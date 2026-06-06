GM elektromobillar kelajagini yangi akkumulyator texnologiyasi bilan bogʻlamoqda

·94·Texno
GM elektromobillar kelajagini yangi akkumulyator texnologiyasi bilan bogʻlamoqda

Detroit yaqinidagi Warren Tech Center hududida General Motors kompaniyasining 900 million dollarlik strategik loyihasi — yangi Akkumulyator elementlarini ishlab chiqish markazi ish boshladi. Ushbu 500 000 kvadrat futlik majmua GM uchun elektromobillar tannarxini qariyb 10 foizga kamaytirish imkonini beruvchi kalit vazifasini oʻtaydi. Baʼzi avtogigantlar elektr transporti rejalaridan chekinayotgan bir paytda, GM ushbu markaz yordamida arzonroq akkumulyatorlarni rejalashtirilganidan bir yil oldin bozorga chiqarishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniyaning akkumulyatorlar va barqaror rivojlanish boʻyicha vitse-prezidenti, ilgari Tesla kompaniyasida batareya texnologiyalariga rahbarlik qilgan Kurt Kelty muvaffaqiyat garovi sifatida LMR (litiy-marganetsga boy) deb nomlanuvchi yangi kimyoviy tarkibni koʻrsatmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, aynan LMR texnologiyasi kompaniyaning asosiy mahsulot liniyasiga aylanadi. Bu GM uchun AQSH bozoridagi turgʻunlik va Xitoy kompaniyalari bilan kuchayib borayotgan raqobat fonida muhim qadamdir.

Hozirga qadar GM va butun sanoat qimmat, ammo kuchli NMC (nikel-marganets-kobalt) tarkibiga tayangan edi. Biroq xomashyo narxining oshishi va Xitoyning muhim minerallar ustidan nazorati elektromobillar narxini kutilganidan yuqori ushlab turdi. Endilikda NMC faqat yuqori toifadagi (premium) modellarda qoladi, ommaviy modellar esa LMR tarkibiga oʻtkaziladi. Bu texnologiya NMC kabi yuqori energiya zichligiga ega boʻlsa-da, narxi Chevrolet Bolt kabi arzon modellarda ishlatiladigan LFP batareyalari bilan raqobatlasha oladi.

Yangi LMR texnologiyasi Chevrolet Silverado EV kabi yuk mashinalarida 400 mildan ortiq masofani bosib oʻtish imkoniyatini saqlab qolgan holda, xarajatlarni kamida 6 000 dollarga qisqartiradi. Bu esa oʻrta toifadagi elektromobillar narxini anʼanaviy ichki yonuv dvigatelli avtomobillar narxiga maksimal darajada yaqinlashtirishga xizmat qiladi.

General MotorsElektromobilAkkumulyatorTexnologiyaTesla
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask: Orbital maʼlumotlar markazlari Starlink sunʼiy yoʻldoshlaridan soddaroqIlon Mask: Orbital maʼlumotlar markazlari Starlink sunʼiy yoʻldoshlaridan soddaroqBugun, 09:27Yevropa Ittifoqi muhim raqamli xizmatlarni xorijiy taʼsirdan himoya qilmoqdaYevropa Ittifoqi muhim raqamli xizmatlarni xorijiy taʼsirdan himoya qilmoqdaBugun, 09:24NVIDIA va AMD shart emas: DeepSeek V4 Huawei chiplarida oʻqitildiNVIDIA va AMD shart emas: DeepSeek V4 Huawei chiplarida oʻqitildiBugun, 08:53AQSH sudlarida yangi muammo: Sunʼiy intellekt daʼvo arizalarini koʻpaytirmoqdaAQSH sudlarida yangi muammo: Sunʼiy intellekt daʼvo arizalarini koʻpaytirmoqdaBugun, 08:52Sberbank sun’iy intellektli ilk to‘lov terminalini taqdim etdiSberbank sun’iy intellektli ilk to‘lov terminalini taqdim etdiBugun, 08:51Rossiyada sunʼiy yoʻldosh orqali mobil aloqa sinovlari boshlanadiRossiyada sunʼiy yoʻldosh orqali mobil aloqa sinovlari boshlanadiBugun, 08:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus