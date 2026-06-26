Plandofonlar qaytmoqda: Nubia 7,5 dyuymli ulkan Neo 5 Max smartfonini taqdim etdi

·0·Texno
Plandofonlar qaytmoqda: Nubia 7,5 dyuymli ulkan Neo 5 Max smartfonini taqdim etdi

Smartfonlar bozorida ixcham qurilmalarga boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda, Nubia kompaniyasi kutilmagan qadam tashladi. MWC Shanghai 2026 koʻrgazmasida namoyish etilgan yangi Nubia Neo 5 Max modeli oʻzining rekord darajadagi ulkan ekrani bilan koʻpchilikning diqqat markazida boʻldi. Ushbu qurilma oʻz vaqtida ommabop boʻlgan, ammo keyinchalik unutilgan "plandofon" (planshet va telefon gibridi) formatini yana bir bor trendga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Nubia Neo 5 Max smartfoni 7,5 dyuymli displey bilan jihozlangan. Bu oʻlcham hozirgi kundagi oʻrtacha smartfonlardan sezilarli darajada katta boʻlib, uni deyarli kichik planshetlar qatoriga qoʻshadi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu model nafaqat Osiyo bozori, balki xalqaro maydon, jumladan, Yevropa mamlakatlari uchun ham moʻljallangan. Bu esa Oʻzbekiston kabi texnologik yangiliklarga boy bozorlarda ham ushbu gigant qurilmani koʻrish imkoniyatini oshiradi.

Texnik xususiyatlar va imkoniyatlar

Qurilma oʻrta darajadagi texnik koʻrsatkichlarga ega boʻlib, u asosan multimedia va kontent isteʼmoli uchun moʻljallangan. Smartfonga 1,5K aniqlikdagi IPS paneli oʻrnatilgan. Garchi u flagman darajasidagi OLED ekran boʻlmasa-da, yuqori aniqlik tasvir sifatini taʼminlaydi. Qurilmaning apparat qismi MediaTek Dimensity 7100 protsessori asosiga qurilgan boʻlib, u kundalik vazifalar va oʻyinlar uchun yetarli quvvatni taqdim etadi.

Yangi modelning eng kuchli jihatlaridan biri uning akkumulyatoridir. 7000 mA·sh sigʻimli batareya bunday ulkan ekranning energiya sarfini qoplash bilan birga, foydalanuvchiga uzoq vaqt davomida quvvatlash qurilmasisiz harakatlanish imkonini beradi. Dasturiy taʼminot sifatida esa eng soʻnggi Android 16 operatsion tizimi tanlangan, bu esa qurilmaning uzoq muddatli dolzarbligini kafolatlaydi.

Geymerlar uchun maxsus yechim

Nubia Neo 5 Max shunchaki katta telefon emas, balki u mobil oʻyin ishqibozlari uchun ham qiziqarli yechimlarni taklif etadi. Smartfonning oʻziga xos xususiyatlaridan biri — maxsus yechiluvchi oʻyin kontrollerini qoʻllab-quvvatlashidir. Ushbu aksessuar yordamida qurilmani toʻlaqonli portativ oʻyin konsoliga aylantirish mumkin. Bu yondashuv Nubia brendining geymerlar auditoriyasiga boʻlgan eʼtiborini yana bir bor tasdiqlaydi.

Qiziqarli jihati shundaki, bozor hozirda ikki xil yoʻnalishga boʻlinmoqda: bir tomondan Nubia kabi gigantlar oʻzining ulkan ekranli modellarini taqdim etayotgan boʻlsa, ikkinchi tomondan Enough Phone kabi startaplar 5,2 dyuymli ixcham va qulay smartfonlar ustida ishlamoqda. Bu esa foydalanuvchilarga oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqib, keng tanlov imkoniyatini beradi. Nubia Neo 5 Max esa katta ekran va yuqori avtonomlikni qadrlaydiganlar uchun ayni muddao boʻlishi shubhasiz.

NubiaNeo 5 MaxSmartfonAndroid 16Texnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor Magic 8 seriyasi bozorlarni zabt etmoqda: Sotuvlar sezilarli darajada oʻsdiHonor Magic 8 seriyasi bozorlarni zabt etmoqda: Sotuvlar sezilarli darajada oʻsdiBugun, 13:27Goodram yangi Rival DDR4 Radiant xotira modullarini taqdim etdi: 4 GB hajmli plankalar qaytmoqdaGoodram yangi Rival DDR4 Radiant xotira modullarini taqdim etdi: 4 GB hajmli plankalar qaytmoqdaBugun, 12:53Yevropada anomal issiq fonida konditsionerlarga talab keskin ortdi: Oʻrnatish narxi 1000 yevroga yetdiYevropada anomal issiq fonida konditsionerlarga talab keskin ortdi: Oʻrnatish narxi 1000 yevroga yetdiBugun, 12:20Samsung Galaxy S23 turkumi uchun muhim xavfsizlik yangilanishi taqdim etildiSamsung Galaxy S23 turkumi uchun muhim xavfsizlik yangilanishi taqdim etildiBugun, 11:53Starlink mobil aloqa bozoriga kirmoqda: Elon Musk yirik operatorlarga raqobatchi boʻladiStarlink mobil aloqa bozoriga kirmoqda: Elon Musk yirik operatorlarga raqobatchi boʻladiBugun, 11:26Honor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etdi: 11 000 mAch akkumulyator va rekord yorqinlikHonor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etdi: 11 000 mAch akkumulyator va rekord yorqinlikBugun, 10:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi