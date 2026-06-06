NASA Marsga parvoz uchun yadroviy dvigatel loyihasini tezlashtirmoqda

·58·Texno
NASA Marsga parvoz uchun yadroviy dvigatel loyihasini tezlashtirmoqda

NASA agentligi Marsga parvoz qilish uchun moʻljallangan yadroviy elektr dvigatel qurilmasini namoyish etuvchi Space Reactor 1 Freedom (SR-1 Freedom) missiyasini boshqarishning soddalashtirilgan modelini ishlab chiqmoqda. Taxminan 2,5 yildan soʻng uchirilishi rejalashtirilgan ushbu missiya tarixda ilk bor yadroviy reaktor yordamida hosil qilingan elektr energiyasi orqali ionli yoki plazmali dvigatellarni harakatga keltirishni koʻzda tutadi. Bunday texnologiya uzoq masofali sayyoralararo parvozlar uchun yuqori samaradorlikni taʼminlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

NASA maʼmuriyati loyihani amalga oshirishni tezlashtirish maqsadida boshqaruv jarayonlarini qayta koʻrib chiqmoqda. Agentlik rahbari oʻrinbosari v.b. Lori Glaze taʼkidlashicha, tashkilot amaldagi talablarga rioya qilgan holda, qaror qabul qilishdagi kechikishlarni kamaytirish va maʼmuriy toʻsiqlarni bartaraf etish uchun ularni moslashtirmoqda. Bu yondashuv loyihani belgilangan qisqa muddatlarda yakunlash imkonini beradi.

Missiyaning tezkor amalga oshirilishi mavjud texnik bazadan foydalanish bilan bogʻliq. Platforma sifatida Gateway oy stansiyasi uchun yaratilayotgan Power and Propulsion Element (PPE) moduli tanlangan. Shuningdek, yadroviy qism uchun AQSH Energetika vazirligi (Department of Energy) tomonidan ishlab chiqilgan tadqiqot reaktorlari loyihalaridan foydalaniladi. Qurilma reaktorni asosiy qismdan ajratib turuvchi uzun ferma va issiqlikni chiqarib yuboruvchi yirik radiatorlar bilan jihozlanadi.

SR-1 Freedom missiyasi doirasida Marsga SkyFall apparati ham yetkaziladi. Ushbu tizim sayyora atmosferasiga kirib, Ingenuity konstruksiyasiga asoslangan uchta kichik vertolyotni ishga tushiradi. NASA yangi ishlanmalar hajmini minimallashtirib, Perseverance missiyasida sinovdan oʻtgan texnologiyalardan maksimal darajada foydalanishni maqsad qilgan.

Loyiha qiymati hozircha rasman ochiqlanmagan. SR-1 Freedom 2027-moliya yili uchun budjet soʻroviga kiritilmagan boʻlsa-da, uni moliyalashtirish mavjud mablagʻlarni, jumladan, Gateway dasturi uchun ajratilgan budjetning bir qismini qayta taqsimlash hisobiga amalga oshirilishi rejalashtirilgan.

NASAMarsSR-1 FreedomKosmosTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask: Orbital maʼlumotlar markazlari Starlink sunʼiy yoʻldoshlaridan soddaroqIlon Mask: Orbital maʼlumotlar markazlari Starlink sunʼiy yoʻldoshlaridan soddaroqBugun, 09:27Yevropa Ittifoqi muhim raqamli xizmatlarni xorijiy taʼsirdan himoya qilmoqdaYevropa Ittifoqi muhim raqamli xizmatlarni xorijiy taʼsirdan himoya qilmoqdaBugun, 09:24NVIDIA va AMD shart emas: DeepSeek V4 Huawei chiplarida oʻqitildiNVIDIA va AMD shart emas: DeepSeek V4 Huawei chiplarida oʻqitildiBugun, 08:53AQSH sudlarida yangi muammo: Sunʼiy intellekt daʼvo arizalarini koʻpaytirmoqdaAQSH sudlarida yangi muammo: Sunʼiy intellekt daʼvo arizalarini koʻpaytirmoqdaBugun, 08:52Sberbank sun’iy intellektli ilk to‘lov terminalini taqdim etdiSberbank sun’iy intellektli ilk to‘lov terminalini taqdim etdiBugun, 08:51Rossiyada sunʼiy yoʻldosh orqali mobil aloqa sinovlari boshlanadiRossiyada sunʼiy yoʻldosh orqali mobil aloqa sinovlari boshlanadiBugun, 08:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus