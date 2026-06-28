Katta adron kollayderi 4 yilga toʻxtatildi: CERN koinot sirlarini yechishga tayyorlanmoqda

·45·Texno
Katta adron kollayderi 4 yilga toʻxtatildi: CERN koinot sirlarini yechishga tayyorlanmoqda

Dunyoning eng yirik va qudratli zarralar tezlatgichi — Katta adron kollayderi (LHC) toʻrt yillik keng koʻlamli modernizatsiya jarayoni uchun oʻz faoliyatini vaqtincha toʻxtatdi. CERN (Yevropa yadroviy tadqiqotlar tashkiloti) tomonidan amalga oshirilayotgan ushbu loyiha koinotning eng fundamental sirlarini, jumladan, qorongʻu materiya va qorongʻu energiyani oʻrganishda yangi davrni ochishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Shveysariya va Fransiya chegarasida, 100 metr chuqurlikda joylashgan 27 kilometrlik ulkan halqa shaklidagi ushbu inshoot 2012-yilda mashhur Xiggs bozonini kashf etishi bilan ilm-fan olamida inqilob qilgan edi. Endilikda mutaxassislar qurilmani yanada kuchliroq darajaga koʻtarishni maqsad qilishgan. Modernizatsiyadan soʻng majmua High Luminosity Large Hadron Collider (HL-LHC) nomini oladi va uning yangilangan versiyasi 2030-yilning iyun oyida ishga tushirilishi rejalashtirilgan.

Oʻn barobar koʻproq toʻqnashuvlar

Loyiha rahbari Markus Tserlaufning taʼkidlashicha, ushbu bosqich butun dasturning muvaffaqiyati uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Modernizatsiyaning asosiy maqsadi — zarralar toʻqnashuvi sonini, yaʼni "yorugʻlik darajasi"ni (luminosity) keskin oshirishdir. Rejaga koʻra, bu koʻrsatkich hozirgi darajadan 10 barobar koʻpayadi, bu esa olimlarga bugungidan koʻra 100 barobar koʻproq maʼlumot toʻplash imkonini beradi.

Ushbu maqsadga erishish uchun tezlatgich halqasining qariyb 1,2 kilometrlik qismi toʻliq almashtiriladi. Yangi oʻta oʻtkazuvchan magnitlar oʻrnatilib, ular zarralar dastasini yanada aniqroq fokuslash imkonini beradi. Natijada, har bir oʻzaro taʼsir aktida toʻqnashuvlar soni hozirgi 60 tadan 200 tagacha koʻpayadi. Bu fiziklar uchun misli koʻrilmagan hajmdagi xomashyo demakdir.

Sunʼiy intellekt yordamga keladi

Maʼlumotlar oqimining bunday ulkan oʻsishi muhandislar oldiga yangi texnologik vazifalarni qoʻymoqda. Har soniyada sodir boʻladigan milliardlab hodisalarning barchasini saqlash jismonan imkonsiz. Shu sababli, CERN mutaxassislari real vaqt rejimida eng muhim va istiqbolli toʻqnashuvlarni saralab olish uchun sunʼiy intellekt (AI) tizimlaridan foydalanishni rejalashtirmoqda.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sunʼiy intellekt fiziklar oʻrnini egallamaydi, balki ularga filtr vazifasini oʻtab beradi. AI tizimlari "yangi fizika" alomatlari boʻlishi mumkin boʻlgan noyob hodisalarni bir zumda aniqlab, ularni keyingi tahlillar uchun ajratib oladi. Bu esa olimlarga koinotning 95 foizini tashkil etuvchi, ammo bizga hali nomaʼlum boʻlgan qorongʻu materiya va energiyani tadqiq qilishda yordam beradi.

HL-LHC loyihasining amalga oshirilishi nafaqat nazariy fizika, balki yuqori texnologiyalar rivoji uchun ham muhimdir. Oʻzbekistonlik yosh olimlar va tadqiqotchilar uchun ham CERN tajribasi doimo qiziqish markazida boʻlib kelgan. Koinotning yaralishi va moddaning tuzilishi haqidagi fundamental savollarga javob topish yoʻlidagi ushbu qadam, insoniyatning tabiat qonunlari haqidagi tasavvurlarini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin.

CERNFizikaKatta Adron KollayderiTexnologiyaIlm-fan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung displey bozorida Xitoy bilan hamkorlikni kuchaytirmoqda: Te Mun Ro PekindaSamsung displey bozorida Xitoy bilan hamkorlikni kuchaytirmoqda: Te Mun Ro PekindaBugun, 23:26Texnologiyalar hayotimizni qanday qilib mazmunsiz va zerikarli qilib qoʻymoqda?Texnologiyalar hayotimizni qanday qilib mazmunsiz va zerikarli qilib qoʻymoqda?Bugun, 22:21Artemis II ekipaji AQSH Kongressining oliy oltin medali bilan taqdirlanishi kutilmoqdaArtemis II ekipaji AQSH Kongressining oliy oltin medali bilan taqdirlanishi kutilmoqdaBugun, 21:56Hindistonning ilk boshqariladigan kosmik missiyasi 2028-yilga qoldirilishi mumkinHindistonning ilk boshqariladigan kosmik missiyasi 2028-yilga qoldirilishi mumkinBugun, 20:59Micron kompaniyasi sunʼiy intellekt poygasida yangi Nvidiaʼga aylanmoqdaMicron kompaniyasi sunʼiy intellekt poygasida yangi Nvidiaʼga aylanmoqdaBugun, 20:27Kanadada termoyadroviy inqilob: LM26 reaktori plazmani 8 million darajagacha qizdirdiKanadada termoyadroviy inqilob: LM26 reaktori plazmani 8 million darajagacha qizdirdiBugun, 19:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi