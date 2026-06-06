Sunʼiy intellekt xotirasi samarasiz boʻlib chiqdi: Tenure loyihasi 95 foiz xatolikni aniqladi

·61·Texno
Sunʼiy intellekt xotirasi samarasiz boʻlib chiqdi: Tenure loyihasi 95 foiz xatolikni aniqladi

Zamonaviy sunʼiy intellekt assistentlari kod yozish, hujjatlarni tahlil qilish va uzoq muloqotlarni davom ettirishda mahoratli boʻlsa-da, ularning xotirasi kutilganidan ancha yomon boʻlishi mumkin. Texas universiteti tadqiqotchisi Jeffrey Flynt tomonidan oʻtkazilgan yangi tadqiqot shuni koʻrsatdiki, katta til modellari (LLM) uchun qoʻllaniladigan uzoq muddatli xotira tizimlari fundamental muammolarga ega. Hozirgi tizimlar maʼlumotlarni matematik vektorlar koʻrinishida saqlaydi va ularni semantik oʻxshashlik boʻyicha qidiradi, bu esa aniq faktlarni topishda jiddiy xatoliklarga sabab boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Flyntning taʼkidlashicha, mavjud benchmarklar sifat illyuziyasini yaratmoqda. Odatda modelning yakuniy javobi baholanadi, xotira sifati emas. Til modeli qidiruvdagi xatolarni oʻzining mantiqiy bilimlari hisobiga yashirishi mumkin. Biroq, agar bu maʼlumotlar matn yaratish uchun emas, balki API chaqiruvlari yoki infratuzilmani sozlash kabi aniqlik talab qiladigan vazifalar uchun ishlatilsa, oqibatlar kritik boʻladi. Tadqiqotchi tomonidan yaratilgan PrecisionMemBench testi Mem0, Zep va Hindsight kabi mashhur tizimlarda faktlarni topish aniqligi bor-yoʻgʻi 5–8 foizni tashkil etishini koʻrsatdi.

Ushbu muammoni hal qilish uchun Tenure tizimi taklif etildi. Uning asosiy xususiyati shundaki, xotira qidiruv vazifasi sifatida emas, balki holatni boshqarish (state management) sifatida koʻriladi. Tenure noaniq semantik tasvirlar oʻrniga "ishonchlar" (beliefs) deb ataluvchi strukturaviy omborni qoʻllaydi. Har bir yozuv turi, amal qilish sohasi va dolzarblik holatiga ega boʻlgan alohida fakt hisoblanadi. Tizim eskirgan maʼlumotlarni kuzatib boradi va ularni yangilari bilan almashtiradi, turli loyihalar maʼlumotlarini aralashtirib yubormaydi.

Tenure vektorli qidiruvdan voz kechib, terminlarning aniq mos kelishiga asoslangan klassik usullardan foydalanadi. Masalan, agar foydalanuvchi Redis maʼlumotlar bazasidan foydalanayotganini aytsa, tizim MongoDB yoki PostgreSQL kabi oʻxshash texnologiyalarni emas, aynan Redisʼni qaytaradi. Sinovlarda vektorli tizimlar bitta toʻgʻri javob bilan birga 16 ta keraksiz faktni chiqargan boʻlsa, Tenure 1,0 koʻrsatkichi bilan faqat kerakli maʼlumotni taqdim etdi. Shuningdek, tizimda kontekstlar qatʼiy izolyatsiya qilingan boʻlib, eski muloqotlardagi maʼlumotlar yangi vazifalarga xalaqit bermaydi.

Sunʼiy IntellektTenureTexnologiyaLLMPrecisionMemBench
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask: Orbital maʼlumotlar markazlari Starlink sunʼiy yoʻldoshlaridan soddaroqIlon Mask: Orbital maʼlumotlar markazlari Starlink sunʼiy yoʻldoshlaridan soddaroqBugun, 09:27Yevropa Ittifoqi muhim raqamli xizmatlarni xorijiy taʼsirdan himoya qilmoqdaYevropa Ittifoqi muhim raqamli xizmatlarni xorijiy taʼsirdan himoya qilmoqdaBugun, 09:24NVIDIA va AMD shart emas: DeepSeek V4 Huawei chiplarida oʻqitildiNVIDIA va AMD shart emas: DeepSeek V4 Huawei chiplarida oʻqitildiBugun, 08:53AQSH sudlarida yangi muammo: Sunʼiy intellekt daʼvo arizalarini koʻpaytirmoqdaAQSH sudlarida yangi muammo: Sunʼiy intellekt daʼvo arizalarini koʻpaytirmoqdaBugun, 08:52Sberbank sun’iy intellektli ilk to‘lov terminalini taqdim etdiSberbank sun’iy intellektli ilk to‘lov terminalini taqdim etdiBugun, 08:51Rossiyada sunʼiy yoʻldosh orqali mobil aloqa sinovlari boshlanadiRossiyada sunʼiy yoʻldosh orqali mobil aloqa sinovlari boshlanadiBugun, 08:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus