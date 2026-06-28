Dragonfly Energy qattiq tanali akkumulyatorlar ishlab chiqarishda inqilobiy usulni patentladi

·49·Texno
Dragonfly Energy qattiq tanali akkumulyatorlar ishlab chiqarishda inqilobiy usulni patentladi

AQSHning Dragonfly Energy kompaniyasi energiya saqlash tizimlari sohasida katta burilish yasashi kutilayotgan yangi texnologiya uchun patent olish arafasida turibdi. AQSH Patent va savdo belgilari idorasi kompaniyaning qattiq tanali (solid-state) akkumulyatorlarni ishlab chiqarishning mutlaqo yangi usuli boʻyicha arizasini maʻqulladi. Ushbu yangilik zamonaviy elektromobillar va gadjetlar uchun yanada xavfsiz hamda arzon energiya manbalarini yaratish yoʻlidagi muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya taqdim etgan texnologiyaning asosiy ahamiyati akkumulyatorning kimyoviy tarkibida emas, balki uni tayyorlash jarayonining samaradorligidadir. Ixbt.com maʻlumotlariga koʻra, Dragonfly Energy anʻanaviy suyuq suspenziyalardan voz kechib, quruq kukunlar bilan ishlash uslubini taklif qilmoqda. Bu usul ishlab chiqarish zanjirini sezilarli darajada soddalashtiradi va xarajatlarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Quruq elektrodlar va energiya tejamkorligi

Anʻanaviy akkumulyatorlar ishlab chiqarishda elektrodlarni quritish uchun ulkan pechlar va koʻp miqdorda elektr energiyasi talab etiladi. Dragonfly texnologiyasi esa quruq kukunlarni presslash va laminatsiya qilish orqali bu bosqichni chetlab oʻtadi. Natijada, ishlab chiqarish liniyalarining maydoni qisqaradi va atrof-muhitga zararli boʻlgan toksik erituvchilardan foydalanishga hojat qolmaydi.

Eʻtiborli jihati shundaki, shunga oʻxshash "quruq elektrod" texnologiyasi ustida koʻp yillardan buyon Tesla kompaniyasi ham ish olib bormoqda. Biroq Dragonfly Energy oʻz yondashuvini yanada universallashgan deb hisoblaydi. Yangi usul nafaqat qattiq tanali batareyalar, balki litiy-temir-fosfat, litiy-metall va hatto natriy-ionli akkumulyatorlar uchun ham mos kelishi taʻkidlanmoqda.

Sanoat miqyosidagi istiqbollar

Oʻzbekiston kabi elektromobillar bozori jadal rivojlanayotgan mamlakatlar uchun bunday texnologiyalar kelajakda transport vositalarining narxi pasayishiga olib kelishi bilan ahamiyatlidir. Qattiq tanali batareyalar odatdagi litiy-ionli analoglariga qaraganda ancha xavfsiz, yonib ketish ehtimoli past va energiya sigʻimi yuqoriroqdir. Ishlab chiqarishning arzonlashishi esa ushbu texnologiyani ommaviy bozorga tezroq kirib kelishini taʻminlaydi.

Dragonfly Energy bosh direktori Denis Faresning soʻzlariga koʻra, mazkur patentlangan jarayon qattiq tanali akkumulyatorlarni tijoriy maqsadlarda keng miqyosda ishlab chiqarishni haqiqatga aylantiradi. Kompaniya endilikda texnologiyani sanoat darajasida sinovdan oʻtkazish va yirik avtogigantlar bilan hamkorlik qilishni rejalashtirmoqda. Yangi usulning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

  • Ishlab chiqarish operatsiyalari sonining kamayishi;
  • Energiya sarfining sezilarli darajada qisqarishi;
  • Toksik erituvchilardan butkul voz kechish;
  • Ishlab chiqarish liniyalari ixchamligi va samaradorligi.
Hozirda barcha rasmiyatchiliklar yakunlanib, patent boji toʻlangach, Dragonfly Energy ushbu texnologiyaning toʻlaqonli egasiga aylanadi. Bu esa kompaniyaga global akkumulyator bozorida yirik oʻyinchilar, jumladan, Janubiy Koreya va Xitoy ishlab chiqaruvchilari bilan raqobatlashish imkonini beradi.

Dragonfly EnergyAkkumulyatorTexnologiyaTeslaElektromobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyning Loongson kompaniyasi 16 yadroli va tejamkor 3C3000 protsessorini taqdim etdiXitoyning Loongson kompaniyasi 16 yadroli va tejamkor 3C3000 protsessorini taqdim etdiBugun, 18:28Airbus A320 oʻrnini bosuvchi yangi avlod samolyotini ishlab chiqishga kirishmoqdaAirbus A320 oʻrnini bosuvchi yangi avlod samolyotini ishlab chiqishga kirishmoqdaBugun, 17:54Delta Air Lines yuzlab Boeing 737 samolyotlarida yoqilgʻi sarfini kamaytirish yoʻlini topdiDelta Air Lines yuzlab Boeing 737 samolyotlarida yoqilgʻi sarfini kamaytirish yoʻlini topdiBugun, 16:52Quyoshda 2024-yilning eng yirik dogʻi paydo boʻldi: Yerga taʼsiri qanday boʻladi?Quyoshda 2024-yilning eng yirik dogʻi paydo boʻldi: Yerga taʼsiri qanday boʻladi?Bugun, 16:21Koinot poygasida yangi ittifoq: Amazon va boshqa gigantlar SpaceConnect assotsiatsiyasini tuzdiKoinot poygasida yangi ittifoq: Amazon va boshqa gigantlar SpaceConnect assotsiatsiyasini tuzdiBugun, 15:54Olimlar arzon olmos kukunidan kvant materiallari olish texnologiyasini yaratmoqdaOlimlar arzon olmos kukunidan kvant materiallari olish texnologiyasini yaratmoqdaBugun, 15:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi