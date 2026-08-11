Mark Sukerberg sun’iy intellekt kelajagi haqida manifest e’lon qildi

·61·Texno
Mark Sukerberg sun’iy intellekt kelajagi haqida manifest e’lon qildi
Qisqacha

«Meta» rahbari Mark Sukerberg sun'iy intellekt kelajagi va uning jamiyat uchun xavflari haqida konseptual manifest e'lon qildi. U eng katta tahdid sun'iy intellekt ustidan yagona tashkilot yoki mamlakatning mutlaq nazorati o'rnatilishi ekanini ta'kidladi. Manifest e'lon qilingan kuni «Meta» ochiq kodli Muse Glimmer modelini taqdim etdi, uning parametrlari va ma'lumotlar bazasi ommaga ochiq bo'lib, uni shaxsiy qurilmalarda ishga tushirish mumkin.

«Meta» korporatsiyasi rahbari Mark Sukerberg sun’iy intellekt (SI) kelajagi, uni rivojlantirish va jamiyat uchun asosiy xavf-xatarlar haqida so‘z yuritilgan konseptual manifest e’lon qildi. Bu haqda «Axios» nashri xabar tarqatdi.

Sukerbergning ta’kidlashicha, sun’iy intellekt texnologiyalari sabab yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan eng katta xavf — bu texnologiya ustidan yagona bir tashkilot yoki mamlakatning haddan tashqari mutlaq nazorati o‘rnatilishidir.

«Tahdidlar bo‘rttirilgan, ijobiy salohiyat esa kamsitilmoqda»

«Meta» asoschisi o‘z manifestida bugungi kunda SI atrofidagi vahimali xabarlar va tahdidlar haddan tashqari bo‘rttirilayotganini, aslida bu texnologiyaning insoniyat uchun ijobiy imkoniyatlari yetarlicha baholanmayotganini alohida qayd etdi.

Shuningdek, u dasturiy mahsulotlar tayyor bo‘lgach ularni cheklashdan ko‘ra, modellarni rivojlantirishning dastlabki bosqichlaridayoq IT-kompaniyalar va davlat organlari o‘rtasida yaqindan hamkorlik o‘rnatilishini qo‘llab-quvvatladi.

Yangi «Muse Glimmer» modeli va ochiq kod siyosati

Manifest e’lon qilingan kunning o‘zida «Meta» o‘zining yangi Muse Glimmer nomli ochiq kodli SI-modelini taqdim etdi.

Ushbu modelning asosiy xususiyatlari:

  • Ochiqlik va shaffoflik: Modelning barcha parametrlari va ma’lumotlar bazasi omma uchun ochiq bo‘lib, istalgan foydalanuvchi uni yuklab olishi mumkin.

  • Lokal foydalanish: Model eng so‘nggi gigant SI-tizimlaridan biroz kuchsizroq bo‘lsa-da, uni bevosita foydalanuvchining shaxsiy qurilmalarida (kompyuter yoki smartfon) avtonom ishga tushirish imkonini beradi.

Sukerberg yana bir bor ochiq kodli modellarni va «distillyatsiya» jarayonini — ya’ni ixcham modellarni kuchliroq SI-tizimlari asosida qayta o‘qitib, eng kerakli xususiyatlarini ajratib olish texnologiyasini yoqlab chiqdi.

Jamoalarni qo‘llab-quvvatlash uchun 1 milliard dollarlik jamg‘arma

Sun’iy intellektni rivojlantirish uchun butun dunyo bo‘ylab ulkan ma’lumotlar markazlari (Data Center) qurilishi jadallashmoqda.

Shu munosabat bilan Sukerberg yirik data-markazlar yaqinida joylashgan hududlarda yashovchi aholi va mahalliy jamoalarni qo‘llab-quvvatlash, infratuzilmani rivojlantirish maqsadida 1 milliard dollarlik maxsus jamg‘arma tashkil etish rejasini e’lon qildi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Mark ZuckerbergMetaAxiosMuse Glimmer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiFairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiBugun, 05:56Steam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiSteam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiBugun, 05:24OpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiOpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiBugun, 04:59Microsoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiMicrosoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiBugun, 04:28Microsoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiMicrosoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiBugun, 03:57Google Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiGoogle Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiBugun, 03:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi