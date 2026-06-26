Plandofonlar qaytmoqda: Nubia 7,5 dyuymli ulkan Neo 5 Max smartfonini taqdim etdi
Smartfonlar bozorida ixcham qurilmalarga boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda, Nubia kompaniyasi kutilmagan qadam tashladi. MWC Shanghai 2026 koʻrgazmasida namoyish etilgan yangi Nubia Neo 5 Max modeli oʻzining rekord darajadagi ulkan ekrani bilan koʻpchilikning diqqat markazida boʻldi. Ushbu qurilma oʻz vaqtida ommabop boʻlgan, ammo keyinchalik unutilgan "plandofon" (planshet va telefon gibridi) formatini yana bir bor trendga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Nubia Neo 5 Max smartfoni 7,5 dyuymli displey bilan jihozlangan. Bu oʻlcham hozirgi kundagi oʻrtacha smartfonlardan sezilarli darajada katta boʻlib, uni deyarli kichik planshetlar qatoriga qoʻshadi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu model nafaqat Osiyo bozori, balki xalqaro maydon, jumladan, Yevropa mamlakatlari uchun ham moʻljallangan. Bu esa Oʻzbekiston kabi texnologik yangiliklarga boy bozorlarda ham ushbu gigant qurilmani koʻrish imkoniyatini oshiradi.
Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarQurilma oʻrta darajadagi texnik koʻrsatkichlarga ega boʻlib, u asosan multimedia va kontent isteʼmoli uchun moʻljallangan. Smartfonga 1,5K aniqlikdagi IPS paneli oʻrnatilgan. Garchi u flagman darajasidagi OLED ekran boʻlmasa-da, yuqori aniqlik tasvir sifatini taʼminlaydi. Qurilmaning apparat qismi MediaTek Dimensity 7100 protsessori asosiga qurilgan boʻlib, u kundalik vazifalar va oʻyinlar uchun yetarli quvvatni taqdim etadi.
Yangi modelning eng kuchli jihatlaridan biri uning akkumulyatoridir. 7000 mA·sh sigʻimli batareya bunday ulkan ekranning energiya sarfini qoplash bilan birga, foydalanuvchiga uzoq vaqt davomida quvvatlash qurilmasisiz harakatlanish imkonini beradi. Dasturiy taʼminot sifatida esa eng soʻnggi Android 16 operatsion tizimi tanlangan, bu esa qurilmaning uzoq muddatli dolzarbligini kafolatlaydi.
Geymerlar uchun maxsus yechimNubia Neo 5 Max shunchaki katta telefon emas, balki u mobil oʻyin ishqibozlari uchun ham qiziqarli yechimlarni taklif etadi. Smartfonning oʻziga xos xususiyatlaridan biri — maxsus yechiluvchi oʻyin kontrollerini qoʻllab-quvvatlashidir. Ushbu aksessuar yordamida qurilmani toʻlaqonli portativ oʻyin konsoliga aylantirish mumkin. Bu yondashuv Nubia brendining geymerlar auditoriyasiga boʻlgan eʼtiborini yana bir bor tasdiqlaydi.
Qiziqarli jihati shundaki, bozor hozirda ikki xil yoʻnalishga boʻlinmoqda: bir tomondan Nubia kabi gigantlar oʻzining ulkan ekranli modellarini taqdim etayotgan boʻlsa, ikkinchi tomondan Enough Phone kabi startaplar 5,2 dyuymli ixcham va qulay smartfonlar ustida ishlamoqda. Bu esa foydalanuvchilarga oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqib, keng tanlov imkoniyatini beradi. Nubia Neo 5 Max esa katta ekran va yuqori avtonomlikni qadrlaydiganlar uchun ayni muddao boʻlishi shubhasiz.
…