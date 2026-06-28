Olimlar arzon olmos kukunidan kvant materiallari olish texnologiyasini yaratmoqda

·0·Texno
Olimlar arzon olmos kukunidan kvant materiallari olish texnologiyasini yaratmoqda

Avstraliya va Yaponiya olimlari kvant texnologiyalari sohasida inqilobiy qadam tashlashga tayyorlanmoqda. Melburn universiteti, Avstraliyaning CSIRO ilmiy agentligi hamda Yaponiyaning Milliy kvant fanlari va texnologiyalari instituti (QST) mutaxassislari oddiy va arzon olmos kukunini yuqori samarali kvant materiallariga aylantirish loyihasini boshladi. Bu tashabbus nafaqat ilmiy yangilik, balki kvant komponentlarini ishlab chiqarish xarajatlarini keskin kamaytirishga qaratilgan strategik harakatdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kvant qurilmalarining asosiy boʻgʻini hisoblangan maxsus olmoslar tarkibida "azot-vakansiya markazlari" (NV-markazlar) deb ataladigan nuqsonlar mavjud. Bu sunʼiy yaratilgan kristall panjara nuqsoni boʻlib, unda uglerod atomi oʻrnini azot atomi egallaydi va uning yonida boʻsh joy (vakansiya) hosil boʻladi. Bunday tuzilmalar magnit va elektr maydonlarini, shuningdek, haroratni oʻta yuqori aniqlikda oʻlchash imkonini beruvchi kvant sensorlari uchun zarurdir.

Arzon xomashyodan yuqori texnologiyagacha

Hozirgi vaqtda sifatli kvant olmoslarini ishlab chiqarish oʻta murakkab va qimmat jarayon hisoblanadi. Tadqiqotchilar butun boshli kristallardan foydalanish oʻrniga, sanoatda keng tarqalgan va arzon hisoblangan olmos kukunidan foydalanishni taklif qilmoqdalar. Agar olimlar ushbu kukun tarkibida kvant xususiyatlarini saqlab qolishga erishsa, kvant sensorlari va hisoblash tizimlari uchun butlovchi qismlar narxi bir necha barobar arzonlashishi mumkin.

Loyiha doirasida birinchi bosqichda olmos nanokristallarining barqarorligi va sifatini yaxshilash koʻzda tutilgan. Olimlar NV-markazlarni zarrachalar yuzasiga imkon qadar yaqin joylashtirish ustida ishlamoqda. Bu kelajakdagi sensorlarning sezgirligini oshirish uchun juda muhimdir. Shundan soʻng, CSIRO mutaxassislari ushbu materiallarning real sharoitlardagi chidamliligini sinovdan oʻtkazadilar.

Ushbu tadqiqotning muvaffaqiyati nafaqat ilmiy doiralarda, balki global texnologiya bozorida ham katta aks-sado berishi kutilmoqda. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Avstraliya ushbu texnologiya yordamida kvant materiallari ishlab chiqarish boʻyicha oʻzining mustaqil bazasini yaratishni maqsad qilgan. Bu esa xorijiy yetkazib beruvchilarga boʻlgan qaramlikni kamaytiradi.

Kvant materiallarining arzonlashishi tibbiyot, geologiya va navigatsiya tizimlarida ham yangi davrni boshlab beradi. Masalan, oʻta sezgir kvant sensorlari yordamida inson tanasidagi eng kichik oʻzgarishlarni yoki yer ostidagi foydali qazilmalarni misli koʻrilmagan aniqlikda aniqlash imkoniyati tugʻiladi. Mazkur loyiha kvant texnologiyalarini laboratoriya devorlaridan chiqarib, kundalik hayotga tatbiq etish yoʻlidagi muhim poydevordir.

OlmosKvant TexnologiyalariIlm-fanAvstraliyaYaponiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

China Eastern Airlines aviaparkini tubdan yangilamoqda: Airbus bilan yirik shartnomaChina Eastern Airlines aviaparkini tubdan yangilamoqda: Airbus bilan yirik shartnomaBugun, 14:54Samsung Galaxy S27 flagmanlarida narx inqilobi: Exynos 2700 uchun kurash boshlandiSamsung Galaxy S27 flagmanlarida narx inqilobi: Exynos 2700 uchun kurash boshlandiBugun, 14:27Gigabyte brendning 40 yilligiga bagʻishlangan RTX 5080 Infinity video kartalarini taqdim etdiGigabyte brendning 40 yilligiga bagʻishlangan RTX 5080 Infinity video kartalarini taqdim etdiBugun, 13:58SpaceX tarixiy rekord sari: Kanaveral burnida ulkan Mechazilla minorasi qad rostlamoqdaSpaceX tarixiy rekord sari: Kanaveral burnida ulkan Mechazilla minorasi qad rostlamoqdaBugun, 13:25Elon Musk asos solgan Starbase shahrida ilk bor politsiya boshqarmasi tashkil etildiElon Musk asos solgan Starbase shahrida ilk bor politsiya boshqarmasi tashkil etildiBugun, 12:53Avtomobillar uchun maxsus TWSC TC301 USB-C flesh-diskining taqdimoti oʻtkazildiAvtomobillar uchun maxsus TWSC TC301 USB-C flesh-diskining taqdimoti oʻtkazildiBugun, 12:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi