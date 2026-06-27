Ilon Mask SpaceX sobiq muhandislari asos solgan Mesh startapini sotib olmoqda
Texnologiya olami giganti Ilon Mask oʻzining kosmik va sunʼiy intellekt loyihalarini yanada kuchaytirish maqsadida yangi strategik xaridga qoʻl urdi. Regulyatorlar Maskka SpaceX kompaniyasining sobiq muhandislari tomonidan tashkil etilgan Mesh Optical Technologies startapini sotib olishga ruxsat berdi. Ushbu kelishuv nafaqat texnologik transfer, balki kelajakdagi koinot maʼlumotlar markazlari uchun poydevor vazifasini oʻtaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mesh kompaniyasi maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari oʻrtasida axborot almashish uchun yorugʻlikdan foydalanadigan optik transiverlarni ishlab chiqish bilan shugʻullanadi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu qurilmalar hozirgi mavjud muqobillarga qaraganda ancha energiya tejamkor va maʼlumot uzatishdagi kechikishlar (latency) darajasi sezilarli darajada pastligi bilan ajralib turadi.
Starlink tajribasi va yangi ufqlariEʼtiborli jihati shundaki, Mesh asoschilari oʻz vaqtida SpaceX tizimida Starlink sunʼiy yoʻldosh interneti uchun lazerli aloqa texnologiyalarini yaratishda bevosita ishtirok etishgan. Fevral oyida ushbu startap Thrive Capital jamgʻarmasidan 50 million dollar investitsiya jalb qilishga ulgurgan edi. Endilikda ushbu tajriba qaytadan Ilon Mask imperiyasi tarkibiga qaytmoqda.
Mesh texnologiyalari faqat yer usti markazlari bilan cheklanib qolmaydi. Kompaniya oʻz ishlanmalarini ochiq koinotda qoʻllashga katta qiziqish bildirgan. Bu esa SpaceX kompaniyasining yaqinda eʼlon qilingan Starmind loyihasi uchun ayni muddao hisoblanadi. Starmind — bu koinotda joylashadigan ulkan maʼlumotlar markazlari tizimi boʻlib, u yerda sunʼiy yoʻldoshlararo lazerli aloqa asosiy rol oʻynaydi.
Koinotdagi sunʼiy intellekt markazlariSpaceX allaqachon oʻzining AI1 kodli nomi ostidagi birinchi kosmik maʼlumotlar markazini yoki sunʼiy intellekt hisob-kitoblari uchun moʻljallangan sunʼiy yoʻldoshini rasman taqdim etgan. Ushbu qurilmalarni ommaviy ishlab chiqarish uchun kompaniya 1 million kvadrat metr maydonga ega ulkan zavod qurilishini boshlab yuborgan. Bu Maskning koinotni nafaqat aloqa, balki hisoblash quvvati markaziga aylantirish niyatida ekanini koʻrsatadi.
Ilon Maskning fikricha, sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan orbital maʼlumotlar markazlarini ishlab chiqish bugungi kundagi murakkab Starlink aloqa yoʻldoshlariga qaraganda ancha osonroq kechadi. Mesh texnologiyalari esa ushbu markazlar oʻrtasida maʼlumotlarning yorugʻlik tezligida va minimal energiya sarfi bilan almashinishini taʼminlaydi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va texnologiya ixlosmandlari uchun bu yangilik global internet tezligi va bulutli hisoblash texnologiyalarining yangi bosqichga chiqishini anglatadi. Koinotdagi serverlar yer yuzidagi infratuzilmaga bogʻliqlikni kamaytiradi va global raqamli ekotizimning barqarorligini oshiradi. Maskning ushbu xaridi orqali SpaceX oʻzining koinotdagi texnologik ustunligini yanada mustahkamlashi shubhasiz.
…