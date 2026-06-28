Dragonfly Energy qattiq tanali akkumulyatorlar ishlab chiqarishda inqilobiy usulni patentladi
AQSHning Dragonfly Energy kompaniyasi energiya saqlash tizimlari sohasida katta burilish yasashi kutilayotgan yangi texnologiya uchun patent olish arafasida turibdi. AQSH Patent va savdo belgilari idorasi kompaniyaning qattiq tanali (solid-state) akkumulyatorlarni ishlab chiqarishning mutlaqo yangi usuli boʻyicha arizasini maʻqulladi. Ushbu yangilik zamonaviy elektromobillar va gadjetlar uchun yanada xavfsiz hamda arzon energiya manbalarini yaratish yoʻlidagi muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya taqdim etgan texnologiyaning asosiy ahamiyati akkumulyatorning kimyoviy tarkibida emas, balki uni tayyorlash jarayonining samaradorligidadir. Ixbt.com maʻlumotlariga koʻra, Dragonfly Energy anʻanaviy suyuq suspenziyalardan voz kechib, quruq kukunlar bilan ishlash uslubini taklif qilmoqda. Bu usul ishlab chiqarish zanjirini sezilarli darajada soddalashtiradi va xarajatlarni kamaytirishga xizmat qiladi.
Quruq elektrodlar va energiya tejamkorligiAnʻanaviy akkumulyatorlar ishlab chiqarishda elektrodlarni quritish uchun ulkan pechlar va koʻp miqdorda elektr energiyasi talab etiladi. Dragonfly texnologiyasi esa quruq kukunlarni presslash va laminatsiya qilish orqali bu bosqichni chetlab oʻtadi. Natijada, ishlab chiqarish liniyalarining maydoni qisqaradi va atrof-muhitga zararli boʻlgan toksik erituvchilardan foydalanishga hojat qolmaydi.
Eʻtiborli jihati shundaki, shunga oʻxshash "quruq elektrod" texnologiyasi ustida koʻp yillardan buyon Tesla kompaniyasi ham ish olib bormoqda. Biroq Dragonfly Energy oʻz yondashuvini yanada universallashgan deb hisoblaydi. Yangi usul nafaqat qattiq tanali batareyalar, balki litiy-temir-fosfat, litiy-metall va hatto natriy-ionli akkumulyatorlar uchun ham mos kelishi taʻkidlanmoqda.
Sanoat miqyosidagi istiqbollarOʻzbekiston kabi elektromobillar bozori jadal rivojlanayotgan mamlakatlar uchun bunday texnologiyalar kelajakda transport vositalarining narxi pasayishiga olib kelishi bilan ahamiyatlidir. Qattiq tanali batareyalar odatdagi litiy-ionli analoglariga qaraganda ancha xavfsiz, yonib ketish ehtimoli past va energiya sigʻimi yuqoriroqdir. Ishlab chiqarishning arzonlashishi esa ushbu texnologiyani ommaviy bozorga tezroq kirib kelishini taʻminlaydi.
Dragonfly Energy bosh direktori Denis Faresning soʻzlariga koʻra, mazkur patentlangan jarayon qattiq tanali akkumulyatorlarni tijoriy maqsadlarda keng miqyosda ishlab chiqarishni haqiqatga aylantiradi. Kompaniya endilikda texnologiyani sanoat darajasida sinovdan oʻtkazish va yirik avtogigantlar bilan hamkorlik qilishni rejalashtirmoqda. Yangi usulning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:
- Ishlab chiqarish operatsiyalari sonining kamayishi;
- Energiya sarfining sezilarli darajada qisqarishi;
- Toksik erituvchilardan butkul voz kechish;
- Ishlab chiqarish liniyalari ixchamligi va samaradorligi.
…