliboyev hakam tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri maydondan chetlatildi va jamoa 10 kishi bo‘lib qoldi;
Avtogol nuqta qo‘ydi: 78-daqiqada Anvar G‘ofurovning kutilmagan avtogoli bahs taqdirini uzil-kesil hal qildi — yakuniy hisob 3:1.
Turnir jadvalidagi holat
Ushbu uchrashuvdan keyin har ikki jamoa hisobida 3 tadan ochko mavjud:
«Neftchi»: Dastlabki turdagi ochkolari hisobiga to‘plar nisbati bo‘yicha 7-o‘rinda qoldi;
«An Nasr»: Ilk g‘alabasini qo‘lga kiritib, 3 ochko bilan 8-pog‘onaga ko‘tarildi.
O‘zbekiston chempioni qit’aning eng kuchli klublaridan biriga qarshi safarda mardonavor o‘yin ko‘rsatgan bo‘lsa-da, kutilmagan chetlatish va xatolar yakunda mag‘lubiyatga sabab bo‘ldi.
Izohlar 0
…