Acer GI0: Google Gemini va 12 MP kamerali aqlli koʻzoynak taqdim etildi
Computex 2026 koʻrgazmasida Acer kompaniyasi oʻzining yangi Acer GI0 (GI100 modeli) simsiz sunʼiy intellekt koʻzoynaklarini namoyish etdi. Ushbu qurilma Ray-Ban Meta uslubida ishlangan boʻlib, kundalik foydalanishga moʻljallangan yengil ramka, oʻrnatilgan kamera, mikrofonlar va Google Gemini asosidagi ovozli assistent bilan jihozlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Acer GI0 toʻliq simsiz boʻlib, smartfonga Bluetooth va Wi-Fi orqali ulanadi. Qurilmaning barcha funksiyalaridan foydalanish uchun smartfonga Acer AspireSync ilovasini oʻrnatish lozim. Google Gemini bulutli modeli ovozli boshqaruv, tasvirlarni real vaqt rejimida tahlil qilish va matnlarni tezkor tarjima qilish imkonini beradi.
Koʻzoynakka oʻrnatilgan 12 megapikselli kamera 4032×3024 pikselli suratlar olish va 1080p formatda (30 kadr/s) video yozish qobiliyatiga ega. Shuningdek, unda suhbatlar va uchrashuv bayonnomalarini yozib olish uchun maxsus audio yozuv funksiyasi mavjud. Atrofdagilarni ogohlantirish uchun qurilmada yozuv jarayonini koʻrsatuvchi indikatorli svetodiod oʻrnatilgan.
Texnik jihatdan qurilma 32 GB eMMC ichki xotirasi, uchta mikrofon, har ikki tomonda stereo dinamiklar, Wi-Fi 5 va Bluetooth 5.0 modullari bilan taʼminlangan. Qurilma 217 mA·soat sigʻimli akkumulyatordan quvvat oladi va uning ogʻirligi bor-yoʻgʻi 46 grammni tashkil etadi.
Acer GI0 aqlli koʻzoynaklari 2026-yilning toʻrtinchi choragida sotuvga chiqishi kutilmoqda. Uning narxi AQSHda 300 dollar, Yevropa bozorida esa 400 yevro etib belgilangan.
…