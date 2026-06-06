E-velosiped bozorida inqiroz: Lectric qanday qilib muvaffaqiyatga erishmoqda?

·90·Texno
E-velosiped bozorida inqiroz: Lectric qanday qilib muvaffaqiyatga erishmoqda?

Feniksda (Arizona) joylashgan Lectric eBikes kompaniyasi joriy yilda uchta yangi brendni ishga tushirganini eʻlon qildi. Bular — qayta tiklangan Juiced Bikes, yangi Juiced Powersports va premium sarguzashtlar uchun moʻljallangan Monarc brendlaridir. Ushbu kengayish strategiyasi sohadagi koʻplab startaplar bankrotlikka uchrayotgan bir paytda amalga oshirilmoqda. Kompaniya bosh direktori Levi Conlow TechCrunch nashriga bergan intervyusida ushbu loyihalarga qariyb 10 million dollar sarmoya kiritilganini maʻlum qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Bozordagi umumiy pasayishga qaramay, Lectric oʻtgan oyda oʻz tarixidagi eng yuqori savdo koʻrsatkichiga erishib, qariyb 30,000 dona e-velosiped sotgan. Bu koʻrsatkich hatto pandemiya davridagi eng yuqori choʻqqilardan ham oʻzib ketdi. Vaholanki, soʻnggi ikki yil ichida koʻplab e-velosiped ishlab chiqaruvchilari, jumladan, 330 million dollar venchur kapitali jalb qilgan va 1,65 milliard dollarga baholangan Rad Power Bikes ham bankrotlikka uchrab, bor-yoʻgʻi 13,2 million dollarga sotib yuborilgan edi.

Lectric muvaffaqiyatining siri uning moliyaviy strategiyasida yotadi. Conlow va uning hammuassisi Robby Deziel biznesni boshida venchur kapitalisiz, oʻz mablagʻlari (bootstrapping) hisobiga rivojlantirishgan. Faqat 2020-yilga kelibgina Bertram Capital Management xususiy investitsiya firmasidan sarmoya qabul qilingan. Bugungi kunda Lectric AQSHdagi eng yirik e-velosiped sotuvchilaridan biriga aylandi va 2025-yilda 150,000 dona mahsulot yetkazib berishni rejalashtirmoqda.

Kompaniya rahbariyati brendning oʻziga xosligini saqlab qolishga katta eʻtibor qaratmoqda. Conlowʻning soʻzlariga koʻra, bitta brend ostida barcha turdagi mijozlarga xizmat koʻrsatish brend nufuzini tushirishi mumkin. Shu sababli, yangi sotib olingan va tashkil etilgan brendlar Lectricʻdan alohida holda rivojlantiriladi. Hozirda kompaniya mahsulotlarining 90 foizini oʻz veb-sayti orqali toʻgʻridan-toʻgʻri isteʻmolchilarga sotmoqda, saytga esa har oyda 2 milliondan 4 milliongacha foydalanuvchi tashrif buyuradi.

LectricE-bikeStartapBiznesTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask: Orbital maʼlumotlar markazlari Starlink sunʼiy yoʻldoshlaridan soddaroqIlon Mask: Orbital maʼlumotlar markazlari Starlink sunʼiy yoʻldoshlaridan soddaroqBugun, 09:27Yevropa Ittifoqi muhim raqamli xizmatlarni xorijiy taʼsirdan himoya qilmoqdaYevropa Ittifoqi muhim raqamli xizmatlarni xorijiy taʼsirdan himoya qilmoqdaBugun, 09:24NVIDIA va AMD shart emas: DeepSeek V4 Huawei chiplarida oʻqitildiNVIDIA va AMD shart emas: DeepSeek V4 Huawei chiplarida oʻqitildiBugun, 08:53AQSH sudlarida yangi muammo: Sunʼiy intellekt daʼvo arizalarini koʻpaytirmoqdaAQSH sudlarida yangi muammo: Sunʼiy intellekt daʼvo arizalarini koʻpaytirmoqdaBugun, 08:52Sberbank sun’iy intellektli ilk to‘lov terminalini taqdim etdiSberbank sun’iy intellektli ilk to‘lov terminalini taqdim etdiBugun, 08:51Rossiyada sunʼiy yoʻldosh orqali mobil aloqa sinovlari boshlanadiRossiyada sunʼiy yoʻldosh orqali mobil aloqa sinovlari boshlanadiBugun, 08:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus