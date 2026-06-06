Illinoys shtatida kriptovalyuta soligʻi qonun darajasiga koʻtarilmoqda

·20·Iqtisodiyot
Illinoys shtatida kriptovalyuta soligʻi qonun darajasiga koʻtarilmoqda

Illinoys Bosh assambleyasi tomonidan qabul qilingan 56 milliard dollarlik shtat byudjeti loyihasi kriptovalyuta foydalanuvchilari uchun yangi soliq turini joriy etishni koʻzda tutmoqda. 2027-moliya yili uchun moʻljallangan ushbu qonun loyihasiga koʻra, kripto tranzaksiyalaridan 0,2 foiz miqdorida soliq undirilishi taklif etilmoqda. Mazkur toʻlov raqamli aktivlar brokerlari tomonidan amalga oshiriladigan savdo operatsiyalariga nisbatan qoʻllaniladi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

“Digital Asset Privilege Tax Act” deb nomlangan ushbu tuzatish Illinoys hududida faoliyat yurituvchi barcha raqamli aktiv brokerlari uchun majburiy roʻyxatdan oʻtish talablarini ham oʻz ichiga oladi. 1-yanvardan boshlab ushbu qoidalarga amal qilmagan brokerlar 3-darajali ogʻir jinoyatda aybdor deb topilishi mumkin. Bu esa ikki yildan besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish va 25 000 dollargacha jarima solishga sabab boʻladi.

Hozirda mazkur qonun loyihasi shtat gubernatori JB Pritzker tomonidan imzolanishi kutilmoqda. Gubernator qonunni tez orada imzolash niyatida ekanligini maʼlum qilgan. Mahalliy qonun chiqaruvchilar ushbu yangi soliq turi orqali shtat gʻaznasiga qoʻshimcha 60 million dollar mablagʻ tushishini prognoz qilishmoqda.

Biroq, kripto sanoati vakillari va faollari ushbu tashabbusga keskin qarshilik koʻrsatmoqda. The Digital Chamber va Illinois Blockchain Association vakillari shtat maʼmuriyatiga yoʻllagan maktubida, bunday soliq iqtisodiy jihatdan halokatli boʻlishini va soha vakillari bilan maslahatlashilmaganini taʼkidlashgan. Ularning soʻzlariga koʻra, AQSHning boshqa hech bir shtatida bunday turdagi soliq mavjud emas.

Ushbu chora-tadbirlar gubernator Pritzkerning shtat xodimlariga Kalshi va Polymarket kabi platformalarda pul tikishni taqiqlash haqidagi farmonidan soʻng yuzaga keldi. Rasmiylar bunday platformalar orqali yopiq maʼlumotlardan shaxsiy boyish maqsadida foydalanish xavfidan xavotirda ekanliklarini bildirishgan.

KriptoSoliqIllinoysBitcoinIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Peterburg iqtisodiy forumida tarixiy nutq so‘zladiShavkat Mirziyoyev Peterburg iqtisodiy forumida tarixiy nutq so‘zladiBugun, 08:29Dollar kursi 12 ming so‘mdan oshdiDollar kursi 12 ming so‘mdan oshdiBugun, 06:38AQSH Kongressida kriptovalyutalarni soliqqa tortish boʻyicha yangi qonun loyihalariAQSH Kongressida kriptovalyutalarni soliqqa tortish boʻyicha yangi qonun loyihalariBugun, 23:58ETH narxi 13 oylik minimal darajaga tushdi: Navbatda 1400 dollarmiETH narxi 13 oylik minimal darajaga tushdi: Navbatda 1400 dollarmiBugun, 23:55Kraken xStocks orqali SpaceX IPO’sida ishtirok etish imkoniyatini taqdim etadiKraken xStocks orqali SpaceX IPO’sida ishtirok etish imkoniyatini taqdim etadiBugun, 23:52Tadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqdaTadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqdaKecha, 17:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi