Kosmik dvigatellar uchun inqilob: 2400 darajaga chidamli yangi qotishma yaratildi

·0·Texno
Kosmik dvigatellar uchun inqilob: 2400 darajaga chidamli yangi qotishma yaratildi

Xitoylik olimlar aerokosmik sanoatda haqiqiy burilish yasashi kutilayotgan yangi materialni taqdim etishdi. Sian Szyatun universiteti tadqiqotchilari tomonidan ishlab chiqilgan tantal qotishmasi 2400 °C gacha boʻlgan ekstremal haroratlarda ham oʻz mustahkamligini saqlab qolish xususiyatiga ega. Bu kashfiyot kelajakda yanada kuchliroq va chidamliroq raketa dvigatellarini yaratish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Zamonaviy aviatsiya va kosmik texnikalar tobora yuqori haroratlarda ishlashni talab qilmoqda. Bugungi kunda keng qoʻllaniladigan nikel asosidagi qotishmalar 2000 °C dan yuqori haroratlarda oʻz xususiyatlarini yoʻqotadi. Shu sababli, muhandislar uzoq vaqtdan beri erish harorati 3000 °C atrofida boʻlgan tantal metalliga eʼtibor qaratib kelishayotgan edi. Biroq, oddiy tantal qotishmalari ham kuchli qizish natijasida yumshab qolishi asosiy muammo boʻlib qolayotgan edi.

Texnologik ustunlik va mustahkamlik

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi material B-ODS (oksid-dispersion mustahkamlangan tantal qotishmasi) deb nomlandi. Olimlar uning tarkibiga bor elementini qoʻshish va zarrachalarni maxsus usulda taqsimlash orqali strukturasini yaxshilashga muvaffaq boʻlishdi. Natijada, material nafaqat issiqqa chidamli, balki ishlov berish uchun qulay boʻlgan plastiklik xususiyatini ham saqlab qoldi.

Sinovlar shuni koʻrsatdiki, xonaki haroratda ushbu qotishmaning mustahkamlik chegarasi 800 MPa dan oshadi. Eng hayratlanarli natijalar esa yuqori haroratlarda qayd etildi: 2000 °C issiqlikda material 200 MPa, 2400 °C da esa qariyb 100 MPa bosimga bardosh bera oladi. Bu koʻrsatkich NASA tomonidan ilgari surilgan T-222 kabi anʼanaviy qotishmalardan ikki baravar yuqoridir.

Ushbu yangilik Oʻzbekiston kabi texnologik transferga intilayotgan mamlakatlar uchun ham ilmiy jihatdan qiziqarli. Zero, ekstremal sharoitlarda ishlovchi materiallar nafaqat kosmosda, balki energetika va ogʻir sanoatning maxsus tarmoqlarida ham keng qoʻllaniladi. Yangi qotishma uzoq muddatli yuklamalarga chidamliligi bilan ajralib turadi, bu esa uni real ekspluatatsiya sharoitlari uchun ideal nomzodga aylantiradi.

Tadqiqotchilarning fikricha, ushbu ishlanma yaqin kelajakda reaktiv dvigatellar, raketa qismlari va oʻta yuqori haroratli muhitda ishlaydigan boshqa texnik qurilmalarning asosiy boʻlagiga aylanadi. Materialshunoslikdagi bunday yutuqlar insoniyatning koinotni oʻrganish borasidagi imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishi shubhasiz.

TexnologiyaKosmosRaketaIlm-fanXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yer ostida yashirin energetika: AQSHda atom reaktorlarini 1,6 km chuqurlikka joylashtirishadiYer ostida yashirin energetika: AQSHda atom reaktorlarini 1,6 km chuqurlikka joylashtirishadiBugun, 20:27SpaceX oʻzining Starpipe gaz quvurini quradi: Starbase logistikasida yangi davrSpaceX oʻzining Starpipe gaz quvurini quradi: Starbase logistikasida yangi davrBugun, 19:51CATL akkumulyatorlar savdosida inqilob qildi: Endi mahsulotlarni toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olish mumkinCATL akkumulyatorlar savdosida inqilob qildi: Endi mahsulotlarni toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olish mumkinBugun, 19:28Sogʻlom turmush tarzi yetarli boʻlmaganda: Tadbirkor saratonni yengishda sunʼiy intellektdan foydalandiSogʻlom turmush tarzi yetarli boʻlmaganda: Tadbirkor saratonni yengishda sunʼiy intellektdan foydalandiBugun, 19:20Apple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 18 smartfonlari 9 GB tezkor xotira bilan chiqadiApple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 18 smartfonlari 9 GB tezkor xotira bilan chiqadiBugun, 18:56Toshkentda ROBOTIS gumanoid robotlar zavodini qurmoqdaToshkentda ROBOTIS gumanoid robotlar zavodini qurmoqdaBugun, 18:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi