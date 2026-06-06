E-velosiped bozorida inqiroz: Lectric qanday qilib muvaffaqiyatga erishmoqda?
Feniksda (Arizona) joylashgan Lectric eBikes kompaniyasi joriy yilda uchta yangi brendni ishga tushirganini eʻlon qildi. Bular — qayta tiklangan Juiced Bikes, yangi Juiced Powersports va premium sarguzashtlar uchun moʻljallangan Monarc brendlaridir. Ushbu kengayish strategiyasi sohadagi koʻplab startaplar bankrotlikka uchrayotgan bir paytda amalga oshirilmoqda. Kompaniya bosh direktori Levi Conlow TechCrunch nashriga bergan intervyusida ushbu loyihalarga qariyb 10 million dollar sarmoya kiritilganini maʻlum qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Bozordagi umumiy pasayishga qaramay, Lectric oʻtgan oyda oʻz tarixidagi eng yuqori savdo koʻrsatkichiga erishib, qariyb 30,000 dona e-velosiped sotgan. Bu koʻrsatkich hatto pandemiya davridagi eng yuqori choʻqqilardan ham oʻzib ketdi. Vaholanki, soʻnggi ikki yil ichida koʻplab e-velosiped ishlab chiqaruvchilari, jumladan, 330 million dollar venchur kapitali jalb qilgan va 1,65 milliard dollarga baholangan Rad Power Bikes ham bankrotlikka uchrab, bor-yoʻgʻi 13,2 million dollarga sotib yuborilgan edi.
Lectric muvaffaqiyatining siri uning moliyaviy strategiyasida yotadi. Conlow va uning hammuassisi Robby Deziel biznesni boshida venchur kapitalisiz, oʻz mablagʻlari (bootstrapping) hisobiga rivojlantirishgan. Faqat 2020-yilga kelibgina Bertram Capital Management xususiy investitsiya firmasidan sarmoya qabul qilingan. Bugungi kunda Lectric AQSHdagi eng yirik e-velosiped sotuvchilaridan biriga aylandi va 2025-yilda 150,000 dona mahsulot yetkazib berishni rejalashtirmoqda.
Kompaniya rahbariyati brendning oʻziga xosligini saqlab qolishga katta eʻtibor qaratmoqda. Conlowʻning soʻzlariga koʻra, bitta brend ostida barcha turdagi mijozlarga xizmat koʻrsatish brend nufuzini tushirishi mumkin. Shu sababli, yangi sotib olingan va tashkil etilgan brendlar Lectricʻdan alohida holda rivojlantiriladi. Hozirda kompaniya mahsulotlarining 90 foizini oʻz veb-sayti orqali toʻgʻridan-toʻgʻri isteʻmolchilarga sotmoqda, saytga esa har oyda 2 milliondan 4 milliongacha foydalanuvchi tashrif buyuradi.
…