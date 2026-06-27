Apple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 18 smartfonlari 9 GB tezkor xotira bilan chiqadi
Apple korporatsiyasi oʻzining boʻlajak smartfonlarida tezkor xotira (RAM) hajmini oshirish boʻyicha noodatiy strategiyani tanlamoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, 2026-yilda taqdim etilishi kutilayotgan iPhone 18 seriyasining bazaviy modellari 9 GB tezkor xotira bilan jihozlanadi. Bu hozirgi standartlardan farq qiluvchi koʻrsatkich boʻlib, texnologiya olamida kamdan-kam kuzatiladigan holatdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taniqli tahlilchi Ming-Chi Kuo oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida maʼlum qilishicha, bunday oʻzgarish Apple Intelligence sunʼiy intellekt tizimining imkoniyatlarini yanada kengaytirish bilan bogʻliq. Xususan, iOS 27 operatsion tizimi darajasida sunʼiy intellekt algoritmlarining uzluksiz va tezkor ishlashini taʼminlash uchun qoʻshimcha xotira resurslari talab etiladi. Bu esa Apple muhandislarini odatdagi 8 GB hajmdan voz kechib, biroz yuqoriroq koʻrsatkichga oʻtishga majbur qilmoqda.
Xotira arxitekturasidagi oʻzgarishlarTexnik jihatdan bu yangilik xotira chiplari konfiguratsiyasining oʻzgarishi bilan izohlanadi. Hozirgi A19 chipli modellarda toʻrtta 2 GB hajmli chip qoʻllanilsa, yangi A20 protsessoriga ega iPhone 18 modellari oltita 1,5 GB hajmli chiplardan foydalanadi. Natijada umumiy hajm 9 GBni tashkil etadi. Bu usul qurilmaning tannarxini keskin oshirmasdan, unumdorlikni sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi.
Shu bilan birga, iPhone 18 turkumining flagman modellari — iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max, shuningdek, kutilayotgan buklamafon (iPhone Ultra) 12 GB tezkor xotira bilan taʼminlanadi. Ushbu yuqori toifadagi qurilmalar A20 Pro chiplari asosida ishlaydi va sakkizta 1,5 GB hajmli chiplar jamlanmasidan iborat boʻladi. Bu esa professional darajadagi vazifalarni bajarishda katta ustunlik beradi.
Bozorga chiqish strategiyasiApple kompaniyasi iPhone 18 seriyasini bozorga chiqarishda yangicha yondashuvni qoʻllashi mumkin. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, flagman modellar anʼanaviy ravishda 2026-yil sentyabr oyida sotuvga chiqadi. Biroq, bazaviy iPhone 18 va hamyonbop iPhone 18e modellari biroz kechroq — 2027-yilning bahorida foydalanuvchilarga taqdim etilishi kutilmoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ushbu yangilik ayniqsa muhim, chunki sunʼiy intellekt funksiyalari mahalliy bozorda ham smartfon tanlashda asosiy mezonlardan biriga aylanib bormoqda. Tezkor xotiraning hatto 1 GBga oshishi ham qurilmaning uzoq yillar davomida dolzarbligini yoʻqotmasligiga va yangi dasturiy yangilanishlarni qiyinchiliksiz qabul qilishiga xizmat qiladi.
ixbt.com xabariga koʻra, Apple xotira chiplarini yetkazib berish boʻyicha Xitoyning CXMT kompaniyasi bilan hamkorlik qilish masalasini ham koʻrib chiqmoqda. Bu esa kompaniyaning taʼminot zanjirini diversifikatsiya qilish va ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirishga boʻlgan intilishidan dalolat beradi. iPhone 18 seriyasi Apple tarixidagi sunʼiy intellektga eng koʻp yoʻnaltirilgan avlod boʻlishi kutilmoqda.
…