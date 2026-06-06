AQSH terma jamoasi: Chris Richardsning holati va Weston McKennie rejasi
AQSH erkaklar milliy terma jamoasi Jahon chempionati oldidan tayyorgarlikning soʻnggi bosqichiga kirishmoqda. Germaniyaga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvi oldidan jamoa lagerida bir qator muhim yangiliklar va kutilmagan uchrashuvlar yuz berdi. Xususan, himoyachi Chris Richardsning jismoniy holati soʻroq ostida qolayotgan boʻlsa, Weston McKennie oʻzining Yuventus klubidagi ajoyib formasini terma jamoaga koʻchirishga tayyor. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jamoaning Chikagodagi mashgʻulotlari oʻziga xos hissiyotlarga boy oʻtdi. Mashgʻulotlar Chicago Fire klubi bazasida tashkil etildi va bu yerda jamoaning sobiq ustozi Gregg Berhalter bilan uchrashuv boʻlib oʻtdi. Hozirgi bosh murabbiy Mauricio Pochettino va futbolchilar ushbu uchrashuvni iliq kutib olishdi. Ayniqsa, Sebastian Berhalter uchun bu oʻz otasi bilan diydorlashish imkoniyati boʻldi.
Weston McKennie matbuot anjumanida Gregg Berhalter bilan boʻlgan yaqin munosabatlari haqida gapirib berdi. "U ajoyib inson. Men uning huzuriga ham maydondagi, ham shaxsiy hayotimdagi muammolar bilan borganman, hatto uning oldida yigʻlaganman. Biz birga qiyin va ajoyib damlarni oʻtkazganmiz", — deya taʼkidladi Yuventus yarim himoyachisi.
McKennie sobiq murabbiyidan boʻlajak Jahon chempionati oldidan maslahatlar olishiga umid qilmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, Berhalter doimo yordamga tayyor inson sifatida qolgan. Terma jamoa aʼzolari hozirda bor eʼtiborini Germaniyaga qarshi kechadigan bahsga qaratgan boʻlib, bu oʻyin turnir oldidan asosiy sinov vazifasini oʻtab beradi.
…