«Al Qodisiya» raqibini 5:1 hisobida mag‘lub etdi: Kinones va Reyndersdan dubl
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Elit Osiyo Chempionlar Ligasining 5-turida «Al Qodisiya» klubi safarda «Shabob Al Ahli» jamoasini 5:1 hisobida mag‘lub etdi.
- Uchrashuvda Xulian Kinones va Tiani Reynders ikkitadan gol urib, dubl qayd etgan bo‘lsa, Salim yakuniy hisobni o‘rnatdi.
- Ushbu g‘alabadan so‘ng 11 ochkoga ega bo‘lgan «Al Qodisiya» turnir jadvalida ikkinchi o‘ringa ko‘tarildi.
- Beshta o‘yinda mag‘lubiyatga uchramagan Saudiya Arabistoni klubi raqibi «Shabob Al Ahli»ni beshinchi pog‘onada qoldirdi.
Elit Osiyo Chempionlar Ligasining 5-turida «Al Qodisiya» o‘zining kuchli hujumkor salohiyatini yana bir bor namoyish etdi. Saudiya Arabistoni klubi Dubayda «Shabob Al Ahli» mehmoni bo‘lib, raqibini 5:1 hisobida mag‘lub etdi. Xulian Kinones va Tiani Reynders ikkitadan gol urib, yirik g‘alabaning asosiy qahramonlariga aylandi.
Kinones birinchi bo‘limning o‘zida dubl qayd etdi
Uchrashuvda hisob juda erta ochildi. Xulian Kinones 3-daqiqada «Al Qodisiya»ni oldinga olib chiqdi. Oradan o‘n daqiqa o‘tib, 13-daqiqada meksikalik hujumchi yana bir bor raqib darvozasini ishg‘ol qilib, dubl muallifiga aylandi.
Tanaffusga jamoalar 2:0 hisobida yo‘l oldi. Ikkinchi bo‘limda esa saudiyaliklar ustunligini yanada oshirdi.
Reynders ham ikki marta gol urdi
61-daqiqada Tiani Reynders hisobni 3:0 ko‘rinishiga keltirdi. Biroq mezbonlar 71-daqiqada Mateusao orqali bitta gol bilan javob qaytardi.
«Shabob Al Ahli»ning bu goli uchrashuvdagi intrigani qayta tiklay olmadi. 77-daqiqada Reynders yana bir bor raqib darvozasini ishg‘ol qilib, o‘z nomiga ikkinchi golni yozdirdi. 86-daqiqada esa Salim yakuniy hisobni belgiladi — 5:1.
Shu tariqa, Kinones va Reyndersdan dubl, Salimdan esa bitta gol «Al Qodisiya»ga safarda yirik g‘alaba keltirdi.
«Al Qodisiya» ikkinchi o‘ringa ko‘tarildi
Ushbu g‘alabadan keyin «Al Qodisiya» ochkolari sonini 11 taga yetkazib, turnir jadvalida ikkinchi o‘ringa ko‘tarildi. Jamoa beshta uchrashuvda hali mag‘lubiyatga uchramadi.
«Shabob Al Ahli» esa 9 ochko bilan beshinchi pog‘onada qoldi. Demak, Dubaydagi mag‘lubiyat mezbonlar uchun nafaqat yirik hisobdagi omadsizlik, balki turnir jadvalidagi muhim imkoniyatni boy berish ham bo‘ldi.
Uchrashuv tafsilotlari
Elit Osiyo Chempionlar Ligasi. 5-tur
«Shabob Al Ahli» — «Al Qodisiya» — 1:5
Gollar: Mateusao, 71 — Xulian Kinones, 3, 13; Tiani Reynders, 61, 77; Salim, 86.
«Al Qodisiya»ning asosiy tarkibi: Kastels, Shahroniy, Nacho Fernandes, Alvares, Al Shamat, Reynders, Vaygl, Al Juvayr, Sani, Sangare, Kinones.
Zaxiradan maydonga tushganlar: Al Ammar (65), Salim (75), Al Qahtoniy (90+1).
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…