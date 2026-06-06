NASA biznes tanqididan soʻng XKS oʻrnini bosuvchi davlat moduli gʻoyasidan voz kechdi

·59·Texno
NASA biznes tanqididan soʻng XKS oʻrnini bosuvchi davlat moduli gʻoyasidan voz kechdi

NASA agentligi Xalqaro koinot stansiyasi (XKS) ekspluatatsiyasi yakunlanganidan keyin oʻtish davri yechimi sifatida xizmat qilishi kerak boʻlgan davlat «bazaviy moduli»ni yaratish taklifini rad etdi. Agentlik matbuot xizmatining xabar berishicha, mart oyida ilgari surilgan ushbu tashabbus rasman toʻxtatildi. Avvalroq NASA rahbariyati tijoriy orbital stansiyalar bozori kutilganidan sekin rivojlanayotganini aytib, davlatga tegishli markaziy modul yaratishni taklif qilgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu reja xususiy sektor vakillari, xususan, oʻz stansiyalarini ishlab chiqayotgan kompaniyalar tomonidan keskin tanqidga uchradi. Axiom Space bosh direktori Jonathan Cirtain ushbu tashabbusni kutilmagan deb atadi va davlat komponenti gʻoyasi kompaniya tomonidan sovuq kutib olinganini taʼkidladi. Biznes vakillarining fikricha, bozor yangi davlat infratuzilmasisiz ham bir yoki bir nechta tijoriy platformalar mavjudligini taʼminlashga qodir.

Vast kompaniyasi rahbari Max Haot va Starlab Space rahbari Marshall Smith kabi soha yetakchilari koinotda tadqiqotlar oʻtkazishga boʻlgan talab ortib borayotganini taʼkidladilar. Ularning soʻzlariga koʻra, nafaqat NASA, balki XKS dasturida qatnashmayotgan boshqa suveren davlatlar ham oʻz astronavtlarini orbitaga yuborishga tayyor. Starlab Space maʼlumotlariga koʻra, loyihaga boʻlgan tijoriy qiziqish hozirgi imkoniyatlardan qariyb 40 foizga yuqori.

Yakunda NASA biznes hamjamiyatining dalillariga qoʻshildi. Agentlik vakili Bethany Stevens kompaniyalar barqaror tijoriy bozor mavjudligini isbotlovchi ishonchli maʼlumotlar taqdim etganini maʼlum qildi. Endilikda NASA kelajakdagi orbital stansiyalarda asosiy egasi emas, balki boshqa davlat va xususiy mijozlar qatoridagi buyurtmachilardan biri sifatida ishtirok etadi.

NASAXKSKoinotAxiom SpaceStarlab Space
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask: Orbital maʼlumotlar markazlari Starlink sunʼiy yoʻldoshlaridan soddaroqIlon Mask: Orbital maʼlumotlar markazlari Starlink sunʼiy yoʻldoshlaridan soddaroqBugun, 09:27Yevropa Ittifoqi muhim raqamli xizmatlarni xorijiy taʼsirdan himoya qilmoqdaYevropa Ittifoqi muhim raqamli xizmatlarni xorijiy taʼsirdan himoya qilmoqdaBugun, 09:24NVIDIA va AMD shart emas: DeepSeek V4 Huawei chiplarida oʻqitildiNVIDIA va AMD shart emas: DeepSeek V4 Huawei chiplarida oʻqitildiBugun, 08:53AQSH sudlarida yangi muammo: Sunʼiy intellekt daʼvo arizalarini koʻpaytirmoqdaAQSH sudlarida yangi muammo: Sunʼiy intellekt daʼvo arizalarini koʻpaytirmoqdaBugun, 08:52Sberbank sun’iy intellektli ilk to‘lov terminalini taqdim etdiSberbank sun’iy intellektli ilk to‘lov terminalini taqdim etdiBugun, 08:51Rossiyada sunʼiy yoʻldosh orqali mobil aloqa sinovlari boshlanadiRossiyada sunʼiy yoʻldosh orqali mobil aloqa sinovlari boshlanadiBugun, 08:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus