Elon Musk yangi texnologik startapni sotib olmoqda: Mesh Optical SpaceX tarkibiga kiradi

·28·Texno
Elon Musk yangi texnologik startapni sotib olmoqda: Mesh Optical SpaceX tarkibiga kiradi

AQSh Federal savdo komissiyasi (FTC) milliarder Elon Muskga SpaceX kompaniyasining sobiq muhandislari tomonidan asos solingan Mesh Optical Technologies startapini sotib olishga ruxsat berdi. Ushbu kelashuv sunʼiy intellekt va maʼlumotlar markazlari uchun yuqori tezlikdagi aloqa infratuzilmasini yaratishda yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Bloomberg nashrining xabar berishicha, regulyator antimonopoliya tekshiruvini tezlashtirilgan tartibda yakunlagan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mesh Optical startapi oʻtgan yili Travis Brashears, Cameron Ramos va Serena Grown-Haeberli tomonidan tashkil etilgan edi. Ushbu mutaxassislar ilgari SpaceX loyihalarida faoliyat yuritib, Starlink sunʼiy yoʻldoshlari oʻrtasida lazerli aloqa tizimlarini (optical communication links) ishlab chiqishgan. Endilikda ular ushbu texnologiyani yer ustidagi maʼlumotlar markazlariga (data centers) moslashtirish ustida ish olib bormoqda.

Lazerli texnologiyalarning afzalligi

Mesh Optical tomonidan taklif etilayotgan optik transiverlar anʼanaviy elektr asosidagi tizimlarga qaraganda ancha tezkor va energiya jihatidan tejamkor hisoblanadi. Maʼlumotlarni yorugʻlik yordamida uzatish texnologiyasi zamonaviy superkompyuterlar va sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish uchun zarur boʻlgan ulkan maʼlumotlar oqimini kechikishlarsiz boshqarish imkonini beradi.

Joriy yilning fevral oyida Mesh Optical oʻzining ilk investitsiya bosqichida Thrive Capital boshchiligida 50 million dollar mablagʻ jalb qilgan edi. Startapning qisqa vaqt ichida bunday muvaffaqiyatga erishishi va sobiq ish beruvchisi eʼtiboriga tushishi uning texnologik yechimlari naqadar dolzarb ekanligidan dalolat beradi.

SpaceX uchun strategik ahamiyat

Ushbu xarid SpaceX uchun shunchaki kadrlar masalasi emas, balki strategik kengayish bosqichidir. Soʻnggi vaqtlarda kompaniya Anthropic, Google va Reflection AI kabi yirik sunʼiy intellekt ishlab chiquvchilari bilan hamkorlik oʻrnatib, ularga oʻz maʼlumotlar markazlarida hisoblash quvvatlarini taqdim eta boshladi. Bu esa kompaniya uchun yangi va daromadli biznes yoʻnalishiga aylandi.

Mesh texnologiyalarining integratsiyasi SpaceX maʼlumotlar markazlari samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Mutaxassislarning fikriga koʻra, ushbu yechimlar nafaqat Yer yuzidagi serverlarda, balki kelajakda koinotda joylashadigan orbital maʼlumotlar markazlarida ham qoʻllanilishi mumkin. Bu esa Muskning koinotni oʻzlashtirish va global internet qamrovini kengaytirish borasidagi rejalariga toʻla mos keladi.

Hozircha kelashuvning moliyaviy tafsilotlari ochiqlanmagan boʻlsa-da, FTC ruxsati jarayonning yakuniy bosqichga kirganini anglatadi. Ushbu qadam SpaceX kompaniyasini nafaqat raketasozlik, balki yuqori texnologiyali infratuzilma bozorida ham yetakchiga aylantirishi mumkin.

Elon MuskSpaceXMesh OpticalTexnologiyaSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Commodore Callback 8020 retro-smartfoni narxi foydalanuvchilar e’tirozidan soʻng pasaytirildiCommodore Callback 8020 retro-smartfoni narxi foydalanuvchilar e’tirozidan soʻng pasaytirildiBugun, 06:57Niderlandiya AQSHning yangi sanksiyalariga qarshi: ASML kompaniyasi xavf ostidaNiderlandiya AQSHning yangi sanksiyalariga qarshi: ASML kompaniyasi xavf ostidaBugun, 06:30AQSH hukumati Anthropic kompaniyasining Mythos 5 modeliga qoʻyilgan taqiqni bekor qildiAQSH hukumati Anthropic kompaniyasining Mythos 5 modeliga qoʻyilgan taqiqni bekor qildiBugun, 06:24OpenAI oʻz IPO sanasini 2027-yilga koʻchirishi mumkin: Maqsad — 1 trillion dollarOpenAI oʻz IPO sanasini 2027-yilga koʻchirishi mumkin: Maqsad — 1 trillion dollarBugun, 05:51NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligiNASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligiBugun, 04:51Kaliforniya sunʼiy intellekt sababli ishdan boʻshatishlarni kuzatuvchi ilk tizimni ishga tushirdiKaliforniya sunʼiy intellekt sababli ishdan boʻshatishlarni kuzatuvchi ilk tizimni ishga tushirdiBugun, 04:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
7900 mAs akkumulyator va 512 GB xotira: Yangi Honor smartfoni tayyor
7900 mAs akkumulyator va 512 GB xotira: Yangi Honor smartfoni tayyor