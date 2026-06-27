Apple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 18 smartfonlari 9 GB tezkor xotira bilan chiqadi

·59·Texno
Apple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 18 smartfonlari 9 GB tezkor xotira bilan chiqadi

Apple korporatsiyasi oʻzining boʻlajak smartfonlarida tezkor xotira (RAM) hajmini oshirish boʻyicha noodatiy strategiyani tanlamoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, 2026-yilda taqdim etilishi kutilayotgan iPhone 18 seriyasining bazaviy modellari 9 GB tezkor xotira bilan jihozlanadi. Bu hozirgi standartlardan farq qiluvchi koʻrsatkich boʻlib, texnologiya olamida kamdan-kam kuzatiladigan holatdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taniqli tahlilchi Ming-Chi Kuo oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida maʼlum qilishicha, bunday oʻzgarish Apple Intelligence sunʼiy intellekt tizimining imkoniyatlarini yanada kengaytirish bilan bogʻliq. Xususan, iOS 27 operatsion tizimi darajasida sunʼiy intellekt algoritmlarining uzluksiz va tezkor ishlashini taʼminlash uchun qoʻshimcha xotira resurslari talab etiladi. Bu esa Apple muhandislarini odatdagi 8 GB hajmdan voz kechib, biroz yuqoriroq koʻrsatkichga oʻtishga majbur qilmoqda.

Xotira arxitekturasidagi oʻzgarishlar

Texnik jihatdan bu yangilik xotira chiplari konfiguratsiyasining oʻzgarishi bilan izohlanadi. Hozirgi A19 chipli modellarda toʻrtta 2 GB hajmli chip qoʻllanilsa, yangi A20 protsessoriga ega iPhone 18 modellari oltita 1,5 GB hajmli chiplardan foydalanadi. Natijada umumiy hajm 9 GBni tashkil etadi. Bu usul qurilmaning tannarxini keskin oshirmasdan, unumdorlikni sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi.

Shu bilan birga, iPhone 18 turkumining flagman modellari — iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max, shuningdek, kutilayotgan buklamafon (iPhone Ultra) 12 GB tezkor xotira bilan taʼminlanadi. Ushbu yuqori toifadagi qurilmalar A20 Pro chiplari asosida ishlaydi va sakkizta 1,5 GB hajmli chiplar jamlanmasidan iborat boʻladi. Bu esa professional darajadagi vazifalarni bajarishda katta ustunlik beradi.

Bozorga chiqish strategiyasi

Apple kompaniyasi iPhone 18 seriyasini bozorga chiqarishda yangicha yondashuvni qoʻllashi mumkin. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, flagman modellar anʼanaviy ravishda 2026-yil sentyabr oyida sotuvga chiqadi. Biroq, bazaviy iPhone 18 va hamyonbop iPhone 18e modellari biroz kechroq — 2027-yilning bahorida foydalanuvchilarga taqdim etilishi kutilmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ushbu yangilik ayniqsa muhim, chunki sunʼiy intellekt funksiyalari mahalliy bozorda ham smartfon tanlashda asosiy mezonlardan biriga aylanib bormoqda. Tezkor xotiraning hatto 1 GBga oshishi ham qurilmaning uzoq yillar davomida dolzarbligini yoʻqotmasligiga va yangi dasturiy yangilanishlarni qiyinchiliksiz qabul qilishiga xizmat qiladi.

ixbt.com xabariga koʻra, Apple xotira chiplarini yetkazib berish boʻyicha Xitoyning CXMT kompaniyasi bilan hamkorlik qilish masalasini ham koʻrib chiqmoqda. Bu esa kompaniyaning taʼminot zanjirini diversifikatsiya qilish va ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirishga boʻlgan intilishidan dalolat beradi. iPhone 18 seriyasi Apple tarixidagi sunʼiy intellektga eng koʻp yoʻnaltirilgan avlod boʻlishi kutilmoqda.

AppleiPhone 18TexnologiyaSunʼiy IntellektSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CATL akkumulyatorlar savdosida inqilob qildi: Endi mahsulotlarni toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olish mumkinCATL akkumulyatorlar savdosida inqilob qildi: Endi mahsulotlarni toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olish mumkinBugun, 19:28Sogʻlom turmush tarzi yetarli boʻlmaganda: Tadbirkor saratonni yengishda sunʼiy intellektdan foydalandiSogʻlom turmush tarzi yetarli boʻlmaganda: Tadbirkor saratonni yengishda sunʼiy intellektdan foydalandiBugun, 19:20Toshkentda ROBOTIS gumanoid robotlar zavodini qurmoqdaToshkentda ROBOTIS gumanoid robotlar zavodini qurmoqdaBugun, 18:45Organik quyosh panellari samaradorligi boʻyicha inqilobiy kashfiyot qilindiOrganik quyosh panellari samaradorligi boʻyicha inqilobiy kashfiyot qilindiBugun, 17:52Osiyo texnologiya gigantlari AQSHning AI eksport cheklovlariga javob qaytarmoqdaOsiyo texnologiya gigantlari AQSHning AI eksport cheklovlariga javob qaytarmoqdaBugun, 17:29Swatch kompaniyasi Samsungʼdan 170 million dollar tovon puli talab qilmoqdaSwatch kompaniyasi Samsungʼdan 170 million dollar tovon puli talab qilmoqdaBugun, 17:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi