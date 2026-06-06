Google SpaceX bilan hisoblash quvvati uchun 920 mln dollarlik shartnoma tuzdi
SpaceX kompaniyasi oʻzining tarixiy IPO jarayoni arafasida Google bilan yirik hisoblash quvvati boʻyicha kelishuvga erishdi. Juma kuni eʼlon qilingan rasmiy hujjatlarga koʻra, Google 2026-yil oktyabridan 2029-yil iyuniga qadar SpaceX kompaniyasiga oyiga 920 million dollar toʻlaydi. Ushbu mablagʻ evaziga qidiruv giganti taxminan 110,000 dona NVIDIA GPU, CPU va boshqa tegishli xotira komponentlaridan foydalanish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu kelishuv SpaceX may oyi oxirida Anthropic bilan imzolagan shartnomaga oʻxshashdir. Anthropic kelishuvi doirasida kompaniya Tennessi shtatidagi Colossus 1 maʼlumotlar markazi quvvatlari uchun oyiga 1,25 milliard dollar toʻlashga rozi boʻlgan edi. Google bilan tuzilgan shartnoma esa Colossus 1 quvvatining taxminan yarmini tashkil etadi, biroq SpaceX aynan qaysi maʼlumotlar markazi Google ixtiyoriga berilishini ochiqlamadi. Elon Musk avvalroq Colossus 2 markazi xAI ehtiyojlari uchun band qilinishiga shama qilgan edi.
Google vakillarining taʼkidlashicha, ushbu qadam sunʼiy intellekt mahsulotlariga boʻlgan kutilmagan yuqori talab bilan bogʻliq. "Google Cloud va SpaceX uzoq yillik hamkorlar hisoblanadi. Bu qisqa muddatli kelishuv boʻlib, u bizning Gemini Enterprise agent platformamizga boʻlgan ortib borayotgan talabni qondirish uchun koʻprik vazifasini oʻtaydi", — deyiladi kompaniya bayonotida. Alphabet joriy yilda kapital xarajatlar uchun 180 milliard dollardan ortiq mablagʻ ajratgan va bu koʻrsatkich 2027-yilda yanada oshishi kutilmoqda.
Shartnomada bekor qilish bandi ham mavjud: har ikki tomon 2026-yil 31-dekabrdan keyin 90 kunlik ogohlantirish bilan kelishuvni toʻxtatishi mumkin. Agar SpaceX 2026-yil 30-sentyabrgacha vaʼda qilingan GPU miqdorini yetkazib bera olmasa, Google shartnomani bekor qilish yoki toʻlovlarni kamaytirish huquqiga ega. Ushbu yangilik SpaceX aksiyalari Nasdaq birjasida savdoga chiqishidan bir hafta oldin eʼlon qilindi. Kompaniya 1,75 trillion dollar baho bilan 75 milliard dollar mablagʻ jalb qilishni koʻzlamoqda.
…