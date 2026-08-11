Mark Sukerberg sun’iy intellekt kelajagi haqida manifest e’lon qildi
«Meta» rahbari Mark Sukerberg sun'iy intellekt kelajagi va uning jamiyat uchun xavflari haqida konseptual manifest e'lon qildi. U eng katta tahdid sun'iy intellekt ustidan yagona tashkilot yoki mamlakatning mutlaq nazorati o'rnatilishi ekanini ta'kidladi. Manifest e'lon qilingan kuni «Meta» ochiq kodli Muse Glimmer modelini taqdim etdi, uning parametrlari va ma'lumotlar bazasi ommaga ochiq bo'lib, uni shaxsiy qurilmalarda ishga tushirish mumkin.
«Meta» korporatsiyasi rahbari Mark Sukerberg sun’iy intellekt (SI) kelajagi, uni rivojlantirish va jamiyat uchun asosiy xavf-xatarlar haqida so‘z yuritilgan konseptual manifest e’lon qildi. Bu haqda «Axios» nashri xabar tarqatdi.
Sukerbergning ta’kidlashicha, sun’iy intellekt texnologiyalari sabab yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan eng katta xavf — bu texnologiya ustidan yagona bir tashkilot yoki mamlakatning haddan tashqari mutlaq nazorati o‘rnatilishidir.
«Tahdidlar bo‘rttirilgan, ijobiy salohiyat esa kamsitilmoqda»
«Meta» asoschisi o‘z manifestida bugungi kunda SI atrofidagi vahimali xabarlar va tahdidlar haddan tashqari bo‘rttirilayotganini, aslida bu texnologiyaning insoniyat uchun ijobiy imkoniyatlari yetarlicha baholanmayotganini alohida qayd etdi.
Shuningdek, u dasturiy mahsulotlar tayyor bo‘lgach ularni cheklashdan ko‘ra, modellarni rivojlantirishning dastlabki bosqichlaridayoq IT-kompaniyalar va davlat organlari o‘rtasida yaqindan hamkorlik o‘rnatilishini qo‘llab-quvvatladi.
Yangi «Muse Glimmer» modeli va ochiq kod siyosati
Manifest e’lon qilingan kunning o‘zida «Meta» o‘zining yangi Muse Glimmer nomli ochiq kodli SI-modelini taqdim etdi.
Ushbu modelning asosiy xususiyatlari:
Ochiqlik va shaffoflik: Modelning barcha parametrlari va ma’lumotlar bazasi omma uchun ochiq bo‘lib, istalgan foydalanuvchi uni yuklab olishi mumkin.
Lokal foydalanish: Model eng so‘nggi gigant SI-tizimlaridan biroz kuchsizroq bo‘lsa-da, uni bevosita foydalanuvchining shaxsiy qurilmalarida (kompyuter yoki smartfon) avtonom ishga tushirish imkonini beradi.
Sukerberg yana bir bor ochiq kodli modellarni va «distillyatsiya» jarayonini — ya’ni ixcham modellarni kuchliroq SI-tizimlari asosida qayta o‘qitib, eng kerakli xususiyatlarini ajratib olish texnologiyasini yoqlab chiqdi.
Jamoalarni qo‘llab-quvvatlash uchun 1 milliard dollarlik jamg‘arma
Sun’iy intellektni rivojlantirish uchun butun dunyo bo‘ylab ulkan ma’lumotlar markazlari (Data Center) qurilishi jadallashmoqda.
Shu munosabat bilan Sukerberg yirik data-markazlar yaqinida joylashgan hududlarda yashovchi aholi va mahalliy jamoalarni qo‘llab-quvvatlash, infratuzilmani rivojlantirish maqsadida 1 milliard dollarlik maxsus jamg‘arma tashkil etish rejasini e’lon qildi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…