Elit OCHL 2-turida “An Nasr”ga qarshi o‘yinda “Neftchi” mag‘lubiyatga uchradi (video)

·70·Sport
Elit OCHL 2-turida “An Nasr”ga qarshi o‘yinda “Neftchi” mag‘lubiyatga uchradi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi 2-turida "Neftchi" safarda "An Nasr"ga qarshi o'yinda 3:1 hisobida mag'lub bo'ldi.
  • Krishtianu Ronaldu o'yinda o'zining 981-golini urib, jamoasining g'alabasiga hissa qo'shdi.
  • "Neftchi"dan Alisher Odilov gol urgan bo'lsa-da, Ikrom Aliboyevning maydondan chetlatilishi va Anvar G'ofurovning avtogoli jamoaga qimmatga tushdi.
  • Ushbu mag'lubiyatdan so'ng "Neftchi" turnir jadvalida 7-o'rinni egalladi.

OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi G‘arb mintaqasi 2-turi doirasida O‘zbekiston chempioni Farg‘onaning «Neftchi» klubi Saudiya Arabistoni poytaxti Riyod shahridagi «Al Avval Park» stadionida yulduzlarga to‘la «An Nasr» jamoasi mehmoni bo‘ldi. Murosasiz kechgan bahsda mezbonlar 3:1 hisobida g‘alaba qozondi.

Uchrashuv jahon futboli yulduzi Krishtianu Ronalduning navbatdagi yubiley sari qadami hamda farg‘onaliklarning ikkinchi bo‘limdagi keskin qarshiligi bilan yodda qoldi.

Ronaldudan 981-gol va birinchi bo‘lim bosimi

Saudiya klubi dastlabki bo‘limdanoq tashabbusni o‘z qo‘liga olishga intildi:

  • Hisobning ochilishi: 33-daqiqada «An Nasr»ning braziliyalik yarimhimoyachisi Angelo mezbonlarni oldinga olib chiqdi;

  • Ronalduning tarixiy natijasi: 42-daqiqada Krishtianu Ronaldu farg‘onaliklar darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi — bu portugaliyalik yulduzning rasmiy o‘yinlardagi faoliyati davomida urgan 981-goli bo‘ldi.

«Neftchi»ning javob goli va maydondan chetlatish

Ikkinchi bo‘limda Farg‘ona klubi murabbiylar shtabi amalga oshirgan o‘zgarishlar o‘zini tezda oqladi:

  • Alisher Odilovning umid bag‘ishlagan goli: Ikkinchi bo‘lim boshida maydonga tushgan Alisher Odilov 51-daqiqada Bento qo‘riqlayotgan darvozani ishg‘ol qilib, hisobni qisqartirdi (2:1);

  • Qizil kartochka va bir kishi kam bo‘lib qolish: «Neftchi» bosimni oshirayotgan bir paytda, 65-daqiqada Ikrom Aliboyev hakam tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri maydondan chetlatildi va jamoa 10 kishi bo‘lib qoldi;

  • Avtogol nuqta qo‘ydi: 78-daqiqada Anvar G‘ofurovning kutilmagan avtogoli bahs taqdirini uzil-kesil hal qildi — yakuniy hisob 3:1.

Turnir jadvalidagi holat

Ushbu uchrashuvdan keyin har ikki jamoa hisobida 3 tadan ochko mavjud:

  • «Neftchi»: Dastlabki turdagi ochkolari hisobiga to‘plar nisbati bo‘yicha 7-o‘rinda qoldi;

  • «An Nasr»: Ilk g‘alabasini qo‘lga kiritib, 3 ochko bilan 8-pog‘onaga ko‘tarildi.

O‘zbekiston chempioni qit’aning eng kuchli klublaridan biriga qarshi safarda mardonavor o‘yin ko‘rsatgan bo‘lsa-da, kutilmagan chetlatish va xatolar yakunda mag‘lubiyatga sabab bo‘ldi.

NeftchiAn NasrKrishtianu RonalduElit Osiyo Chempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Neftchi» bosh murabbiyi «An Nasr»ga qarshi o‘yindan oldin nimalar dedi?«Neftchi» bosh murabbiyi «An Nasr»ga qarshi o‘yindan oldin nimalar dedi?Kecha 11:04«Neftchi» Elit OCHLni shov-shuvli g‘alaba bilan boshladi: Marushich Iroq grandini tiz cho‘ktirdi«Neftchi» Elit OCHLni shov-shuvli g‘alaba bilan boshladi: Marushich Iroq grandini tiz cho‘ktirdi14 sentabr 20:47«Paxtakor» - «Al Qodisiya» o‘yinida kiritilgan gollarni tomosha qiling«Paxtakor» - «Al Qodisiya» o‘yinida kiritilgan gollarni tomosha qilingBugun 00:14Legionerlarimizning shov-shuvli triumfi: «Istiqlol» «As Sadd»ni 3:0 hisobida mag‘lub etdiLegionerlarimizning shov-shuvli triumfi: «Istiqlol» «As Sadd»ni 3:0 hisobida mag‘lub etdi15 sentabr 06:31Ronaldu «An Nasr»ga qaytdi: terma jamoadagi taqdiri hali noma’lumRonaldu «An Nasr»ga qaytdi: terma jamoadagi taqdiri hali noma’lum6 oktabr 06:37Ronaldu «Neftchi» ustidan qozonilgan muvaffaqiyat va 981-goli haqida fikr bildirdiRonaldu «Neftchi» ustidan qozonilgan muvaffaqiyat va 981-goli haqida fikr bildirdiBugun 07:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi