Google SpaceX bilan hisoblash quvvati uchun 920 mln dollarlik shartnoma tuzdi

·61·Texno
Google SpaceX bilan hisoblash quvvati uchun 920 mln dollarlik shartnoma tuzdi

SpaceX kompaniyasi oʻzining tarixiy IPO jarayoni arafasida Google bilan yirik hisoblash quvvati boʻyicha kelishuvga erishdi. Juma kuni eʼlon qilingan rasmiy hujjatlarga koʻra, Google 2026-yil oktyabridan 2029-yil iyuniga qadar SpaceX kompaniyasiga oyiga 920 million dollar toʻlaydi. Ushbu mablagʻ evaziga qidiruv giganti taxminan 110,000 dona NVIDIA GPU, CPU va boshqa tegishli xotira komponentlaridan foydalanish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu kelishuv SpaceX may oyi oxirida Anthropic bilan imzolagan shartnomaga oʻxshashdir. Anthropic kelishuvi doirasida kompaniya Tennessi shtatidagi Colossus 1 maʼlumotlar markazi quvvatlari uchun oyiga 1,25 milliard dollar toʻlashga rozi boʻlgan edi. Google bilan tuzilgan shartnoma esa Colossus 1 quvvatining taxminan yarmini tashkil etadi, biroq SpaceX aynan qaysi maʼlumotlar markazi Google ixtiyoriga berilishini ochiqlamadi. Elon Musk avvalroq Colossus 2 markazi xAI ehtiyojlari uchun band qilinishiga shama qilgan edi.

Google vakillarining taʼkidlashicha, ushbu qadam sunʼiy intellekt mahsulotlariga boʻlgan kutilmagan yuqori talab bilan bogʻliq. "Google Cloud va SpaceX uzoq yillik hamkorlar hisoblanadi. Bu qisqa muddatli kelishuv boʻlib, u bizning Gemini Enterprise agent platformamizga boʻlgan ortib borayotgan talabni qondirish uchun koʻprik vazifasini oʻtaydi", — deyiladi kompaniya bayonotida. Alphabet joriy yilda kapital xarajatlar uchun 180 milliard dollardan ortiq mablagʻ ajratgan va bu koʻrsatkich 2027-yilda yanada oshishi kutilmoqda.

Shartnomada bekor qilish bandi ham mavjud: har ikki tomon 2026-yil 31-dekabrdan keyin 90 kunlik ogohlantirish bilan kelishuvni toʻxtatishi mumkin. Agar SpaceX 2026-yil 30-sentyabrgacha vaʼda qilingan GPU miqdorini yetkazib bera olmasa, Google shartnomani bekor qilish yoki toʻlovlarni kamaytirish huquqiga ega. Ushbu yangilik SpaceX aksiyalari Nasdaq birjasida savdoga chiqishidan bir hafta oldin eʼlon qilindi. Kompaniya 1,75 trillion dollar baho bilan 75 milliard dollar mablagʻ jalb qilishni koʻzlamoqda.

GoogleSpaceXNVIDIASunʼiy IntellektAlphabet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask: Orbital maʼlumotlar markazlari Starlink sunʼiy yoʻldoshlaridan soddaroqIlon Mask: Orbital maʼlumotlar markazlari Starlink sunʼiy yoʻldoshlaridan soddaroqBugun, 09:27Yevropa Ittifoqi muhim raqamli xizmatlarni xorijiy taʼsirdan himoya qilmoqdaYevropa Ittifoqi muhim raqamli xizmatlarni xorijiy taʼsirdan himoya qilmoqdaBugun, 09:24NVIDIA va AMD shart emas: DeepSeek V4 Huawei chiplarida oʻqitildiNVIDIA va AMD shart emas: DeepSeek V4 Huawei chiplarida oʻqitildiBugun, 08:53AQSH sudlarida yangi muammo: Sunʼiy intellekt daʼvo arizalarini koʻpaytirmoqdaAQSH sudlarida yangi muammo: Sunʼiy intellekt daʼvo arizalarini koʻpaytirmoqdaBugun, 08:52Sberbank sun’iy intellektli ilk to‘lov terminalini taqdim etdiSberbank sun’iy intellektli ilk to‘lov terminalini taqdim etdiBugun, 08:51Rossiyada sunʼiy yoʻldosh orqali mobil aloqa sinovlari boshlanadiRossiyada sunʼiy yoʻldosh orqali mobil aloqa sinovlari boshlanadiBugun, 08:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus