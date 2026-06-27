Ilon Mask SpaceX sobiq muhandislari asos solgan Mesh startapini sotib olmoqda

·0·Texno
Ilon Mask SpaceX sobiq muhandislari asos solgan Mesh startapini sotib olmoqda

Texnologiya olami giganti Ilon Mask oʻzining kosmik va sunʼiy intellekt loyihalarini yanada kuchaytirish maqsadida yangi strategik xaridga qoʻl urdi. Regulyatorlar Maskka SpaceX kompaniyasining sobiq muhandislari tomonidan tashkil etilgan Mesh Optical Technologies startapini sotib olishga ruxsat berdi. Ushbu kelishuv nafaqat texnologik transfer, balki kelajakdagi koinot maʼlumotlar markazlari uchun poydevor vazifasini oʻtaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mesh kompaniyasi maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari oʻrtasida axborot almashish uchun yorugʻlikdan foydalanadigan optik transiverlarni ishlab chiqish bilan shugʻullanadi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu qurilmalar hozirgi mavjud muqobillarga qaraganda ancha energiya tejamkor va maʼlumot uzatishdagi kechikishlar (latency) darajasi sezilarli darajada pastligi bilan ajralib turadi.

Starlink tajribasi va yangi ufqlari

Eʼtiborli jihati shundaki, Mesh asoschilari oʻz vaqtida SpaceX tizimida Starlink sunʼiy yoʻldosh interneti uchun lazerli aloqa texnologiyalarini yaratishda bevosita ishtirok etishgan. Fevral oyida ushbu startap Thrive Capital jamgʻarmasidan 50 million dollar investitsiya jalb qilishga ulgurgan edi. Endilikda ushbu tajriba qaytadan Ilon Mask imperiyasi tarkibiga qaytmoqda.

Mesh texnologiyalari faqat yer usti markazlari bilan cheklanib qolmaydi. Kompaniya oʻz ishlanmalarini ochiq koinotda qoʻllashga katta qiziqish bildirgan. Bu esa SpaceX kompaniyasining yaqinda eʼlon qilingan Starmind loyihasi uchun ayni muddao hisoblanadi. Starmind — bu koinotda joylashadigan ulkan maʼlumotlar markazlari tizimi boʻlib, u yerda sunʼiy yoʻldoshlararo lazerli aloqa asosiy rol oʻynaydi.

Koinotdagi sunʼiy intellekt markazlari

SpaceX allaqachon oʻzining AI1 kodli nomi ostidagi birinchi kosmik maʼlumotlar markazini yoki sunʼiy intellekt hisob-kitoblari uchun moʻljallangan sunʼiy yoʻldoshini rasman taqdim etgan. Ushbu qurilmalarni ommaviy ishlab chiqarish uchun kompaniya 1 million kvadrat metr maydonga ega ulkan zavod qurilishini boshlab yuborgan. Bu Maskning koinotni nafaqat aloqa, balki hisoblash quvvati markaziga aylantirish niyatida ekanini koʻrsatadi.

Ilon Maskning fikricha, sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan orbital maʼlumotlar markazlarini ishlab chiqish bugungi kundagi murakkab Starlink aloqa yoʻldoshlariga qaraganda ancha osonroq kechadi. Mesh texnologiyalari esa ushbu markazlar oʻrtasida maʼlumotlarning yorugʻlik tezligida va minimal energiya sarfi bilan almashinishini taʼminlaydi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va texnologiya ixlosmandlari uchun bu yangilik global internet tezligi va bulutli hisoblash texnologiyalarining yangi bosqichga chiqishini anglatadi. Koinotdagi serverlar yer yuzidagi infratuzilmaga bogʻliqlikni kamaytiradi va global raqamli ekotizimning barqarorligini oshiradi. Maskning ushbu xaridi orqali SpaceX oʻzining koinotdagi texnologik ustunligini yanada mustahkamlashi shubhasiz.

Elon MuskSpaceXStarlinkMeshTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt aslida fikrlamaydimi? Olimlar “mulohaza” zanjirlari ortidagi sirni ochdiSunʼiy intellekt aslida fikrlamaydimi? Olimlar “mulohaza” zanjirlari ortidagi sirni ochdiKecha, 23:24Koinot nurlanishiga chidamli: BAE Systems yangi Endura SoC protsessorini sinovdan oʻtkazdiKoinot nurlanishiga chidamli: BAE Systems yangi Endura SoC protsessorini sinovdan oʻtkazdiKecha, 22:58Samsung Galaxy M47: 6000 mAs akkumulyator va 6 yillik yangilanishga ega yangi «monstr»Samsung Galaxy M47: 6000 mAs akkumulyator va 6 yillik yangilanishga ega yangi «monstr»Kecha, 22:22Apple Vision Pro loyihasi rahbari OpenAI jamoasiga oʻtib ketdiApple Vision Pro loyihasi rahbari OpenAI jamoasiga oʻtib ketdiKecha, 21:55Smartfonlar quvvatida inqilob: Honor 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorlar ustida ishlamoqdaSmartfonlar quvvatida inqilob: Honor 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorlar ustida ishlamoqdaKecha, 21:54Kosmik dvigatellar uchun inqilob: 2400 darajaga chidamli yangi qotishma yaratildiKosmik dvigatellar uchun inqilob: 2400 darajaga chidamli yangi qotishma yaratildiKecha, 20:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi