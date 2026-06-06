NASA biznes tanqididan soʻng XKS oʻrnini bosuvchi davlat moduli gʻoyasidan voz kechdi
NASA agentligi Xalqaro koinot stansiyasi (XKS) ekspluatatsiyasi yakunlanganidan keyin oʻtish davri yechimi sifatida xizmat qilishi kerak boʻlgan davlat «bazaviy moduli»ni yaratish taklifini rad etdi. Agentlik matbuot xizmatining xabar berishicha, mart oyida ilgari surilgan ushbu tashabbus rasman toʻxtatildi. Avvalroq NASA rahbariyati tijoriy orbital stansiyalar bozori kutilganidan sekin rivojlanayotganini aytib, davlatga tegishli markaziy modul yaratishni taklif qilgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu reja xususiy sektor vakillari, xususan, oʻz stansiyalarini ishlab chiqayotgan kompaniyalar tomonidan keskin tanqidga uchradi. Axiom Space bosh direktori Jonathan Cirtain ushbu tashabbusni kutilmagan deb atadi va davlat komponenti gʻoyasi kompaniya tomonidan sovuq kutib olinganini taʼkidladi. Biznes vakillarining fikricha, bozor yangi davlat infratuzilmasisiz ham bir yoki bir nechta tijoriy platformalar mavjudligini taʼminlashga qodir.
Vast kompaniyasi rahbari Max Haot va Starlab Space rahbari Marshall Smith kabi soha yetakchilari koinotda tadqiqotlar oʻtkazishga boʻlgan talab ortib borayotganini taʼkidladilar. Ularning soʻzlariga koʻra, nafaqat NASA, balki XKS dasturida qatnashmayotgan boshqa suveren davlatlar ham oʻz astronavtlarini orbitaga yuborishga tayyor. Starlab Space maʼlumotlariga koʻra, loyihaga boʻlgan tijoriy qiziqish hozirgi imkoniyatlardan qariyb 40 foizga yuqori.
Yakunda NASA biznes hamjamiyatining dalillariga qoʻshildi. Agentlik vakili Bethany Stevens kompaniyalar barqaror tijoriy bozor mavjudligini isbotlovchi ishonchli maʼlumotlar taqdim etganini maʼlum qildi. Endilikda NASA kelajakdagi orbital stansiyalarda asosiy egasi emas, balki boshqa davlat va xususiy mijozlar qatoridagi buyurtmachilardan biri sifatida ishtirok etadi.
…