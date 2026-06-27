Elon Musk yangi texnologik startapni sotib olmoqda: Mesh Optical SpaceX tarkibiga kiradi
AQSh Federal savdo komissiyasi (FTC) milliarder Elon Muskga SpaceX kompaniyasining sobiq muhandislari tomonidan asos solingan Mesh Optical Technologies startapini sotib olishga ruxsat berdi. Ushbu kelashuv sunʼiy intellekt va maʼlumotlar markazlari uchun yuqori tezlikdagi aloqa infratuzilmasini yaratishda yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Bloomberg nashrining xabar berishicha, regulyator antimonopoliya tekshiruvini tezlashtirilgan tartibda yakunlagan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mesh Optical startapi oʻtgan yili Travis Brashears, Cameron Ramos va Serena Grown-Haeberli tomonidan tashkil etilgan edi. Ushbu mutaxassislar ilgari SpaceX loyihalarida faoliyat yuritib, Starlink sunʼiy yoʻldoshlari oʻrtasida lazerli aloqa tizimlarini (optical communication links) ishlab chiqishgan. Endilikda ular ushbu texnologiyani yer ustidagi maʼlumotlar markazlariga (data centers) moslashtirish ustida ish olib bormoqda.
Lazerli texnologiyalarning afzalligiMesh Optical tomonidan taklif etilayotgan optik transiverlar anʼanaviy elektr asosidagi tizimlarga qaraganda ancha tezkor va energiya jihatidan tejamkor hisoblanadi. Maʼlumotlarni yorugʻlik yordamida uzatish texnologiyasi zamonaviy superkompyuterlar va sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish uchun zarur boʻlgan ulkan maʼlumotlar oqimini kechikishlarsiz boshqarish imkonini beradi.
Joriy yilning fevral oyida Mesh Optical oʻzining ilk investitsiya bosqichida Thrive Capital boshchiligida 50 million dollar mablagʻ jalb qilgan edi. Startapning qisqa vaqt ichida bunday muvaffaqiyatga erishishi va sobiq ish beruvchisi eʼtiboriga tushishi uning texnologik yechimlari naqadar dolzarb ekanligidan dalolat beradi.
SpaceX uchun strategik ahamiyatUshbu xarid SpaceX uchun shunchaki kadrlar masalasi emas, balki strategik kengayish bosqichidir. Soʻnggi vaqtlarda kompaniya Anthropic, Google va Reflection AI kabi yirik sunʼiy intellekt ishlab chiquvchilari bilan hamkorlik oʻrnatib, ularga oʻz maʼlumotlar markazlarida hisoblash quvvatlarini taqdim eta boshladi. Bu esa kompaniya uchun yangi va daromadli biznes yoʻnalishiga aylandi.
Mesh texnologiyalarining integratsiyasi SpaceX maʼlumotlar markazlari samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Mutaxassislarning fikriga koʻra, ushbu yechimlar nafaqat Yer yuzidagi serverlarda, balki kelajakda koinotda joylashadigan orbital maʼlumotlar markazlarida ham qoʻllanilishi mumkin. Bu esa Muskning koinotni oʻzlashtirish va global internet qamrovini kengaytirish borasidagi rejalariga toʻla mos keladi.
Hozircha kelashuvning moliyaviy tafsilotlari ochiqlanmagan boʻlsa-da, FTC ruxsati jarayonning yakuniy bosqichga kirganini anglatadi. Ushbu qadam SpaceX kompaniyasini nafaqat raketasozlik, balki yuqori texnologiyali infratuzilma bozorida ham yetakchiga aylantirishi mumkin.
…